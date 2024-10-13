تحليل: الصفات التي ستمهد الطريق لراسل ليكون قائدًا لفريق مرسيدس

"بدون أدنى شك".

هكذا أكد جورج راسل أن الأداء الذي أكسبه "انتصاره" في جائزة بلجيكا الكبرى 2024 كان واحدًا من أفضل تأدياته في الفورمولا 1 على الإطلاق. قد يكون قد فقد فوزه المدهش على المسار في سبا-فرانكورشان بسبب اكتشاف أن وزن السيارة/السائق أقل بـ 1.5 كجم من الحد المسموح به بعد السباق، إلا أنه قدم رغم ذلك أداءًا قويًا.

انتهى راسل في موقع الفائز ذلك اليوم لأنه فهم ثم التزم باستراتيجية غير متوقعة تتمثل في التوقف الواحد، وهي الاستراتيجية التي سبق واستبعدها فريقه مرسيدس. في نهاية المطاف، ساهمت هذه الاستراتيجية في استبعاده كذلك من الفوز، حيث تآكلت إطاراته في الفترة الثانية وفقدت الكثير من الوزن، مما يفسر جزءًا كبيرًا من تلك الكيلوغرامات المفقودة. لكن حسم راسل للفوز كان أساسيًا، وانتهى الأمر بهزيمة لويس هاميلتون، الذي كان يتصدر السباق لفترة طويلة، وشعر بالإحباط في البداية.

يمتلك هاميلتون الآن 5 انتصارات في جائزة بلجيكا الكبرى، وبينما قد يقول البعض أن ذلك كان بمثابة رد اعتبار للفوز الذي خسره في سبا عام 2008، إلا أن الخسارة التي تعرض لها ماكس فيرستابن، الذي فقد سلسلة انتصارات استمرت ثلاث سنوات على حلبة "موطنه" الآخر، تبقى صدمة كبيرة. في حين كانت هناك عناصر من الحظ في هذه النتيجة (عقوبة تغيير محرك فيرستابن التي أدت إلى تراجعه من المركز الأول في سبا)، فإن العملاق المتساقط قد عاد إلى قمة المنافسة بعد موسمين خاليين من الإنجازات في حقبة التأثيرات الأرضية.

أحرز راسل البول بوزيشن في مونتريال وسيلفرستون، وفاز في النمسا بعد تصادم فيرستابن ولاندو نوريس، بينما حقق هاميلتون فوزًا مليئًا بالعواطف في جائزة بريطانيا الكبرى. مرة أخرى، تتخلل الحظوظ هذه النتائج للسهام الفضية، لكن هذه النجاحات طمست ذكريات بداية مرسيدس المحبطة للموسم الثالث على التوالي.

سلط الفريق الضوء على مشكلة مختلفة في كل سباق خلال الجولات الأولى قبل العطلة الصيفية، حيث حقق ثلاثة انتصارات من أصل أربعة سباقات. حتى في زاندفورت، حيث أدت مشاكل تآكل الإطارات إلى نتيجة مخيبة، أظهر الفريق لمحات من السرعة الرائدة.

صحيح أن فوز راسل في سبا بات خارج صفحات الانتصار في كتب الفورمولا 1، لكنه أبرز عددًا من أفضل صفاته الصورة من قبل: إريك جونيوس

التطور المستمر

طرح فوز هاميلتون في سيلفرستون أسئلة حتمية حول ندم محتمل بشأن انتقاله إلى فيراري. ما لم يكن مفاجئًا بشكل كبير هو كيفية رده السريع على هذه الأسئلة بالرفض. على الرغم من أن الفريق الذي صنع أسطورة هاميلتون في الفورمولا 1 بدأ يحقق الانتصارات مرة أخرى، إلا أنه لا يمكن إيقاف هذه الخطوة الضخمة. لذلك، هل راسل جاهز بالفعل للارتقاء وقيادة مرسيدس؟

منذ أن تمت ترقيته من ويليامز للتسابق بجانب هاميلتون في موسم 2022، أصر راسل دائمًا على أنه من شرف كبير أن يتعلم من أعظم سائق في تاريخ الفورمولا 1 من الناحية الإحصائية. لكي تكون الأفضل، يجب أن تتغلب على الأفضل. ولكن مع زميله المؤكد الآن لموسم 2025 - سائق الفورمولا 2 وموهبة مرسيدس الشابة أندريا كيمي أنتونيللي، الذي شارك للمرة الأولى في الفورمولا 1 عندما قاد في التجارب الحرة الأولى في مونزا - سيواجه راسل ظروفًا مختلفة للتكيف معها.

من خلال ترقية أنتونيللي، يكسر توتو وولف مدير فريق مرسيدس تقليدًا استمر طويلًا داخل العلامة الألمانية، حيث لم يقم فريق مرسيدس بالاعتماد على خدمات سائق ناشئ على إحدى سياراته منذ ظهور كارل كلينغ الأولى في عام 1954 (على الرغم من أن نسخة فريق بار من العلامة الألمانية منحت مشاركة أولى لسائقيها ريكاردو زونتا وأنتوني دافيدسون في 1999 و2005 على التوالي).

بلا شك، قد نشهد حوادث بجانب الإثارة المتوقعة - وهو ما لا يمكن أن يتحمله فريق متعافي إذا، كما نأمل، أسفرت التقاربات في الأداء من عام 2024 عن صراع متعدد الفرق على اللقب العام المقبل.

على الرغم من أنه سيظل مفقودًا إلى الأبد من كتب الانتصارات في تاريخ الفورمولا 1، إلا أن سباق راسل في سبا مع ذلك يكشف عن استعداده لتولي مسؤولية القيادة في مرسيدس في موسم 2025.

كان من اللافت كيف تفاعل راسل مع خيبة الأمل بعد سباق سبا بتسامح بشأن شطب فوزه. إذ يمكن القول بأنه تصرف كقائد.

"لقد كنت أدفع الفريق لفترة طويلة للاستمرار في المنافسة ضمن الحدود القُصوى" قال راسل بعد عودة البطولة إثر العطلة الصيفية في زاندفورت.

وأضاف: "إذا كنت تعتمد الحرص في كل ما تفعله، فلن يتم استبعادك أبدًا. لن ترتكب أي خطأ أثناء القيادة. لن تنزلق. لكنك لن تعرف أبدًا ما هي الإمكانيات الحقيقية للسيارة. لقد احتفظت بخوذتي وسأضعها على طاولة السرير بجانب انتصاريّ الآخرين. كانت تلك الاحتفالات التي اختبرتها مع الفريق في تلك اللحظة من أفضل مشاعر مسيرتي. لذلك، سأخرج فقط بالإيجابيات مما حدث".

وتابع: "كنت أعلم قبل السباق أنني كنت أخف في الوزن، لكن كان الوقت متأخرًا لإجراء تغيير كبير دون تناول شريحة لحم أو شيء من هذا القبيل! والذي ربما لم يكن أفضل روتين قبل السباق".

رد راسل بتسامح على خيبة أمل فقدان انتصاره في سبا. الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"لكن هناك أشياء الآن، مع استرجاع ما حدث، يمكننا تحسينها وسنقوم بتحسينها في المستقبل. وكما هو الحال دائمًا، تحتاج إلى ارتكاب خطأ أولاً حتى تدرك أن هناك مشكلة".

كانت هذه مقاربة حكيمة من راسل - مما يبرز تحمله المسؤولية في ما كان إخفاقًا جماعيًا. بعد كل شيء، بالإضافة إلى وزن الإطارات المتهالكة، فقدت مرسيدس كتلة إضافية من اللوح السفلي لسيارة راسل الذي احتك أكثر مما كان متوقعًا مع ضغط المنعطفات على حلبة سبا، هذا بجانب وزنه الأقل كانت عوامل اجتمعت لتجعل الوزن الإجمالي تحت الحد المسموح به.

فلسفة النقد

لكن راسل بالتأكيد لا يخشى انتقاد مرسيدس عندما يشعر بأن ذلك ضروري. كانت هذه المقاربة مميزة أيضًا في مسيرته في فئات الناشئين وربما تلخصت بشكل أفضل في النقد الذي وجهه لويليامز في سيلفرستون في موسم 2020، الأمر الذي تم توثيقه في وثائقي "قد للنجاة" على نتفليكس. فيما أتى أحدث مثال لذلك في جائزة المجر الكبرى في يوليو الماضي، حين تم إقصاؤه من القسم الأول للتصفيات.

وقد قال حينها: "آسف بشأن هذه الجولة، يا رفاق – أتحمل مسؤولية ذلك" وذلك عند عودته إلى مرآب مرسيدس. ولكن عندما واجه وسائل الإعلام بعد بضع دقائق، كان ينتقد فريقه لاستراتيجيتهم لناحية الوقود والتي منعته من الخروج إلى المسار في نهاية الحصة عندما كان المسار في طوره الأسرع.

"لا يمكنك أبدًا أن تفقد تركيزك" احتج راسل، مُضيفًا: "نحن بحاجة إلى الجلوس كفريق لفهم ما يجري".

ومع ذلك، على الرغم من أنه سيظل مفقودًا إلى الأبد من صفحات الانتصار في تاريخ الفورمولا 1، كشف سباق راسل في سبا يكشف عن استعداده لحمل شعلة القيادة في مرسيدس في 2025.

من إدراك مدى احتفاظ إطاراته الجديدة بقوتها حتى بعد نصف اللفات الـ 34 التي قطعتها في النهاية، ومع الثقة التي كانت لديه في إقناع مرسيدس بأن استراتيجية التوقف الواحد ممكنة (وهو ما أدركه أيضًا فرناندو ألونسو الذكي في فرق الوسط، مما أدى إلى مكسب كبير لأستون مارتن) ساهم راسل في إنجاح الأمر. كل هذا أظهر ثقته بنفسه بشكل مثالي.

نضيف إلى ذلك بدايته المثيرة للإعجاب في موسم 2024، حيث تقدم راسل على هاميلتون 10-2 في معارك التصفيات حتى جائزة بريطانيا الكبرى، وتمكن من بناء فارق 26 نقطة في الترتيب قبل أن ينسحب بسبب تسرب مياه في سباق موطنهما، الذي فاز به هاميلتون.

هل كان بإمكان راسل أن يفوز في سيلفرستون، بدلاً من هاميلتون، لو لم يواجه مشكلة التسريب تلك التي أخرجته من السباق؟ الصورة من قبل: إريك جونيوس

كان راسل يستفيد من "نقطة النجاح" الذهنية التي كان يصل إليها قبل كل مرة يصعد فيها إلى سيارته دبليو15، مما يعني أنه كان في موقع مكّنه من استغلال الوضع في النمسا. ولكن في هذه المرة الثالثة على التوالي التي واجهت فيها مرسيدس خيبة الأمل في الجولات الأولى من الموسم، عانى هاميلتون بشكل ملحوظ.

وكان قد رفع مستوى أدائه بشكل ملحوظ منذ أن حسّنت مرسيدس سيارتها دبليو15 لتكون قادرة على المنافسة على الانتصارات، مما يُظهر مشكلة قديمة في الفورمولا 1 يكافح فيها أبطال العالم للوصول إلى ذروة التأديات السابقة عندما يدركون أن الهدف الأكبر بعيد المنال… فقد ليعيدوا اكتشاف وتيرتهم القديمة بمجرد أن يحصلوا على لمحة من متعة الانتصارات.

تقدم مرسيدس أيضًا نظرياتها الخاصة حول صعوبات هاميلتون. حيث قال آندرو شوفلين مدير هندسة الأداء لدى الفريق: "إنه يواجه صعوبة مع هذه الجيل من السيارات، التي لا تناسب أسلوب قيادته حقًا". الفارق يظهر بشكل رئيسي في التصفيات، حيث كان استقرار الكبح والثقة التي يحصل عليها من ذلك دائمًا من أكبر نقاط قوة هاميلتون. وقد غاب هذا كثيرًا عن مرسيدس مع سيارات التأثيرات الأرضية الجديدة.

"يمكنني القيادة بفارق عشر من الثانية عن الصدارة لسبعين لفة على التوالي دون أن ارتكب أي خطأ. (قبل ذلك) لم أكن أدفع نفسي بالطريقة التي أدفع بها نفسي الآن". جورج راسل

منذ سباق سيلفرستون، استقر أداء راسل - وبعد جائزة سنغافورة الكبرى، يتقدم هاميلتون عليه بفارق 19 نقطة في ترتيب السائقين، حيث أن ما خسره من نقاط بسبب انسحابه من سباق موطنه وشطب فوزه في سبا قد أضرت به. لكنه كان لا يزال السائق الأول لمرسيدس في زاندفورت – وهو سباق أظهر كيف أن أي تعديل ولو بسيط في إعدادات السيارة أو تحضير الإطارات يعني أن سيارة دبليو15 المحسنة كثيرًا يمكن أن ينتهي بها الحال كإحدى سيارات الوسط - كما تفوق على هاميلتون أيضًا في باكو وسنغافورة.

ترويض الأعصاب

تساءل البعض عن قدرة راسل على تحويل نصف الفرص إلى أفضل النتائج في هذا الموسم. كان تغيير استراتيجيته في سبا أمرًا جريئًا، لكن الأمر برمته كان يقع على عاتقه من أجل إنجاحها.

أبرزت أخطاؤه وحادثة تصادمه مع أوسكار بياستري في سباق كندا الرطب-الجاف الذي كان يتصدره مع انطلاقه من البول بوزيشن مرة أخرى أخطاء المعارك التي أثرت على مسيرته في الفورمولا 1. نذكر حادثته مع فالتيري بوتاس في إيمولا موسم 2021 أو اصطدامه بالجدار في اللفة الأخيرة في سنغافورة العام الماضي. مباشرة بعد كندا، تساءل عدد من المعلقين في الفورمولا 1 بصوت عالٍ: هل يرتكب راسل الكثير من الأخطاء في اللحظات الحاسمة عندما تكون الضغوط مرتفعة؟

تمكنت صحيفة GP Racing من سؤال راسل مباشرة في السباق التالي في إسبانيا. انحصرت عيونه قليلاً، وما تلا ذلك كان تعريفًا لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

أعطى راسل زميله الجديد، الذي يتمتع بتقدير عالٍ من مدير الفريق وولف، تصويتًا علنيًا بالثقة. الصورة من قبل: مرسيدس

"يمكنني القيادة بفارق عشر من الثانية عن الصدارة لسبعين لفة على التوالي دون أن ارتكب أي خطأ" أجاب راسل، وأضاف: "(قبل ذلك) لم أكن أدفع نفسي بالطريقة التي أدفع بها نفسي الآن"

وأكمل: "لذا نعم، تحدث الأخطاء. هذه هي الحياة. جميعنا مررنا بأوقات نرتكب فيها هذه الأخطاء، لكنها تحصل عندما أدفع نفسي لأبعد من الحدود، وأعتقد أنني في تلك الحالة الآن، حيث أقود أفضل من أي وقت مضى".

لقد أسس راسل أسلوبًا له في التعبير الصريح. لا يبدو أن أي وقت قد مضى منذ أن كان "الشاب الناضج" النجم الصاعد في برنامج مرسيدس للناشئين. وبينما يدخل البريطاني مرحلة قيادة فريق السهام الفضية، انتقل أنتونيللي إلى مكان راسل السابق كموهبة صاعدة.

استفاد راسل من استراتيجية حكيمة أخرى في هذا الأمر - وهي الحديث عن زميله المتوقع. وأحد الاعتبارات الإضافية حول ذلك هو العلاقة القريبة بين وولف وأنتونيللي وعائلته.

حيث قال: "كيمي سائق استثنائي، سجله مثير للإعجاب". وكان راسل أكثر حذرًا في تأكيد خطة الترقية المتوقعة في زاندفورت مما كان وولف في مقابلة جماعية مع الإعلام الهولندي في ذلك السباق، حيث أكد بشكل أساسي مكان أنتونيللي في تشكيلة مرسيدس لعام 2025.

وأردف: "أشاهده كلما يسابق في الفورمولا 2. نحن دائمًا نراقب كيف يسير الأمر، ونشاهد جميع السباقات. خضنا اختبارًا معًا في سيلفرستون قبل بضعة أشهر، لذا كانت فرصة رائعة له للجلوس خلف مقود سيارة فورمولا 1. كان سريعًا بشكل استثنائي، لذلك أنا متأكد أنه إذا حصل على فرصة في الفورمولا 1، فسوف يقوم بعمل رائع".

بالنسبة لراسل، فإن المنافسة مع أنتونيللي مهمة معقدة رغم بساطتها: هزيمة الوافد الجديد وترسيخ مكانته كقائد لفريق مرسيدس. سيكون من الصعب السير على هذا الطريق في ظل علاقة وولف القريبة مع أنتونيللي واستمرار مغازلة فيرستابن علنًا.

معادلة الاختيارات الثلاثة على مقعدين لن تنجح إذا كان فيرستابن لا يزال يرغب في مغادرة ريد بُل قبل انتهاء عقده في 2028، والأحاديث في البادوك تشير إلى أن مشروع محرك مرسيدس للحقبة القادمة في 2026 في حالة ممتازة. بالنسبة لراسل إذن، يجب أن تكون الأهداف هي المزيد من السباقات مثل سبا - ولكن هذه المرة يجب أن يحتفظ بالكأس ويُفضّل أن ينافس على اللقب في 2025 أيضًا.

هل يمكن لراسل أن يستمر في أدائه القوي في 2025 ويحوّله إلى منافسة على اللقب كقائد لفريق مرسيدس؟ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لماذا كان الحل لمشكلة رئيسية على سيارة دبليو15 أسهل مما كان متوقعًا؟

"كيف يمكن أن نكون بهذا الغباء؟"

ربما كان التفكير في فقدان المكافآت المالية في بطولة الصانعين هو ما منحنا لحظة رائعة في حلقة حديثة من بودكاست الفورمولا 1 الرسمي. حيث كشف جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس عن مقاربة "الكأس نصف الممتلئ" لفريق الفورمولا 1 الرائع الذي توصل أخيرًا لفهم حاسم حول كيفية جعل سيارته أفضل بشكل كبير.

لا شك أن مرسيدس قد حققت أخيرًا تقدمًا كبيرًا في حقبة التأثيرات الأرضية في الفورمولا 1. جاءت انتصاراتها قبل العطلة الصيفية بالتأكيد عبر مساعدة غير مقصودة من فرق أخرى، لكن مرسيدس كانت في وضع مكّنها من استغلال الفرص بفضل عملها على تحسين سيارة دبليو15 التي كانت سريعة دائمًا في ظروف معينة، لكن لم تكن (في بداية الموسم) عبر جميع أنواع المنعطفات. في البداية، كان من الصعب للغاية بلوغ إعدادات توفر أداءً جيدًا في المنعطفات البطيئة والسريعة، بدلاً من التركيز على واحد أو الآخر.

"رفض أليسون الحديث عن لحظة "اكتشاف" في رحلة التطوير، مُصرًا على أن الطريق كانت دائمًا موجوة – لكن التعرف عليها استغرق وقتًا طويلًا فقط "

شهد الأداء تحسنًا بعد سباق موناكو، حيث قدمت مرسيدس تحديثًا لجناح السيارة الأمامي. والذي ساهم بشكل أساسي في تحسين تعامل السيارة بشكل عام من خلال الحفاظ على توازن انسيابي موثوق للسائقين.

لاحقًا، دفع نتوء في أنف سيارة دبليو15 إلى تطوير على ممتص الصدمات الأمامي؛ لكن الفريق أصرّ بشكل غامض على كونه متعلقًا بالتبريد. حيث رفض أليسون الحديث عن لحظة "اكتشاف" في رحلة التطوير، مُصرًا على أن الطريق كانت دائمًا موجوة – لكن التعرف عليها استغرق وقتًا طويلًا فقط .

"هذا يعني ببساطة أن السائق يمكنه الوثوق بكل من المحور الأمامي والخلفي على المنعطفات السريعة والبطيئة،" قال أليسون، مُضيفًا: "ويمكنه الوثوق بذلك منذ أن يضغط على المكابح في بداية المنعطف، وحتى يصل إلى رأسه والخروج منه".