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فورمولا 1 / معرض الصور

تحليل تقني: آخر التحديثات التي جلبتها فرق الفورمولا واحد إلى برشلونة

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تحليل تقني: آخر التحديثات التي جلبتها فرق الفورمولا واحد إلى برشلونة
02-03-2020

يتطرّق موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أبرز التحديثات التقنيّة التي جلبتها فرق بطولة العالم للفورمولا واحد إلى التجارب الثانية في برشلونة تحضيرًا لبدء موسم 2020.

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عادم سيارة هاس "في.اف-20"

عادم سيارة هاس "في.اف-20"
1/8

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة على سيارة هاس "في.اف-20" داخل مرآب الفريق تُظهر شكل أنابيب العادم، إلى جانب الواقي الحراري المُستخدم في أعلى هيكل التصادم الخلفيّ من أجل حمايته من الحرارة العالية.

تفاصيل مقدّمة سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

تفاصيل مقدّمة سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
2/8

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

بوسعكم ملاحظة استخدام الفريق لتصميم فريد على شكل حرف "دبليو" مقلوب عند الواجهة السفليّة لرأس الهيكل على سيارة مكلارين "ام.سي.ال35".

مكابح سيارة فيراري "اس.اف1000"

مكابح سيارة فيراري "اس.اف1000"
3/8

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة على علبة المكابح الخاصة بسيارة فيراري في الواجهة، والقوس في الخلفيّة الذي يمتدّ ليتّصل بالمكوّن الأوّل من محرّف الهواء الجانبيّ المثبّت أعلى رأس زاوية الأرضيّة.

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35"
4/8

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

تسمح هذه الزاوية بإظهار نقطة تسخين العادم للهيكل الخارجيّ للسيارة، إذ بوسعكم ملاحظة ذلك من خلال السواد الذي يشوب المنطقة الزرقاء على يسار شعار "فيلو".

محرّك سيارة ريد بُل "آر.بي16"

محرّك سيارة ريد بُل "آر.بي16"
5/8

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

نظرة على المكوّنات الداخليّة لوحدة طاقة هوندا، بوسعكم ملاحظة استخدام ريد بُل لتصميم مشابهٍ للدرع للإبقاء على الحرارة بعيدة عن جانبَي السيارة، كما بوسعكم ملاحظة استخدام هوندا لمبرّد مثبّت مباشرة خلف فتحة التهوية العلويّة.

محرّك سيارة ريد بُل "آر.بي16"

محرّك سيارة ريد بُل "آر.بي16"
6/8

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

يُمكنكم على الجانب الآخر رؤية المزيد من تفاصيل وحدة الطاقة، فضلًا عن التصميم اللافت لنظام التعليق الخلفيّ.

سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"

سيارة ريسينغ بوينت "آر.بي20"
7/8

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تسمح هذه الصورة بإظهار تفاصيل الناشر ونظام التعليق الخلفيين لسيارة ريسينغ بوينت، وهو تأويلٌ واضحٌ وشبه نسخٍ لتصميم سيارة مرسيدس من العام الماضي.

تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي16"

تفاصيل سيارة ريد بُل "آر.بي16"
8/8

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

جلب الفريق مجموعة ألواحٍ جانبيّة محدّثة، إلى جانب محرّف هواء جانبيّ على سيارته في التجارب الثانية.

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