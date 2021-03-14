تحليل تقني: انكشاف أسرار سيارة ريد بُل "آر.بي16بي"

كانت ريد بُل واحدة من أكثر الفرق تكتّمًا على أفكارها التصميميّة عند إطلاق سيارتها الجديدة، واقتصرت على عددٍ محدودٍ للغاية من الصور.

لكنّها كشفت عن أوراقها أخيرًا أمام عدسات الكاميرات المتربّصة في البحرين هذا الأسبوع، وتمكّنا من معرفة الكثير بشأن المفهوم التصميمي وكذلك آخر التحديثات.

القسم الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16بي تصوير: صور موتورسبورت

يتمحور أغلب التركيز حول القسم الخلفي من سيارة ريد بُل، حيث أنفق الفريق مفتاحَي التطوير هناك لإجراء تعديلات على علبة التروس ونظام التعليق الخلفي.

وبالرغم من أنّه سيكون لتلك التغييرات تأثيرات واضحة، فإنّها ليست مرتبطة بالجانب الميكانيكيّ بالأساس، بل أكثر بتحسين الأداء الانسيابيّ للقسم الخلفيّ من السيارة، خاصة بعد خفض الارتكازيّة عبر تغييرات الأرضيّة والناشر لهذا الموسم.

واستلهمت ريد بُل من غريمتها مرسيدس في ما يتعلّق بالحلّ الجديد، حيث أعادت توجيه نظام التعليق الخلفيّ من أجل رفع موقعه وتأخيره قدر الإمكان.

يسمح ذلك للتيارات الهوائيّة بالحصول على عبورٍ نقيّ إلى الفجوة الفاصلة بين جانب الإطار وحافة الناشر وأعلى حدبة الناشر مرورًا بقناة عنق الزجاجة في وسط السيارة.

كما من المثير للاهتمام رؤية حفاظ ريد بُل على الدعامة الوحيدة التي تلتفّ حول العادم والتي قدّمها في مرحلة متأخّرة من الموسم المنقضي، لكنّه أدخل بعض التعديلات الإضافيّة عليها لموسم 2021.

وبالنسبة لأنبوب التصريف، الذي فُصل سابقًا إلى أنبوبين متواجدين في الأعلى على جانبَي العادم الرئيسيّ، قبل أن يتمّ نقلهما إلى موقعٍ منخفض، وتمّ جمعهما الآن في أنبوب واحدٍ لأسفل العادم الرئيسيّ.

كما أدّى ذلك إلى مراجعة تقوّس الدعامة عند التفافها حول مخرجَي العادم (الصورة أسفله للمقارنة مع تصميم 2020).

آخر التحديثات

بشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فقد بدأن برؤية بعض التعديلات الانسيابيّة على السيارة بالمقارنة مع الصور التي اطلقها الفريق قبل أسبوعين كذلك.

وثبّت الفريق شفرة تحكّم على اللوح المتّصل بدعامة التصادم الجانبيّة منذ بداية التجارب (السهم الأخضر).

وسيُساعد ذلك في توجيه التيارات الهوائيّة التي قد تنفصل عادة بعيدًا عن قطع جانب السيارة، ويُبقيها قريبة من الهيكل الخارجيّ للسيارة وتحسين الأداء الانسيابيّ للأجزاء التالية.

سيارة ريد بُل آر.بي16بي تصوير: جورجيو بيولا

وحصل ماكس فيرشتابن في اليوم الأوّل على إضافة جديدة متمثّلة في شريطٍ بارز في القسم الأوّل من الأرضيّة عندما يبدأ القسم المثلّث الجديد.

ويُعدّ هذا حلًا شاهدناه على عدّة سيارات أخرى، بالرغم من اختلاف التفاصيل، حيث استُخدمت تصاميم متعدّدة للحصول على التأثير المناسب وفق كيفيّة محاولة سحب الهواء بعيدًا عن جانب السيارة.

كما يأخذ ذلك بالحسبان كيفيّة تنشيط الفريق للتيارات الهوائيّة من خلال الحلول الانسيابيّة المختلفة على حافة الأرضيّة.

وبالانتقال أكثر إلى الخلف فقد أضاف الفريق شريطَين موجّهين إلى الخارج (السهم الأزرق) يوم السبت عندما قاد سيرجيو بيريز السيارة.

ويتواجد الشريطان في تلك المنطقة لمحاولة تعويض خسارة الثقوب والشروخ الطوليّة التي تمّ حظرها في القوانين الجديدة.