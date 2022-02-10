تحليل تقني: أبرز الخصائص التقنيّة لسيارة أستون مارتن 2022

في حين أنّ السيارة ستتطوّر سريعًا بالوصول إلى التجارب الشتويّة والسباقات الأولى، ما يعني تغيّر تفاصيل سيارة "آي.ام.آر22"، إلّا أنّ هناك ما هو كافٍ لمنحنا فكرة جيّدة حول ما يُمكننا توقّعه من الحقبة الجديدة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 تصوير: أستون مارتن ريسينغ

يتضمّن الجناح الأمامي لسيارة أستون مارتن أربعة مكوّنات وهو الحدّ الأقصى المسموح به وفق القوانين الجديدة.

وبشكلٍ مشابهٍ لرسومات هاس الحاسوبيّة التي شاهدناها، فقد اختارت أستون مارتن عدم وصل السطح الأساسيّ بقسم الأنف.

لكنّ التشابه ينتهي هناك، كون المكوّن الثاني أطول بكثير ويزيد من عرض حافة الأنف عند نقطة التقائهما.

أمّا الرفرفتان العلويّتان فهما مربّعتا الشكل أكثر من النسخة التي عرضتها إدارة الفورمولا واحد وكذلك سيارة هاس. ويبدو أنهما يُمكن تعديلهما، حيث تمّ تثبيت أداة التعديل على الجهة الداخليّة قرب الأنف.

وبالنسبة للأنف فهو مربّعٌ أكثر ممّا توقّعه صانعو القوانين. إذ أنّ هناك سطحًا محدّدًا عند جسر الأنف وجانبَيه إن صحّ التعبير، وذلك عوضًا عن شكل القبّة الذي تعوّدنا عليه من رسومات "فيا" والسيارة الاستعراضيّة.

في الأثناء وبالنظر إلى السيارة من زاوية جانبيّة، يُمكننا رؤية الجهود التي بذلها الفريق لجعل الأنف نحيفًا قدر الإمكان، وذلك كونه يتقلّص ليلتقي بالهيكل.

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 تصوير: أستون مارتن ريسينغ

أمّا الخصائص الأكثر بروزًا فهي جانب السيارة، حيث اعتمد الفريق فتحة تهوية جانبيّة مربّعة صغيرة للغاية، بينما اعتُمد سطحٌ لملء بعض الحجم المعياري المتاح في تلك المنطقة.

ذلك يعني أنّ الهيكل الخارجي ليس عريضًا بالشكل الذي شاهدناه في رسومات هاس الحاسوبيّة. لكن على عكس سيارة "في.اف-22"، فإنّ بقيّة الهيكل الخارجي يبقى عاليًا بالتوجّه إلى القسم الخلفي من السيارة، وذلك عوضًا عن الانسياب بشكلٍ سريع مثلما كانت الفرق تدأب على فعله في المواسم السابقة من أجل اتّباع شكل مشعاعات التبريد والمبرّدات الداخليّة.

وهنا تتشابه سيارة "آي.ام.آر22" مع رسومات "فوم" والسيارات الاستعراضيّة. لكنّ الفريق اتّبع مقاربة أكثر عدائيّة هنا، وهو ما يُظهره حجم قطع جانب السيارة.

أمّا بالنسبة للسطح العلويّ لجانب السيارة فيُمكننا ملاحظة استغلال أستون مارتن للفرصة لاعتماد الفتحات الهرميّة على كامل جانب السيارة، وهو ما يعني قدرة الفريق على جعل الهيكل الخارجي الخلفي ضيّقًا بدرجة عالية جدًا.

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 تصوير: أستون مارتن ريسينغ

ولا يُؤدّي ذلك إلى قسمٍ أنحف فقط في منطقة عنق الزجاجة في الخلف، بل يعني ذلك أيضًا أنّ لدينا الحدبات على أغطية المحرّك التي كانت حاضرة في السيارة السابقة.

كما أصبحت أستون مارتن أوّل فريقٍ يعرض نسخة عن نظام "دي آر اس" لموسم 2022. إذ لم يظهر المُشغّل فقط، بل كذلك نقاط المحور للرفرفة، المتواجدتان في الجهتين الداخليّتين للصفيحتين الجانبيّتين.

وبالنسبة للجناح نفسه فإنّ هندسته مثيرة للاهتمام كذلك، كما يبدو أنّ هناك فتحة في الربع الأخير من الصفيحة الجانبيّة، أفقيًا مع الضوء الخلفي الذي يجب تضمينه في الحافة الخلفيّة.

ويتضمّن الجناح الخلفي لسيارة "آي.ام.آر22" مكوّنًا مزدوجًا، عوضًا عن واحد مثل الذي شاهدناه في رسومات هاس الحاسوبيّة.

تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 تصوير: أستون مارتن ريسينغ تفاصيل سيارة أستون مارتن اي.ام.آر22 تصوير: أستون مارتن ريسينغ