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تحليل: تحديثات فيراري المستعجلة في النمسا

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تحليل: تحديثات فيراري المستعجلة في النمسا
11-07-2020

سرّعت فيراري عمليّة جلب تحديثاتها التي كان من المزمع تقديمها خلال جائزة المجر الكبرى في محاولة منها لتحسين وتيرتها وجمع البيانات المتعاقبة على حلبة ريد بُل رينغ ضمن هدفها الأسمى لإعادة سيارتها "اس.اف1000" إلى السكة الصحيحة.

تضمّنت التحديثات جناحًا أماميًا جديدًا يعمل على تغيير سلوك التيارات الهوائيّة في مقدّمة السيارة، وكذلك أرضيّة جديدة استُخدمت أوّلًا على سيارة شارل لوكلير خلال التجارب الحرّة الأولى للتعامل مع بعض عدم الاستقرار الانسيابيّ الذي واجهه الفريق في القسم الخلفيّ من السيارة.

أرضية سيارة شارل لوكلير، فيراري

أرضية سيارة شارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

أرضية سيارة فيراري اس.اف1000

أرضية سيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

انتقل الفريق إلى اعتماد تسعة شروخ بزاوية 45 درجة مباشرة أمام الإطار الخلفيّ وذلك عوضًا عن أربع في الأرضيّة القديمة المستخدمة نهاية الأسبوع الماضي. ويتشابه التصميم مع فكرة مرسيدس، كما أنّه يقلّص طول الشروخ الطوليّة على حافة الأرضيّة كذلك، إذ يُعدّل ذلك كيفيّة التقاء الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطار الأماميّ مع التيارات الهوائيّة العابرة أسفل وأعلى وحول الأرضيّة.

كما عدّل طاقم التصميم زاوية الرفرفة المقوّسة الخلفيّة، إذ باتت ملتوية أكثر عند نقطة التقائها بشريط الأرضيّة العموديّ. وعند جمعها بالفتحات الإضافيّة المائلة، فإنّها تتعامل بفاعليّة أفضل مع ظاهرة تغيّر شكل الإطار تحت الحمل ما يجعلها أقلّ تأثيرًا على أداء الناشر.

الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000

الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

أما الجناح الأماميّ فيتضمّن مراجعة للصفيحة السفليّة (الصورة المصغّرة)، حيث اعتمد تصميمًا مقوّسًا عوضًا عن الآخر المسطّح السابق. ويُعدّل ذلك شكل، وسرعة وحجم الدوّامة المتشكّلة في تلك المنطقة، فضلًا عن كيفيّة تفاعلها مع الهياكل الهوائيّة الأخرى على الجناح وتأثيرها العام على كيفيّة انتقال الهواء وعبوره حول الإطار الأماميّ من أجل تشكيل الاضطرابات الهوائيّة.

ولا تنحني الرفرفة العلويّة إلى الأسفل أكثر عند التقائها بالصفيحة الجانبيّة فقط، بل تتضمّن تعديلًا على هندستها عند الحافة الداخليّة كذلك.

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