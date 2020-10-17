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تحليلات جورجيو بيولا التقنيّة
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تحليل تقني: تحديثات فيراري التي منحت لوكلير دفعة "غير متوقّعة"

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تحليل تقني: تحديثات فيراري التي منحت لوكلير دفعة "غير متوقّعة"

دفع المركز الرابع الذي حقّقه شارل لوكلير خلال سباق جائزة إيفل الكبرى فيراري للشعور بالتفاؤل إزاء التحديثات الأخيرة التي جلبتها في السباقات الماضية.

بعد تقديمها سلسلة من التحديثات على مدار آخر سباقَين، لم تكن فيراري تسعى لتحقيق قفزة ضخمة في الأداء على صعيد الوتيرة، لكنّها كانت تبحث عن إشارات واضحة أكثر من أجل السيطرة على نقاط ضعف سيارة "اس.اف1000" وتصحيحها.

وأصبح لوكلير مقتنعًا بأنّ فيراري تقدّمت خطوة إلى الأمام بالفعل على إثر تمكّنه من التغلّب على إحدى سيارتَي ريد بُل في تصفيات نوربورغرينغ.

وقال أصيل موناكو: "لم أتوقّع أن نكون تنافسيين للغاية بالنظر إلى الأجواء الباردة بذلك الشكل، وكان التحكّم في السيارة جيّدًا. ذلك إيجابي".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أصغر التحديثات التي جلبناها قد عملت وفق المتوقّع وفي الوجهة المناسبة. لم تكن خطوة ضخمة، لكنّنا لم نكن نسعى وراء ذلك".

وسنُسلّط الضوء هنا على التغييرات التي أجرتها فيراري على سيارتها.

المرحلة الأولى

انصبّ تركيز فيراري في روسيا على حلّ بعض مشاكل هياكل الهواء في مقدّمة السيارة. قدّم الفريق أنفًا وشفرات توجيه جددًا في محاولة لتوجيه المزيد من الهواء نحو جوانب أكثر أهميّة.

وتمحور التغيير في الأنف حول موقع المجرفة إن صحّ التعبير بالمقارنة مع حافة الأنف، إذ أنّ الموقع الجديد بات منخفضًا أكثر من أجل سحب المزيد من الهواء ودفعه إلى الخلف. ويُعدّل ذلك أيضاً كيفيّة تفاعل ذلك المكوّن مع المنطقة المحايدة الوُسطى في الجناح.

مقارنة بين الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف 1000 في روسيا

مقارنة بين الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف 1000 في روسيا

تصوير: جورجيو بيولا

كما عدّلت فيراري تصميم شفرات التوجيه، حيث أضافت مجموعة من الشفرات المقوّسة على الصفيحة السفليّة. وتمّ تثبيت هذه الشفرات في موقعٍ مماثلٍ للأخرى المستخدمة من قبل هاس منذ العام الماضي، وذلك في محاولة لاستقبال التيارات العابرة وتعديل وجهتها بعناية وتوضيبها أكثر.

مقارنة بين الجناحين الخلفيين لسيارة فيراري اس.اف1000

مقارنة بين الجناحين الخلفيين لسيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

فضلًا عن ذلك زوّدت فيراري جناحها الخلفيّ ببعض المكوّنات الجديدة، وانتقلت إلى تصميم مشابهٍ لمرسيدس، حيث اعتمدت قطعًا مسنّنًا في زاوية الجناح، فضلًا عن أشرطة دفع الهواء إلى الأعلى ومراجعة القسم المعلّق الأوسط من الصفيحة الجانبيّة.

المرحلة الثانية

بالنسبة لنوربورغرينغ، فقد تركّزت تحديثات فيراري على القسم الأوسط من السيارة، حيث شملت الألواح الجانبيّة وتعديلات على محرّفات الهواء الجانبيّة ومراجعات للأرضيّة.

الألواح الجانبية الجديدة لسيارة فيراري اس.اف1000

الألواح الجانبية الجديدة لسيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

قام الفريق بمراجعة المكوّن الطويل العموديّ (1) في مقدّمة الألواح الجانبيّة، حيث قام بدفع الفتحة الأماميّة إلى موقعٍ متقدّمٍ أكثر، وغيّر نسبة السطح بالنسبة للأخريين خلفها.

أمّا المكوّن الآخر الأفقيّ (2) فقد بات يتضمّن زاوية بارزة أكثر في نهايته ضمن الحدود الخارجيّة للسيارة (4). وبالنسبة للقسم العموديّ (3) فقد بات يتّصل بقوسٍ خاصٍ به كذلك.

وأصبحت نقطة التقاء الموجّهين العموديين منخفضة أكثر الآن، بينما أصبحت الفتحة أصغر بالنسبة للمكوّن الأمامي (3).

ونتيجة لتلك التعديلات فقد قام الفريق بتغيير ألواح التحريف على صعيدَي الحجم والشكل وذلك في محاولة لتغيير الهياكل الهوائيّة التي يتمّ توليدها.

في الأثناء، أصبحت الحافة الأماميّة للأرضية (5) مختلفة، حيث تغيّر شكل التقوّس إلى الأعلى، إلى جانب بروز جزء منها من أجل تجميع التيارات الهوائيّة وتوليد الدوّامات.

تفاصيل أرضية سيارة فيراري اس.اف1000

تفاصيل أرضية سيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

وليس من شأن هذه التعديلات التأثير على الأداء بشكلٍ مباشرٍ فقط، بل توفّر مكاسب جيّدة كذلك عند النظر إلى الصورة العامة للتغييرات المتتابعة والمتّصلة ببعضها البعض على مدار السباقات الماضية.

أنف سيارة فيراري اس.اف1000

أنف سيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

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