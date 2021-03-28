تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

أثبتت خلفية سيارة ريد بُل "آر. بي16" التي لا يمكن التنبؤ بها، أنها صعبة التحكّم وهذا ما قد عانى منه سائقا الفريق ماكس فيرشتابن وأليكس ألبون في الكثير من الأحيان. لكنّ المُعطيات حول السيارة الجديدة لهذا الموسم "آر. بي16بي" تُظهر خلفيةً أكثر ثباتًا واستقرارًا.

قضت ريد بُل جزءًا كبيرًا من الموسم الفائت في التركيز على برنامج التصحيح، حيث اكتشفت بسرعة أنّ أداء "آر. بي16" كان متذبذبًا بسبب مشكلة الإرتباط بين أدوات المحاكاة الخاصة بها في المصنع والنتائج التي تم تقديمها خلال الجوائز الكُبرى. كرّس الفريق وقته في الجزء الأول من الموسم وركّز اهتمامه في البداية على إعادة تصميم الواجهة الأماميّة للسيارة. ولكن، بعد إصلاح هذه المشكلات ومع وجود قوانين تقنية جديدة تُقلّل الارتكازيّة في الجزء الخلفي من سيارات هذا العام، حوّل فريق التصميم انتباهه إلى تثبيت الأداء في خلفية سيارة "آر. بي16بي".

مقارنة بين نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل تصوير: جورجيو بيولا

انصبّ تركيز ريد بُل الأساسي على تحسين عبور التيارات الهوائية إلى الجزء الخلفي من السيارة، ولهذا الغرض استوحى الفريق وعلى غرار بقية المنافسين المفهوم التصميمي ذاته لخلفية السيارة الذي قدمته مرسيدس الموسم الماضي. ومع ذلك، فقد أضافت ريد بُل تطويرًا خاصًا بها أيضًا، في حين تم قلب المكوّنات السفليّة لنظام التعليق بالكامل بشكلٍ أساسي، مع تثبيت قضيب الإتصال الرفيع لنظام التعليق في المقدمة، بدلاً من الجزء الخلفي (اللون الأزرق المُشار إليه في الجزء السفلي الداخلي). وفي الوقت ذاته، يمكن إعتبار التصميم الخاص للذراع الخلفية لوصلة نظام التعليق السفلي أكثر جزءًا مثيرًا للإهتمام.

ابتكرت ريد بُل ترتيبًا مُنخفضًا مُتعدّد الوصلات على سيارة "آر. بي16بي" يُشبه إلى حدٍ كبير التصميم في الواجهة الأماميّة للسيارات في السنوات الأخيرة، بدلًا عن إعتماد مفهوم التثليث التقليدي. يَسمح هذا الفصل بين الأذرع للمصممين بأن يكونوا أكثر تحديدًا في موضعها، ويُمكّنهم أيضًا من وضعها في ترتيب يُلبي بشكلٍ أكثر فعالية مُتطلبات الديناميكا الهوائية.

يُعدّ هذا أمرًا بالغ الأهمية عندما نُفكر في التغييرات التقنية لعام 2021 والتي تُلقي بأعباءٍ كبيرةٍ على تصميم خلفية السيارة. مع وضع ذلك في الحسبان، قامت ريد بُل برفع عناصر التعليق السفلية ودفعها للخلف قدر الإمكان، من أجل محاولة تحسين المساحة المتاحة لتدفق الهواء فوق سقف الناشر المرتفع، والقناة بجانب جدار الإطار وحافة الناشر.

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16بي تصوير: جورجيو بيولا

قدّمت ريد بُل ترتيبًا متعدد الوصلات على سيارتها "آر.بي15" في عام 2019، حيث تم إعتماد الشكل المُفلطح لتصميم وصلة جهاز التعليق العلوي (الصورة اليسرى، أدناه).

بالنسبة لعامي 2020 و2021، إختار الفريق وصلة جهاز التعليق العلوي التقليدي ولكنّه تحوّل إلى ترتيب مُتعدد الوصلات لوصلة جهاز التعليق السفلي (الصورة اليمنى، أدناه).

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي16 تصوير: جورجيو بيولا نظام التعليق الأمامي لسيارة سيارة ريد بُل آر.بي15 تصوير: جورجيو بيولا

البحث الذي لا ينتهي...

أرضية سيارة ريد بُل آر.بي16بي

بدا بالفعل أنّ ريد بُل في وضعٍ جيدٍ مع إقتراب الجولة الأولى من البطولة، متمتعةً بأداءٍ قوي خلال تجارب ما قبل الموسم، وتبعًا لذلك فإنّها مُرشحة فوق العادة هذا العام لِتُزيح مرسيدس عن عرش الحقبة الهجينة. ومع وصولها إلى البحرين، كشفت ريد بُل عن سلاحٍ آخر في ترسانتها، حيث قام الفريق بتركيب زعنفةً أخرى على أرضية السيارة قبل الإطار الخلفي (السهم الأحمر).

تتميّز هذه الزعنفة بحافة مُلتفة سيكون لها بلا شك تأثير على تدفق الهواء، حيث تم تصميمها لتولّد دوامة خارجة منها تعمل في انسجامٍ تامٍ مع الزعانف الأخرى المتواجدة على أرضية السيارة حولها. وبالإضافة فقد تم زيادة دور هذه الزعانف لعام 2021، نظرًا لإدخال مبدأ تشذيب أرضية السيارة وعدم القدرة على إستخدام الفتحات والثقوب والشروخ في الأرضية المتبقّية.

سيكون لكل زعنفة دور محدد ولكنّها ستُساهم في تحويل تدفق الهواء عبر الإطار الخلفي وحوله للحد من الإضطرابات الهوائية الناجمة عنه، والتي يمكن أن تُلحق الضرر بأداء الناشر إذا تُركت من دون علاج.

نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16بي تصوير: جورجيو بيولا

يكشف هذا الرسم التوضيحي مدى سرعة إستجابة الفريق لتغييرات القوانين التقنية لعام 2021، مع إضافة زعنفة أرضية وسطيّة وزعنفتين مائلتين للخارج إلى سيارة "آر. بي16بي" أثناء تجارب ما قبل الموسم.