تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

بالرغم من أنّ طريقًا طويلًا لا يزال أمام الفريق ضمن سعيه للعودة إلى معركة المقدّمة في بطولة العالم للفورمولا واحد، إلّا أنّ العمل الذي أُنجز في السباقات القليلة الماضية لم يُقدّم أداءً قويًا على المسار فحسب، بل سيُوفّر كذلك مكاسب بالتوجّه إلى الأمام.

الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000 تصوير: جورجيو بيولا

وبالنسبة لسباق إيمولا، فقد استغلّ الفريق الفرصة لتحسين مستويات الارتكازيّة في مقدّمة السيارة، حيث قلّص حجم الرفرفة العلويّة من أجل تقصير الوتر قرب مُعدّل زاوية الجناح.

ويبدو أنّ الفريق يُنجز هذا العمل التصحيحيّ على المسار من أجل كسب معلومات مؤكّدة، وذلك عوضًا عن إرسال رفرفات جديدة إلى كلّ حلبة. ولا يُعدّ ذلك بالأمر الذي كانت تفعله الحظيرة الإيطاليّة في الأعوام الماضية.

ويؤكّد ذلك نوايا الفريق، في ظلّ تأقلمه مع التحديثات التي فرضها هذا الموسم ومحاولته موازنة أهداف تطويره على المدى القصير والآخر البعيد.

الجناح الخلفي لسيارة فيراري اس.اف1000 تصوير: جورجيو بيولا

كما اختارت فيراري اعتماد مستوى ارتكازيّة أقلّ في القسم الخلفيّ من السيارة كذلك، حيث عادت إلى الجناح بتصميم الملعقة الخفيف.

وبوسعكم ملاحظة أنّ الفريق دفع تصميم الصفيحة الجانبيّة أكثر ضمن هذه الحزمة، حيث قلّص سُمك الجزء العلويّ من أجل تمديد تأثير القناة الخارجيّة على التيارات الهوائيّة.

ومن المثير للاهتمام كذلك رؤية القسم المُعلّق من هذا الجانب كذلك، كونه يُظهر أنّ المكوّنات الأماميّة تعمل مثل الذيل الذي شاهدناه على بعض السيارات الأخرى. ويُشكّل ذلك مُوجّهًا مثل حرف "يو" كي تتبعه التيارات الهوائيّة أثناء دخولها من الجانب الآخر.

الناشر الخلفي لسيارة فيراري اس.اف1000 تصوير: جورجيو بيولا

كما حافظ الفريق على الأرضيّة التي قدّمها خلال جائزة البرتغال الكبرى، حيث من الواضح أنّه شعر بأنّ التصميم القديم، الذي يتضمّن ثلاث شرفات عموديّة أمام الإطار الخلفيّ، يُقدّم أداءً أفضل.

بالتوازي مع ذلك حافظ الفريق على الناشر ذي التصميم المستخدم في السباق الأوّل من الموسم.

وعند مقارنة التصميمين جنبًا إلى جنب، بوسعنا رؤية تعديل شكل الشريطين العموديين الأساسيين ، حيث بات الداخليّ مكتملًا عوضًا عن تضمّنه لشروخٍ فيه.

وبات الجزء المكتمل (السهم الأحمر الأيسر) يصل بين المكوّنات الأربعة معًا، وذلك عوضًا عن الثلاثة الخارجيّة على التصميم الذي قدّمه الفريق في السباق الثاني من الموسم. ويُعدّ ذلك استجابة لتقليص التموّجات على سرعات معيّنة، كما من شأنه تقديم ثبات انسيابيّ أفضل على الأرجح.

كما أجرى الفريق مراجعة لقسم الناشر المتواجد أسفل هيكل التصادم الخلفيّ، حيث يبدو أنّه قلّص بعض الأجزاء يدويًا.

في الأثناء أضاف الفريق شفرة، يبدو أنّه قد تمّ تصنيعها في مقرّ الفريق على المسار، أعلاها وثبّتها على جانب هيكل التصادم (السهم الأزرق).

سيباستيان فيتيل، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وفي حين أنّ لوكلير حقّق نقاطًا ثمينة أخرى لفريقه فيراري، فإنّ فيتيل لم يُفلح في ذلك مجدّدًا. لكن لو لم يتعرّض الألماني لضرر في اللفّة الأولى ومواجهته لوقفة صيانة بطيئة جدًا، لتواجد في مراكز النقاط بسهولة نسبيّة.

إذ انكسرت الصفيحة الجانبيّة من الجناح الأماميّ أثناء احتكاكه بكيفن ماغنوسن، وبقي ذلك الضرر طوال مسافة السباق. ومن الواضح أنّ لذلك تأثيرًا على الأداء الانسيابيّ للسيارة، كما أنّ ذلك يعني جمع الفريق لبيانات أقلّ من السيارة.

وعلق ذلك الجزء من جناح فيتيل في الألواح الجانبيّة لسيارة فالتيري بوتاس، ما كلّف الفنلندي فرصة تحقيق الفوز. لكنّ الأهمّ بالنسبة لفيراري هو أنّ ذلك الجزء يتضمّن كاميرا حراريّة مُوجّهة للإطار، ما كان يعني أنّ فيراري لم تكن تملك فكرة عن حالة إطار فيتيل.

وبشكلٍ لافت فإنّ أزمنة الألمانيّ بقيت ثابتة خلال السباق بالرغم من حجم الضرر، ووصل فيتيل حتّى المركز الرابع عندما توقّف الآخرون المنطلقون على إطارات "سوفت" أمامه.

سيباستيان فيتيل، فيراري تصوير: فيراري

كما علقت إحدى طبقات حاجب خوذته المنزوعة في الجناح الخلفيّ في مرحلة ما كذلك.

لكنّ اللحظة الفارقة في سباقه كانت وقفة الصيانة البطيئة التي كلّفته قرابة 13 ثانية بسبب مشكلة في صمولة التثبيت. لذلك تأثيرٌ كبيرٌ على حلبة إيمولا بالذات، ما كان يعني خسارته لوقتٍ كثير بالمقارنة مع الآخرين الذين يُواصلون التسابق.

سيباستيان فيتيل، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

تُشير جميع العلامات على مواصلة فيراري السير في درب التعافي والتحسّن، ومن خلال وحدة الطاقة المُعدّلة التي ستصل مطلع الموسم المقبل، فقد يكون بوسع الحصان الجامح تقليص الفجوة مع منافسيه أكثر فأكثر.