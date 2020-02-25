تحليل تقنيّ: التغييرات التي ساعدت مرسيدس على تضمين نظام "داس"
كانت مرسيدس محلّ كلّ الأحاديث الدائرة في التجارب الشتويّة الأولى لبطولة العالم للفورمولا واحد عندما ظهرت مقاطع فيديو من على السيارة ساعدت على كشف نظام التوجيه مزدوج المحور المعروف اختصارًا بـ "داس".
أثار نظام تعديل زاوية توجيه الإطارَين الأماميين اهتمام الفرق المنافسة والمشجّعين على حدّ السواء، وذلك في ظلّ انبهار الجميع بعبقريّة مرسيدس من جهة، وسعيهم من جهة أخرى للحصول على الأجوبة حيال كيفيّة عمله وقانونيّة.
وفي حين أنّ بعض التفاصيل المتعلّقة بكيفيّة عمل النظام لا تزال مخفيّة حتّى الآن، فإنّ الرسومات الأخيرة لسيارة مرسيدس "دبليو11" تمنحنا لمحة حول بعض التغييرات التي أقدم عليها الفريق في مقدّمة السيارة لهذا العام من أجل احتضان النظام.
مقارنة بين سيارتَي مرسيدس "دبليو10" و"دبليو11"
تصوير: جورجيو بيولا
إذ اعتمد الفريق تصميمًا جديدًا للأُسطوانتين الواقعتين عند نقاط تثبيت الأذرع العلويّة (الرسم الأيسر أعلاه، السهمان الأحمران)، وقد يُوفّر ذلك إجابة جزئيّة حول كيفيّت تضمين الفريق لنظام "داس".
ويُعتقد بأنّ هتين الأُسطوانتَين تمتدّان على كامل ارتفاع رأس الهيكل داخليًا، ويُمكن استخدامهما كجزء من عمليّة أوسع للتأثير على حزمة التوجيه بأكملها كذلك.
كما ثُبّتت حمّالة التوجيه في الواجهة الأماميّة لرأس الهيكل، وتمّت تغطيتها بعلبة مصنّعة من ألياف الكربون، بينما ثُبّتت أذرع التوجيه في أقصى موقعٍ متقدّم ممكن.
يضعهم ذلك في ذات المستوى مع عمود التأرجح السفليّ من أجل تحقيق أقصى مكاسب انسيابيّة مثلما تُظهر هذه الصورة أسفله.
نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو11
تصوير: جورجيو بيولا
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تحليل تقنيّ: التغييرات التي ساعدت مرسيدس على تضمين نظام "داس"
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