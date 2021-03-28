تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
السباق خلال
04 ساعات
:
04 دقيقة
:
28 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
178 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
192 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
213 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
249 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
258 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

إنّ الأداء الساحق لريد بُل خلال الجولة الإفتتاحية لموسم 2021 لبطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة الصخير في البحرين ما هو إلا برهان على إيجاد الفريق لحلٍ لمشاكل الإنحرافات الهوائية المُخادعة التي عرقلت سَعيه للمضي قدمًا في معركة اللقب العالمي في الموسم المُنصرم.

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

أثبتت خلفية سيارة ريد بُل "آر. بي16" التي لا يمكن التنبؤ بها، أنها صعبة التحكّم وهذا ما قد عانى منه سائقا الفريق ماكس فيرشتابن وأليكس ألبون في الكثير من الأحيان. لكنّ المُعطيات حول السيارة الجديدة لهذا الموسم "آر. بي16بي" تُظهر خلفيةً أكثر ثباتًا واستقرارًا.

قضت ريد بُل جزءًا كبيرًا من الموسم الفائت في التركيز على برنامج التصحيح، حيث اكتشفت بسرعة أنّ أداء "آر. بي16" كان متذبذبًا بسبب مشكلة الإرتباط بين أدوات المحاكاة الخاصة بها في المصنع والنتائج التي تم تقديمها خلال الجوائز الكُبرى. كرّس الفريق وقته في الجزء الأول من الموسم وركّز اهتمامه في البداية على إعادة تصميم الواجهة الأماميّة للسيارة. ولكن، بعد إصلاح هذه المشكلات ومع وجود قوانين تقنية جديدة تُقلّل الارتكازيّة في الجزء الخلفي من سيارات هذا العام، حوّل فريق التصميم انتباهه إلى تثبيت الأداء في خلفية سيارة "آر. بي16بي".

مقارنة بين نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل

مقارنة بين نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل

تصوير: جورجيو بيولا

انصبّ تركيز ريد بُل الأساسي على تحسين عبور التيارات الهوائية إلى الجزء الخلفي من السيارة، ولهذا الغرض استوحى الفريق وعلى غرار بقية المنافسين المفهوم التصميمي ذاته لخلفية السيارة الذي قدمته مرسيدس الموسم الماضي. ومع ذلك، فقد أضافت ريد بُل تطويرًا خاصًا بها أيضًا، في حين تم قلب المكوّنات السفليّة لنظام التعليق بالكامل بشكلٍ أساسي، مع تثبيت قضيب الإتصال الرفيع لنظام التعليق في المقدمة، بدلاً من الجزء الخلفي (اللون الأزرق المُشار إليه في الجزء السفلي الداخلي). وفي الوقت ذاته، يمكن إعتبار التصميم الخاص للذراع الخلفية لوصلة نظام  التعليق السفلي أكثر جزءًا مثيرًا للإهتمام.

ابتكرت ريد بُل ترتيبًا مُنخفضًا مُتعدّد الوصلات على سيارة "آر. بي16بي" يُشبه إلى حدٍ كبير التصميم في الواجهة الأماميّة للسيارات في السنوات الأخيرة، بدلًا عن إعتماد مفهوم التثليث التقليدي. يَسمح هذا الفصل بين الأذرع للمصممين بأن يكونوا أكثر تحديدًا في موضعها، ويُمكّنهم أيضًا من وضعها في ترتيب يُلبي بشكلٍ أكثر فعالية مُتطلبات الديناميكا الهوائية.

يُعدّ هذا أمرًا بالغ الأهمية عندما نُفكر في التغييرات التقنية لعام 2021 والتي تُلقي بأعباءٍ كبيرةٍ على تصميم خلفية السيارة. مع وضع ذلك في الحسبان، قامت ريد بُل برفع عناصر التعليق السفلية ودفعها للخلف قدر الإمكان، من أجل محاولة تحسين المساحة المتاحة لتدفق الهواء فوق سقف الناشر المرتفع، والقناة بجانب جدار الإطار وحافة الناشر.

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16بي

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16بي

تصوير: جورجيو بيولا

قدّمت ريد بُل ترتيبًا متعدد الوصلات على سيارتها "آر.بي15" في عام 2019، حيث تم إعتماد الشكل المُفلطح لتصميم وصلة جهاز التعليق العلوي (الصورة اليسرى، أدناه).

بالنسبة لعامي 2020 و2021، إختار الفريق وصلة جهاز التعليق العلوي التقليدي ولكنّه تحوّل إلى ترتيب مُتعدد الوصلات لوصلة جهاز التعليق السفلي (الصورة اليمنى، أدناه).

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي16

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي16

تصوير: جورجيو بيولا

نظام التعليق الأمامي لسيارة سيارة ريد بُل آر.بي15

نظام التعليق الأمامي لسيارة سيارة ريد بُل آر.بي15

تصوير: جورجيو بيولا

البحث الذي لا ينتهي...

أرضية سيارة ريد بُل آر.بي16بي

أرضية سيارة ريد بُل آر.بي16بي

بدا بالفعل أنّ ريد بُل في وضعٍ جيدٍ مع إقتراب الجولة الأولى من البطولة، متمتعةً بأداءٍ قوي خلال تجارب ما قبل الموسم، وتبعًا لذلك فإنّها مُرشحة فوق العادة هذا العام لِتُزيح مرسيدس عن عرش الحقبة الهجينة. ومع وصولها إلى البحرين، كشفت ريد بُل عن سلاحٍ آخر في ترسانتها، حيث قام الفريق بتركيب زعنفةً أخرى على أرضية السيارة قبل الإطار الخلفي (السهم الأحمر).

تتميّز هذه الزعنفة بحافة مُلتفة سيكون لها بلا شك تأثير على تدفق الهواء، حيث تم تصميمها لتولّد دوامة خارجة منها تعمل في انسجامٍ تامٍ مع الزعانف الأخرى المتواجدة على أرضية السيارة حولها. وبالإضافة فقد تم زيادة دور هذه الزعانف لعام 2021، نظرًا لإدخال مبدأ تشذيب أرضية السيارة وعدم القدرة على إستخدام الفتحات والثقوب والشروخ في الأرضية المتبقّية.

سيكون لكل زعنفة دور محدد ولكنّها ستُساهم في تحويل تدفق الهواء عبر الإطار الخلفي وحوله للحد من الإضطرابات الهوائية الناجمة عنه، والتي يمكن أن تُلحق الضرر بأداء الناشر إذا تُركت من دون علاج.

نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16بي

نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16بي

تصوير: جورجيو بيولا

يكشف هذا الرسم التوضيحي مدى سرعة إستجابة الفريق لتغييرات القوانين التقنية لعام 2021، مع إضافة زعنفة أرضية وسطيّة وزعنفتين مائلتين للخارج إلى سيارة "آر. بي16بي" أثناء تجارب ما قبل الموسم.

المشاركات
التعليقات
ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم

المقال السابق

ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

2
فورمولا 1

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

11دقيقة
3
فورمولا 1

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين

16س
4
فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم

15دقيقة
5
فورمولا 1

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

23س
أحدث الأخبار
تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل
فورمولا 1

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

11د
ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم
فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم

15د
تسونودا: إطارات "ميديوم" الغريبة لم توفّر أيّ تماسكٍ في القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1

تسونودا: إطارات "ميديوم" الغريبة لم توفّر أيّ تماسكٍ في القسم الثاني من التصفيات

على بيريز أن "يتحلّى بالصبر" بعد إخفاقه في المرور إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين
فورمولا 1

على بيريز أن "يتحلّى بالصبر" بعد إخفاقه في المرور إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين
فورمولا 1

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين

16س
أحدث ملفات الفيديو
مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر 01:00
فورمولا 1
27-03-2021

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد 01:47
فورمولا 1
27-03-2021

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021 07:09
فورمولا 1
27-03-2021

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
26-03-2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين

ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

"الموتو جي بي" ستقدم سلسلة وثائقية على شاكلة "قُد للنجاة" ضمن منصة أمازون برايم
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

"الموتو جي بي" ستقدم سلسلة وثائقية على شاكلة "قُد للنجاة" ضمن منصة أمازون برايم

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

أحدث الأخبار

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: التعديل الذي غيّر خلفية هيكل سيارة ريد بُل بالكامل

ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي: "فيا" ستتبع مقاربة أكثر صرامة مع حوادث اللفة الأولى هذا الموسم

تسونودا: إطارات "ميديوم" الغريبة لم توفّر أيّ تماسكٍ في القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا: إطارات "ميديوم" الغريبة لم توفّر أيّ تماسكٍ في القسم الثاني من التصفيات

على بيريز أن "يتحلّى بالصبر" بعد إخفاقه في المرور إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

على بيريز أن "يتحلّى بالصبر" بعد إخفاقه في المرور إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.