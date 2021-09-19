تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

تعود قدرة سائقَي الفريق على صدّ تهديدات ريد بُل ومرسيدس إلى أداء مكلارين المثير للإعجاب على الخطوط المستقيمة في السباق.

نتيجة لذلك فشلت محاولات لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن في تجاوز السيارتَين البرتقاليّتين في ظلّ عدم قدرتهما على الاقتراب بما فيه الكفاية عند نقاط الكبح.

وتعود جذور أفضليّة السرعة القصوى إلى طريقة إعداد مكلارين لسيارتها ذات الكفاءة الانسيابيّة العالية بالأساس من أجل أن تتماشى أكثر مع حلبة مونزا منخفضة الارتكازيّة.

وفي حين أنّ وحدة طاقة مرسيدس ساهمت بشكلٍ كبير في تلك الوتيرة، فإنّ السرعة القصوى تعزّزت أكثر بحزمة منخفضة الارتكازيّة جُلبت خصيصًا لجولة مونزا.

واستخدمت مكلارين تصميم الجناح على شكل الملعقة في جولتَي باكو وسيلفرستون، إلى جانب تصميم أقلّ ارتكازيّة في سبا.

وتمّ تقليص ذلك أكثر لجولة مونزا واتّبع الفريق النهج التقليديّ أكثر.

وكما كان متوقّعًا فإنّ الجناح الخلفي بخصائص مونزا، الذي تميّز بزاوية هجوم أقلّ حدّة من تصميم سبا (الصورة المصغّرة اليسرى)، بينما تمّ تقليص حجم الحافة الخلفيّة من الرفرفة العلويّة (الصورة المصغّرة اليمنى).

أمّ رفرفة "غارني" على الحافة الخلفيّة من الرفرفة العلويّة فقد تمّ التخلي عنها في محاولة لخفض الجرّ أكثر.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام سي ال35ام" تصوير: جورجيو بيولا

وانطبق الأمر ذاته على مقدّمة السيارة أيضاً، حيث أنزل الفريق رفرفة الجناح الأمامي إلى الأسفل بشكلٍ واضح، خاصة على الجانب الداخلي. وجاء ذلك من أجل خفض الارتكازيّة التي يتمّ توليدها والمساعدة على توفير توازن انسيابيّ أفضل بين المقدّمة والخلف.

وتحدّد أداة التعديل نقطة انتهاء القسم الخارجي الثابت من الجناح وبدء الأقسامة المتحرّكة من الرفرفات، وقد أصبح يكشف توجّهات فرق الفورمولا واحد في الأعوام الأخيرة.

ويتّبع المصمّمون هذه المقاربة من أجل توفير الارتكازيّة الضروريّة، في حين يُوفّر ضغط هواء خارجي كافٍ للتقليل من تأثير الاضطرابات الناجمة عن الإطارَين الأماميين.