تحليل تقني: أستون مارتن تكشف سيارة "ريد بُل الخضراء" في إسبانيا

بالنسبة لفريق أظهر في السابق عدم خوفه من نسخ أفكار منافسيه، عندما كان تحت مسمى ريسينغ بوينت وسيارته "مرسيدس الورديّة"، فإنّ الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون اتّبعت ذات الدرب مجدّدًا.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

كان هناك الكثير من الحديث قبيل عطلة نهاية الأسبوع عن أنّ مرسيدس ستكشف تحديثات كبيرة وواسعة على سيارتها "آي.ام.آر22"، والتي عانت لتقديم وتيرة جيّدة حتّى الآن هذا الموسم.

وكان من المتوقّع أن يتخلّى الفريق عن تصميم جانب السيارة لصالح تصميم مختلف بالكامل، لكن ليس بدرجة متطرّفة مثل مرسيدس مزوّدة وحدات طاقته.

عوضًا عن ذلك فإنّ الجانب العالي العريض، وفتحات التبريد العلويّة قد تمّ تعويضهما بتصميمين مشابهين للغاية لما استخدمته ريد بُل على سيارتها "آر.بي18".

ويبدو أنّ اتّباع المفهوم التصميمي لريد بُل لا يقتصر على المكوّنات الخارجيّة، بل يتعداه إلى المستوى الداخليّ.

مقارنة مشعاع التبريد على سيارة أستون مارتن "آي.ام.آر22" تصوير: جورجيو بيولا

إذ تطلّب ذلك بعض التحويلات الكبيرة، مثل مشعاعات التبريد، والمبرّدات وقنوات التهويّة التي تعيّن على الفريق تعديلها جميعها من أجل تسهيل تبني ذلك المفهوم التصميمي.

وكانت جميع المكوّنات الداخليّة لسيارة "آي.ام.آر22" مشكّلة بطريقة أفقيّة، وذلك من أجل السماح باستخدام قطعٍ أكبر بكثير أسفل جانب السيارة.

لكنّ التعديلات الجديدة تطلّبت تراجع الفريق عن تلك الوجهة التصميميّة وإعادة توجيه المكوّنات داخل الجانب، وهو ما سمح بتوفير هيكلٍ خارجي بشكل مشابهٍ للغاية للقسم المنفصل المتّبع لدى ريد بُل.

كما أنّ هذا التشابه في التصميم يمتدّ إلى لوح التبريد المشابه للقوس والذي يمتدّ أعلى جانب السيارة نحو اللوح خلف الطوق.

لكن في المقابل يبدو أنّ تصميم أستون مارتن يختلف عن ريد بُل من ناحية عدم قدرة الفريق أو عدم رغبته في نسخ الفتحة العلويّة المكشوف جزءها العلوي. إذ أنّ تصميم أستون مارتن في تلك المنطقة لا يبدو بارزًا للغاية مثل تصميم ريد بُل من تلك الناحية.

جانب سيارة ريد بُل آر.بي18 تصوير: جورجيو بيولا