تحليل السباق: كيف حوّل نوريس هدفه من المركز الثاني إلى محاولة تجاوز فيرستابن في إيمولا؟

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

لو أقيمت جائزة إيميليا رومانيا الكبرى العام الماضي، لكان فوز فيرستابن من قطب الانطلاق الأول على الحلبة الضيقة الملتوية، أمراً شبه محسوم.

وبدا أن ذلك سيتكرر حتى اللفة 44 من سباق إيمولا هذا العام. حيث كان يمتلك فيرستابن فارقاً وصل إلى 7.4 ثانية أمام لاندو نوريس، وكان سائق مكلارين يعاني بعض الشيء في وتيرته على إطارات هارد وكان يستعد لصد هجمات شارل لوكلير (المدعّمة بـ دي آر أس) خلفه، وذلك كان يشير إلى تعزيز موقع فيرستابن حينها.

لكن، حصل تغيير مفاجئ في ديناميكية السباق. بدأ نوريس فجأة بقضم الفارق خلف فيرستابن، مبتعداً عن لوكلير، ليبدو فجأة قادراً على اللحاق بسيارة ريد بُل المتصدرة.

وما حصل بدا مماثلاً لما حصل في سباق 2005 على نفس الحلبة، على الأقل لدرجة ما. لكن مع توليفة حديثة من إطارات بيريللي ذات معدل التآكل المختلف ونافذة العمل المتغيرة. وفي هذه المرة، كان بطل العالم ذو الألقاب المتعددة هو من يدافع ضدّ السائق الذي لم يحقق لقباً بعد، بعكس ما حصل حينها، حين كان فرناندو ألونسو يدافع عن موقعه أمام بطل العالم مايكل شوماخر في نهاية السباق منذ 19 عاماً مضت.

وكان فيرستابن يستمتع بالفعل بسيارة تنافسية جيدة بعد 3 حصص تجارب حرة محبطة، وحصد ثمار عمل سيباستيان بويمي سائق الفورمولا واحد السباق على جهاز المحاكاة لدى مصنع ريد بُل في ميلتون كينز. وكان الفريق يعاني بالفعل مع ارتفاع السيارة المثالي وصولاً ليوم السبت، لكن وبفضل جهود السائق السويسري وعمل مهندسي المسار، تم تطبيق حلّ ساعد في منح فيرستابن القدرة على تحقيق قطب الانطلاق الأول، إضافة لاستفادته من عامل السحب الذي قدمه له نيكو هلكنبرغ.

أوسكار بياستري وبعد اقترابه كثيراً من فيرستابن في التصفيات، تلقى عقوبة التراجع 3 مراكز بسبب إعاقة كيفن ماغنوسن ما خفّض توقعات مكلارين بعض الشيء إزاء إمكانية منافسة الهولندي، ولم يبقَ إلا نوريس لصده بالاتجاه نحو المنعطف الأول.

بسبب عقوبة بياستري على شبكة الانطلاق، تصدى فيرستابن لسيارة مكلارين واحدة بدلاً من اثنتين في البداية الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأثناء الانطلاقة، حافظ فيرستابن على الخط الداخلي بينما اقترب لوكلير من نوريس وبالتالي اضطر للتركيز على الدفاع عن مركزه الثاني. وأمل مكلارين الضئيل بتقدم نوريس أثناء الانطلاقة على فيرستابن، ذهب أدراج الرياح، بالتالي صبّ تركيزه على البقاء قريباً من الهولندي خلال القسم الأول على إطارات ميديوم.

وهذا ما فعله نوريس بالفعل، لكن فيرستابن نجح بتوسيع الفارق للتغطية على أي دخول مبكر من قبل سائق مكلارين (أندركت).

وبدأت أفضلية ريد بُل تتضح أكثر وأكثر مع مرور القسم الأول. حيث اشتبه أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بأن حرارة الإطارات أثرت على وتيرة نوريس، فقال: "لو رفعت درجة حرارة إطاراتك كثيراً، فإن انخفاض الوتيرة يصبح واضحاً. بالنسبة لنا، كانت الإطارات أثناء بداية السباق حارة جداً وكنا نخسر لصالح فيرستابن".

وأكمل: "خلال تلك الفترة من السباق، لم نكن نفكر بإمكانية التفوق على فيرستابن، بل كنا نفكر ’نريد الحفاظ على المركز الثاني’".

ورغم أن فيرستابن كان قادراً على الابتعاد أمام نوريس، لكن البريطاني لم يكن قادراً على تكرار ذلك مع لوكلير خلفه، بدلاً من ذلك كانت وتيرة سائق فيراري ثابتة للغاية ضمن مجال الثانيتين. وكانت مكلارين تدرك إمكانية منح لوكلير "أندركت" في حال أجرت فيراري التوقف، بالتالي دخلت السيارة البرتقالية أولاً، مع نقل نوريس لإطارات هارد في اللفة 22. المفتاح كان سيرجيو بيريز الذي بدأ السباق باستراتيجية مطوّلة على إطارات هارد من المركز 11 وكان أمام نوريس حين عاد البريطاني للحلبة. كانت مكلارين تتوقع مثل هذا السيناريو، لكن فكرة خسارة المركز لصالح لوكلير كانت أكثر خطورة.

"أردنا ضمان الحفاظ على مركزنا على هذه الحلبة، لأنه وفي حال دخل لوكلير، لوجد بيريز ضمن منطقة ’دي آر أس’ وكان سيحاول الدخول قبلنا وخطف مركزنا" أندريا ستيلا

وأكمل: "تحققنا مع نوريس عدة مرات، وكان مرتاحاً لإمكانية تجاوز بيريز، لكن كان من المهم حقاً الحفاظ على مركزه على المسار. وحينها، لم نكن نفكر حقاً بإمكانية هزيمة فيرستابن، بل كنا نريد الحفاظ على المركز الثاني".

لحسن حظ نوريس، فإن ثقته بنجاحه في تجاوز بيريز في اللفة التالية، ضمنت له الإفلات من تهديد فيراري. وعلى إطارات جديدة، كان نوريس الأسرع على الحلبة، وحين دخل فيرستابن في اللفة 24 وعاد، كان الفارق قد نقص إلى 4.4 ثانية. لكن نوريس لم يكن قادراً على البقاء بنفس الوتيرة طوال 40 لفة تالية.

فقد نوريس الوتيرة تدريجياً لصالح فيرستابن خلال القسم الأول، لذا أدى التوقف المبكر إلى تغطية تهديد لوكلير خلفه الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ولم يكن لوكلير خارج الصورة بعد، وكما كان الحال مع توقف نوريس المبكر، كانت مكلارين تحاول الأمر نفسه مع بياستري، حيث علق الأسترالي خلف سيارتي فيراري في الثلث الأول للسباق ولم ينجح ضغطه الكبير على ساينز بأي تجاوز مثمر. لكن "أندركت" الذي قامت به مكلارين مع بياستري دفعه في النهاية أمام ساينز.

ومع انتصاف السباق ورغم أن توقف مكلارين المبكر سمح لـ نوريس بخفض فارق الصدارة قليلاً خلف فيرستابن، لكن الهولندي وسّعه قليلاً ليتجاوز 6 ثوانٍ، بينما كان لوكلير يتقدم ويقضم الفارق خلف نوريس إلى ثانية حيث بدأت السيارة الحمراء تظهر في مرآة البريطاني بوضوح.

حينها أراد نوريس معرفة سبب سرعة الآخرين، قبل أن يرد عليه فريقه "إنهم يستعملون الإطارات أكثر منا". ورغم أنه لم يكن مسروراً للغاية من مثل هذه الإجابة، لكنه شعر بضرورة الضغط على أية حال.

"كنت أسأل لأنني شعرت بأنني بطيء ولم أشعر بإمكانية المزيد من الضغط" قال نوريس موضحاً.

وأكمل: "حالما بدأت الضغط، شعرتُ بأن السيارة قد تنعطف بشكل مفرط أو قد أواجه صعوبة في الانعطاف وأتعرض لقفل إطارات. لم تكن الإطارات ضمن نافذة عمل جيدة. وطالما أنها ليست ضمن تلك النافذة، فلن تتمكن من الضغط. لا تمتلك الثقة في السيارة. بالتالي كان عليّ إدارة الأمور بأفضل ما بوسعي".

لكن إحباط نوريس تواصل حين رأى فيرستابن يواصل الابتعاد بينما واصل لوكلير الاقتراب وبات مستعداً للهجوم.

لكن نوريس قلب الطاولة فجأة، حيث يبدو أن تأثير الزحام إضافة لإطارات هارد، والتغييرات التي أجراها على توازن السيارة عبر تغيير التوازن قليلاً نحو الخلف بعد أن كانت السيارة عصبية في قسمها الأمامي، ومن ثم تغيير توازن المكابح، جميعها أمور آتت ثمارها بعد فترة وجيزة.

بضع نقرات على مفاتيح عجلة القيادة وعاد نوريس إلى الهجوم مرة أخرى الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ومع بقاء 18 لفة حتى النهاية، تغيرت ديناميكية السباق. وبات نوريس هو الصيّاد، بعد أن ضعفت وتيرة لوكلير وبدأت إطارات فيرستابن تخسر قدراتها. وبالنسبة إلى سائق ريد بُل، فإن معاناته على هارد تعود إلى حصص التجارب الحرة السيئة، حيث لم يجمع الفريق ما يكفي من بيانات.

وهذا ما علق عليه كريستيان هورنر مدير الفريق حيث قال: "ربما لم نكمل ما يكفي من لفات على إطارات هارد يوم الجمعة. قررنا استعمال إطارات هارد جديدة في السباق، لكن ربما كان يجب أن نجمع بيانات كافية حول تلك النوعية من الإطارات".

ومع خفض لوكلير لضغطه على نوريس بعد خروجه عن المسار في اللفة 47 وخسارة ما يقارب نصف ثانية، بدأت إطارات مكلارين تبرز قوّتها مقارنة بالمنافسين. حيث أوضح نوريس بأن توقيت تحسّن وتيرته وسط خطأ لوكلير، كان بمحض المصادفة، لكنها كانت مصادفة حميدة.

"حين كان شارل خلفي، لم تكن لدي وتيرة واضحة. وربما لو ضغطتُ لارتكبت خطأ وخرجت عن المسار. لذا كان وضعاً صعباً. لكن حالما ارتكب شارل الخطأ، منحني فرصة للتنفس. وقلتُ ’حسناً، ربما بوسعي الضغط قليلاً’ وبدأت الوتيرة تعود إليّ.." لاندو نوريس

لكن فيرستابن لم يكن يمتلك حرية المناورة كما كان يرغب، فقد كان التماسك ينقصه إضافة لخروجه عن المسار عدة مرات وتلقى العلم الأبيض والأسود لقاء ذلك. وبالتالي فإن أي خطأ إضافي كان ليكلفه عقوبة 5 ثوانٍ، بالتالي خسارة مركزه لصالح نوريس.

بدأ نوريس يقلص الفارق خلف غريمه ليصل إلى 5 ثوانٍ بنهاية اللفة 50، وبات ذلك الفارق يصغر أكثر وأكثر تزامناً مع ضعف وتيرة إطارات المتصدر وخروجها عن نافذة العمل.

ومع بقاء 7 لفات، بات ذلك الفارق ثانيتين تقريباً لكنهما كانتا أصعب الثواني التي اضطرّ نوريس لتعويضها، خاصة وأنه بات ضمن الهواء المتسخ. ومع حرص فيرستابن على عدم ارتكاب أي خطأ وتناقص التماسك على إطارات هارد، كان عليه الاعتماد على مهارته وقدراته لإبقاء نوريس خلفه في الدقائق الأخيرة من عمر السباق.

اضطر فيرستابن لإدارة السيارة خلال اللفات الأخيرة وصدّ تهديد نوريس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"لا يمكنك فجأة محاولة كسب نصف ثانية حين لا يكون التوازن جيداً. ما كنت أحاوله هو عدم ارتكاب الأخطاء، محاولة القيادة حول مشاكل التوازن والإسراع بأقصى ما يمكن على المقاطع المستقيمة. ذلك ما أعتقد أنه ساعدني قليلاً في النهاية. ومع الجانح الخلفي، كنا سريعين على المقاطع المستقيمة. وهذا ما ساعدنا قليلاً على الدفاع في اللفات الأخيرة" قال فيرستابن شارحاً.

وبعد بضع لفات، كسر نوريس حاجز الثانيتين، وبات بفارق 1.4 ثانية خلف فيرستابن ومن ثم 1.2 ثانية. من ثم اضطر للانتظار حتى بداية اللفة الأخيرة كي يبدأ الهجوم الأخير: فرصة نوريس كانت في تجاوز أخير ضمن المقطع المستقيم الأساسي باستعمال "دي آر أس".

وكان على نوريس الاستعانة بقوة مدخرة طاقته وتموضعه بشكل مثالي لإكمال هذه المهمة الصعبة. وكان فيرستابن قد استعمل معظم مدخرة طاقته قبل اللفة الأخيرة، بينما امتلك نوريس قسماً أكبر منها. لكن البريطاني الشاب اضطرّ في النهاية للاكتفاء بالمركز الثاني ومحاولة الضغط على فيرستابن لارتكاب خطأ، حيث بات بالفعل ضمن مرايا سيارة ريد بُل.

لكن وكما أدرك مايكل شوماخر ذلك قبل عقدين من الزمن، فإنه من المستحيل تقريباً إكمال التجاوز في اللفة الأخيرة على حلبة إيمولا، حيث بقي الفارق 0.725 ثانية مع اجتياز خط النهاية، في إشارة إلى أنه وحتى لو طال السباق لفة أخرى، ربما كان نوريس ليحظى بنصف فرصة لتحقيق فوزه الثاني على التوالي.

بدلاً من ذلك، كان الفوز من صالح فيرستابن - بعد ساعات من مساعدته في فوز فريقه ريد لاين على الفوز بسباق نوربورغرينغ 24 ساعة الافتراضي حيث قاد لفترتين من ذلك السباق.

حيث قال فيرستابن: "ربما لم نكن في أفضل حالاتنا خلال السباق، لأننا لم نمتلك الوتيرة المثالية بالتأكيد على إطارات هارد. لم أشعر على الإطلاق أن الإطارات تعمل في سيارتنا. ذلك أمر علينا تحليله".

وأردف: "شعرتُ أنها لم تكن ضمن نافذة العمل المثالية. وذلك الوضع ازداد سوءاً. اللفات الـ 15 الأخيرة كانت وكأنني أقود على الجليد. لم تكن تستجيب لي على الإطلاق".

بعد أن انقلبت الحظوظ في ميامي، عاد فيرستابن إلى مركزه الأول المعهود في إيمولا الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بالمقابل، شعر نوريس أن مكلارين ربما توقعت ظروفاً أكثر برودة للسباق حيث جهّز نفسه لذلك. وألمح إلى أنه "دفع ثمن ذلك"، وربما كان من الأفضل تعديل زاوية الجانح الأمامي قليلاً. لكنّ ستيلا ردّ بأن إدارة إطارات نوريس كانت أسهل مما كان يعانيه فيرستابن في الأمام.

حيث تحمل ستيلا بدوره مسؤولية عدم قدرة بياستري على هزيمة لوكلير نحو المركز الثالث. حيث قال بأن عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة الانطلاق لإعاقة كيفن ماغنوسن كانت "خطأ الفريق"، فقال: "نظراً للأداء الذي قدمه في التصفيات، امتلك جميع المقومات للوصول إلى منصة التتويج".

"حين لا يفصل سوى عُشر ثانية بيننا وبين ريد بُل، مكلارين ، علينا القيام بكل شيء بالشكل المثالي. مركز ثالث في التصفيات كلفتنا ربما نتيجة أفضل في السباق" شارل لوكلير

لوكلير بالمقابل، شعر بأنه لو حقق مركزاً أفضل من الثالث في التصفيات لأحرز نتيجة أفضل في السباق. وكشف أن فيراري غيّرت في "استراتيجية الطاقة" على المقاطع المستقيمة، ما كلف الفريق فرصة مجاراة ريد بُل ومكلارين، وهو أمر لاحظه من قبل في حصص التصفيات السابقة هذا الموسم.

فقال: "خسرنا كل شيء مع الوصول للمنعطف الثاني في التصفيات. حين لا يفصل سوى عُشر ثانية بيننا وبين ريد بُل، مكلارين ، علينا القيام بكل شيء بالشكل المثالي. مركز ثالث في التصفيات كلفتنا ربما نتيجة أفضل في السباق".

هل يمثل السباق بداية النهاية لهيمنة ريد بُل المطلقة؟ أم أنها مجرد نكسة للفريق حامل اللقب؟ من الصعب الادعاء بأن مكلارين وفيراري لم تعودا قريبتين للغاية من ريد بُل، خاصة مع حزم التحديثات الأخيرة، إضافة إلى أن الفريق النمساوي واجه صعوبات تتعلق بإعدادات السيارات منذ بداية الجولة، وفوق كل ذلك فإن ريد بُل تواجه صراعات داخلية لا يمكن التقليل من أهميتها بالفعل.

ستكون جولة موناكو مختلفة، رغم أن ريد بُل عادة ما تتفوق على السرعات البطيئة وحلبات الشوارع، لكن كل هذا قابل للتغيير، لكن الأكيد أنه وفي حال واجهت ريد بُل أية نكسة فإن فيراري ومكلارين جاهزتان بالكامل للانقضاض وانتزاع الفوز!