تحليل تقني: "التطوّر الخفيف" لسيارة ريد بُل "آر.بي19"

وسط غياب أيّة احتفالات تقريبًا، شوهدت سيارة ريد بُل الأحدث للمرّة الأولى عند نقلها على العجلات في خطّ الحظائر على إثر حصّة التصوير التقليديّة قبل التجارب الشتويّة.

ومثلما كان متوقّعًا من الفريق الذي تمتّع بأفضليّة الأداء في أغلب فترات الموسم المنقضي، فلم تدخل ثورة على السيارة الجديدة. عوضًا عن ذلك فقد تعلّق الأمر بتطوّرٍ خفيف للمفاهيم التصميميّة الناجحة التي شاهدناها على سيارة "آر.بي18".

ويبدأ ذلك من مقدّمة السيارة وتحديدًا عند الأنف. إذ قام الفريق بزيادة حافته قليلًا وتعويض الفتحة الصغيرة بأخرى بيضويّة.

أمّا عند الحافة الخلفيّة للصفيحة الجانبيّة من الجناح الأمامي، فقد أضاف الفريق جنيّحًا صغيرًا مُعلّقًا.

ويُعدّ مجال التصميم المتاح لتلك الجنيّحات ضيّقًا للغاية، وذلك بالنظر إلى صرامة القوانين وتحديدها للمقاييس هناك، لكن كان من المثير للاهتمام رؤية ثلاث فرقٍ، بما فيها مرسيدس وهاس، تتوصّل إلى طريقة لتضمين تلك الجنيّحات في تصاميم هذا العام.

ريد بُل "آر.بي19" تصوير: جورجيو بيولا

ومثّل جانبا السيارة المنطقة الأكثر عرضة للتحديثات هذا العام، وكذلك غطاء المحرّك، حيث بدأ العديدون بالانتقال إلى المفهوم التصميمي المشابه لريد بُل.

في الأثناء فبعد أن وضعت ريد بُل المعيار على هذا الصعيد، فقد اختارت إدخال بعض التحسينات الطفيفة عليه مع الإبقاء على ذات الجوهر من العام الماضي.

إذ تقلّص حجم الهيكل الخارجي الملتفّ حول المكوّنات الداخليّة. وبات القطع السفلي واضحًا أكثر كذلك هذا العام وبات يمتدّ أسفل الجانب نحو القسم المتدرّج الخلفي من الأرضيّة.

وينطبق الأمر ذاته تقريبًا على غطاء المحرّك، حيث تبنّت ريد بُل جزءًا خلفيًا عاليًا أشبه بالرف مبنيًا على تصميم العام الماضي. وتمّ تحسين التصميم من أجل تجهيز التيارات الهوائيّة أكثر. لكنّ تصميم ريد بُل لم يكن بذات حجم بعض الفرق الأخرى الأكثر عدائيّة في هذا الموسم.

تفاصيل حافة أرضيّة سيارة ريد بُل "آر.بي19" تصوير: جورجيو بيولا

لكنّ حافة أرضيّة سيارة "آر.بي19" جذبت الأنظار في ظلّ مراجعتها بشكلٍ كاملٍ من قبل الفريق.

إذ اعتمد جنيّحين مختلفي المظهر في بداية الأرضيّة للمساعدة على الإيفاء بمتطلّبات الارتفاع الجديدة في تلك المنطقة من السيارة.

في الأثناء فإنّنا نجد في الجزء الخلفي جنيّح حافة ملويًا ويتّصل بالحافة عبر بعض الوصلات المعدنيّة المقوّسة.

وتمّ توجيه تلك المكوّنات بطريقة ستُحدث تأثيرًا انسيابيّا مؤكّدًا، بالرغم من محدوديّة مجالها ضمن القوانين.