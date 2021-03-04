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تحليل تقني: التعديلات المخفيّة في سيارة ألبين "آي521" الجديدة

واجهت ألبين بداية متقطّعة عند حدث إطلاقها لسيارة "آي521" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، لكن دعونا نتطرّق في هذا التحليل للسيارة الجديدة وقدرتها على دفع الفريق المتجدّد إلى مقدّمة ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد.

تحليل تقني: التعديلات المخفيّة في سيارة ألبين "آي521" الجديدة

هناك ثلاثة جوانب يجب أخذها بالحسبان عند النظر إلى أحدث سيارات البطولة: كيف تعامل كلّ فريق مع القوانين الجديدة التي تُقلّص الارتكازيّة بحوالي 10 بالمئة، وكيف عدّل سيارته وفق نظام مفاتيح التطوير وما حجم التقدّم الذي تمّ تحقيقه على الصعيد الانسيابيّ.

وبالنسبة لفريق ألبين وكيفيّة تعامله مع القوانين الجديدة فإنّ علينا الانتظار حتّى رؤية السيارة الفعليّة على أرض الواقع، كون الرسوم الحاسوبيّة التي أصدرها الفريق لم تكشف أيًا من هذه التفاصيل. من الواضح أنّ الأرضيّة تُوفي بالمتطلّبات القياسيّة التي فرضها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لكن بشكلٍ مماثلٍ للأرضيّة التي اختبرها الفريق في أبوظبي فإنّها لا تُظهر أيًا من الحلول الانسيابيّة التي من المرجّح أن تحتلّ تلك المساحة أمام الإطار الخلفيّ.

تُخفي المشاهد الخلفيّة والأخرى العلويّة المناطق المثيرة للاهتمام، أو تمّ تعتيمها عمدًا لمنع الفرق المنافسة من الحصول على لمحة على أيّ شيء مهم. لكن بقول ذلك فإنّ علينا إلقاء نظرة دقيقة أكثر...

الجناح الأمامي لسيارة ألبين ايه521

الجناح الأمامي لسيارة ألبين ايه521

تصوير: ألبين

بالنسبة لمقدّمة السيارة فإنّ الفريق اعتمد تصميم ستار ذي فتحات يتّبع انحناء الأنف. ويتشابه هذا التصميم مع ما لاحظناه على عدّة سيارات أخرى بما فيها سيارة "اس.اف90" العام الماضي (الصورة أسفله) ويعمل على المساعدة على ردم الفجوة بين الأسطح الانسيابيّة والهيكل.

شفرات توجية سيارة فيراري اس.اف1000

شفرات توجية سيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

ولا يبدو هذا التصميم معلّقًا على الستار فحسب، بل يُغطّي مسافة كبيرة بالمقارنة مع التصميم السابق.

وقام الفريق بنقل مجموعة الألواح الجانبيّة ومحرّفات الهواء على جانبَي السيارة من التصميم المعتمد في القسم الأخير من موسم 2020، لكنّه أجرى بعض التعديلات الطفيفة عليهما من أجل الأخذ بالحسبان كلّ الهياكل الهوائيّة الجديدة في الأقسام التالية من السيارة.

ويبدو أنّ أغلب الاختلاف تبين سيارة هذا العام وسابقتها تكمن في جانبَي السيارة وغطاء المحرّك، حيث يبدو أنّ الفريق اتّبع دربًا مختلفًا قليلًا بالمقارنة مع بقيّة الفرق حتّى الآن.

سيارة ألبين ايه521

سيارة ألبين ايه521

تصوير: ألبين

إذ ابتعدت الفرق بشكلٍ عام عن تصميم قطع جانب السيارة التقليديّ، وحبّذت القسم المنساب في الوسط تماشيًا مع زاوية مشعاع التبريد في الداخل إلى حين الالتقاء بالأرضيّة.

ويبدو أنّ ألبين تراجعت عن ذلك الدرب الآن وقامت برفع خصر سيارتها إن صحّ التعبير من أجل توفير مساحة أرضيّة أكبر، وذلك عاملٌ حسّاسٌ بالنظر إلى قوانين الأرضيّة الأضيق الآن.

سيارة ألبين ايه521

سيارة ألبين ايه521

تصوير: ألبين

ومن أجل التوصّل إلى هذا القطع الضيّق، يبدو أنّ الفريق أعاد توضيب المنطقة المحيطة بوحدة الطاقة، ونقل المزيد من ملحقات وحدة الطاقة ضمن منطقة مليئة بالفعل بالمكوّنات.

وأدّى ذلك إلى تضخيم ذلك الجزء من الهيكل الخارجيّ وحاول الفريق جعله منسابًا قدر الإمكان.

تفاصيل سيارة ألبين ايه521

تفاصيل سيارة ألبين ايه521

تصوير: ألبين

كما أنّ الفريق استخدم فتحة تصريفٍ في الهيكل الخارجيّ عند الحافة الخلفيّة للطوق من أجل المساعدة على تصريف الحرارة من جانبَي السيارة. وسبق وأن شاهدنا هذا التصميم على العديد من السيارات واختبره الفريق العام الماضي كذلك.

وتبدو بقيّة السيارة مشابهة لسيارة العام الماضي، ويُعدّ ذلك مُتوقّعًا بالنظر إلى حدّ الفرق بمفتاحَي تطوير، لكن سيكون من المؤكّد أنّ الفريق سيجلب بعض التحديثات الانسيابيّة في التجارب التحضيريّة خاصة في ما يتعلّق بالجناحَين الأماميّ والخلفيّ.

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