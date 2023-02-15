تحليل تقني: أكثر التغييرات المثيرة التي اعتمدتها فيراري على سيارتها الجديدة "اس.اف-23"

في حين أنّ الفريق اختار المواصلة مع الفلسفة الجذريّة لسيارة "اف1-75"، فإنّ هناك جوانب تطوير مثيرة ركّز عليها الحصان الجامح.

فبدءًا بجانبَي السيارة فإن هذه المنطقة كانت محطّ تركيز الجميع خلال كلّ أحداث الكشف عن السيارات الجديدة حتّى الآن، فقد أبقت فيراري على ذات الفكرة العامة بالرغم من اندفاع أغلب الفرق الأخرى نحو حلّ ريد بُل الذي أثبت نجاعته الموسم الماضي.

لكنّ تصميم فيراري عرف مراجعة هندسية واسعة من أجل توفير المزيد من الأداء. وكجزء من هذه التغييرات فإنّ الخياشيم إن صحّ التعبير، التي وفّرت سابقًا سلسلة متواصلة من فتحات التصريف على غطاء المحرّك، فُصلت إلى قسمين واضحين قابلين للتغيير.

وسيُوفّر ذلك طريقة لتغيير إعدادات التبريد من دون الحاجة أجزاء كبيرة حول العالم.

ورُبّما تُعدّ الإضافة الأبرز في هذه المنطقة هي القناة الجانبيّة التي تتموضع بجانب الجزء الخلفي من الطوق والتي تمتدّ على كامل عرض الهيكل (السهم الأزرق).

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف-23"

ولا يزال من غير الواضح إن كانت تلك فتحة تصريف هواء إضافيّة فحسب، أم أنّ لها وظيفة انسيابيّة تتمّ تغذيتها بفتحة مخفيّة بذكاء أسفل فتحة الجانب الرئيسيّة.

ويُمكن إيجاد تلك الفتحة في منطقة القطع السفلي (السهم الأزرق في الصورة المصغّرة أعلاه). ومن الممكن أن تعمل تلك الفتحة لمجرّد تعزيز قدرات تبريد السيارة أو إمّا كقناة مشابهة لقناة "اس" لتعزيز الأداء الانسيابي.

فيراري اس.اف23 تصوير: فيراري

كما تمّت مراجعة شكل الفتحة الرئيسيّة، فضلًا عن تكريس المزيد من الجهود لزيادة عمق القطع، إذ أصبحت حافة دعامة التصادم الجانبيّة مكشوفة الآن على عكس السابق عندما كان الهيكل الخارجي لجانب السيارة يُغطيها.

كما أنّ القطع السفلي المصغّر أصبح أوسع الآن، وهو ما يسمح بعبور أفضل للتيارات الهوائيّة نحو القسم الخلفي.

أما القسم الأوسط من السيارة فقد حصل عل شفرات وجنيّحات جديدة بعضها مستوحى من الفرق الأخرى من الموسم الماضي.

لكنّ فيراري قدّمت إضافات جديدة كذلك. ومن الواضح أنّ تصميم المرايا يُعدّ مواصلة لجوهر تصميم العام الماضي، كما استلهم الفريق من تصميمي مرسيدس وألفا تاوري عبر استخدام ثلاث جنيّحات على الزاوية الخارجيّة لجانب السيارة.

ويُمكن ملاحظة الإبقاء على الأشرطة أعلى الطوق، لكنّ الفريق أضاف إليها جنيّحا مُقوّسًا للمساعدة على زيادة سلاسة عبور التيارات الهوائيّة فوق وحول الطوق.

ونجد مرّة أخرى الجنيّحين عند فتحة تغذية المحرّك بالهواء، حيث يعملان من دون شكّ على المساعدة على تجهيز التيارات الهوائيّة المتوجّهة نحو الجناح الخلفي.

فيراري اس.اف23 تصوير: فيراري

أمّا في مقدّمة السيارة فقد كانت هناك العديد من التغييرات الواضحة، إذ تخلّت فيراري عن الأنف الطويل الذي استخدمته العام الماضي واتّبعت تصميمًا تقليديًا أكثر ينتهي عند الرفرفة ما قبل الأخيرة.

ويكشف هذا التغيير المكوّن الأوّل أمام المزيد من الهواء ويُغيّر سلوك التيارات في المكوّنات التالية.

ولا يُمكننا تجاهل الشفرات الرابطة بين آخر رفرفتين على الجناح الأمامي، وذلك بالنظر إلى تشابهها مع الشفرات التي اعتمدتها مرسيدس العام الماضي قبل أن تتخلّى عنها سريعًا بسبب مخاوف بشأن مدى قانونيّتها.

لكنّ القسم المعنيّ من القوانين التقنيّة عرف بعض التغييرات لموسم 2023، إذ كان ينصّ في السابق على التالي:

"هذه المُكوّنات سيُسمح بها على تجميع الجناح الأمامي: لأسباب ميكانيكيّة أو هيكليّة أو قياسيّة بالأساس".

لكنّ "فيا" تخلّت عن كلمة "بالأساس" لهذا العام، وهو تغيير جوهري بالتأكيد يجعل تلك الشفرات قانونيّة.