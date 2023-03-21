تحليل السباق: كيف أبقى بيريز زميله فيرستابن خلفه في سباق السعودية؟

بالرغم من وصوله متأخراً إلى جدة بعد المشكلة الصحية العارضة التي تعرض لها، لكن ماكس فيرستابن بدا مهيمناً على كامل مجريات عطلة نهاية الأسبوع، حتى القسم الثاني من التصفيات، حين واجه مشكلة في ذراع نقل الحركة ضمن سيارته، ما أجبره على عدم المتابعة.

بالتالي انطلق النجم الهولندي من المركز الـ 15، وتلك فرصة ذهبية استغلها زميله بيريز بأفضل ما يمكن ليحرز قطب الانطلاق الأول ويحكم سيطرته على السباق منذ اللفة الرابعة وحتى عبور خط النهاية.

أداء بيريز المُحكم، قابله تألق فيرستابن على متن ريد بُل التي كشّرت عن أنيابها لتُظهر قوتها الحقيقية، حيث شق طريقه إلى المركز الثاني خلف المكسيكي الذي فاز بالسباق، معزّزاً سيطرة العلامة النمساوية الكاملة على مجريات موسم 2023 حتى الآن، وبفارق شاسع.

"عليّ أن أضمن بقائي في الصدارة خلال اللفات الأولى" قال بيريز بعد التصفيات في إشارة إلى فرناندو ألونسو الذي انطلق من الصف الأول خلفه، بعد عقوبة شارل لوكلير التي أرجعته إلى المركز 12.

لكن الإسباني وبالرغم من أداء أستون مارتن الواعد، أشار إلى أن سيارته ليست في مكان يخوّلها منافسة ريد بُل بعد، وأنه سيركز في سباقه على إبقاء منافسيه خلفه، واقتناص أية فرصة سانحة للتقدم إلى الأمام، خاصة وأن الفريق البريطاني يبدو أنه يمتلك ثاني أسرع سيارة حتى الآن في البطولة.

الانطلاقة تصوير: صور موتورسبورت

قدم بطل العالم مرتين، انطلاقة صاروخية ليخطف الصدارة من بيريز مع انطفاء الأضواء على حلبة جدة، لكن بيريز آثر عدم المجازفة وتحيّن فرصته بحكمة، لينقض مجدداً على السيارة الخضراء وينتزع الصدارة في اللفة الرابعة.

ألونسو كان محقاً في تقييمه لسرعة ريد بُل، لكنه لم يحسب حساب انطلاقته بشكل خاطئ، حيث كانت سيارته إلى يسار المكان المخصص لانطلاقها، ما أدى لتلقيه عقوبة خمس ثوانٍ يتم تطبيقها أثناء وقفة الصيانة.

وبالرغم من تجاوز بيريز على ألونسو، لكن الأخير بقي قريباً منه لعدة لفات، قبل أن تبدأ سيارة ريد بُل بالابتعاد أكثر وأكثر في الأمام.

سيارة الأمان التي دخلت مع توقف سيارة لانس سترول على المسار، ساعدت ألونسو على تنفيذ العقوبة الزمنية دون خسارة كبيرة، لتضمن بقاءه خلف بيريز مع إعادة الانطلاقة، لكنها قرّبت السيارات من بعضها البعض، وسهّلت بعض الشيء من مهمة فيرستابن الذي كان يشقّ طريقه رويداً رويداً إلى المقدمة، حيث بات رابعاً خلف جورج راسل عند إعادة الانطلاقة، بينما خسر ثنائي فيراري بعض الأفضلية لأنهما دخلا منصة الصيانة قبل سيارة الأمان.

سيارة الأمان سهّلت مهمة فيرستابن بعض الشيء تصوير: صور موتورسبورت

تركيز بيريز خلال إعادة الانطلاقة كان واضحاً، إذ سرعان ما ابتعد مجدداً أمام ألونسو على متن ريد بُل التي بدت في مستوى آخر تماماً أمام الجميع.

وخلال عودة فيرستابن من الخلف إلى مراكز المقدمة، كان يقوم بالتجاوزات دون عناء يُذكر خاصة أثناء استعمال نظام الحد من الجر "دي ار اس"، حتى أن لويس هاميلتون علّق بعد السباق واصفاً سيارة ريد بُل بأنها أسرع ما رآه في حياته، وأن أفضليتها الحالية أكبر بكثير مما كانت عليه مرسيدس في ذروة قوّتها. مؤكداً أنه لم "يفكر حتى" في صدّ فيرستابن حين كان خلفه.

الهولندي تجاوز راسل ليصبح ثالثاً، ومن ثم أطبقَ على سيارة ألونسو، وبدا أنه يستعد لمهمته الأصعب حتى الآن، ألا وهي اللحاق بزميله الذي كان يحاول الحفاظ على فارق 5 ثوانٍ في المقدمة.

وشهد القسم الأخير من السباق مبارزة ثنائية مثيرة للاهتمام بين الزميلَين، صمد فيها بيريز بالفعل وكان ينجح بالردّ على لفات فيرستابن السريعة.

لكن سرعان ما سُمع فيرستابن وهو يطلب من فريقه عبر اللاسلكي التحقق من "صوت غريب" على السرعات العالية، في إشارة إلى القلق من إمكانية تكرار مشكلة التصفيات مع ذراع نقل الحركة. إلا أن الفريق طمأن الهولندي مؤكداً أن البيانات لا تشير لأية مشكلة، ورغم ذلك لم يضغط فيرستابن كثيراً ليبقى الفارق على حاله تقريباً خلف المكسيكي الذي اشتكى بدوره من دواسة مكابح سيارته.

وبالرغم من الوتيرة المتقاربة بين السيارتين، لكن بيريز - بعد أن تلقى تطمينات من فريقه بأن البيانات لا تشير لأية مشكلة في سيارته - ألمح إلى أن "كلا السائقين يضغط دون سبب"، وهذه التعليقات برّرها بعد السباق بأنها كانت بناء على الاحتياط من حدوث أية مشاكل في الموثوقية لا داعي لها.

بيريز حاول الإبقاء على الفارق أمام زميله فيرستابن تصوير: صور موتورسبورت

وبالفعل، بدا أن فيرستابن سيكتفي بالمركز الثاني دون المغامرة أكثر، وهكذا هدأت المعركة بين الزميلين، قبل أن يضغط الهولندي في اللفة الأخيرة ويقتنص اللفة الأسرع من بيريز، ويتصدر بهذه النقطة الوحيدة ترتيب بطولة العالم للسائقين.

"في النهاية كنت أحاول ضمان بقاء فارق مناسب بيني وبين ماكس. لكن ذلك كان يعني أنني أضغط بشكل كبير لمحاولة الحفاظ على ذلك الفارق" قال بيريز.

في خضم هذه المبارزة، نبّهت مرسيدس سائقها جورج راسل لمحاولة تقليص الفارق خلف ألونسو إلى أقل من 5 ثوان، نظراً لاحتمالية تلقيه عقوبة زمنية نظراً لأن أستون مارتن لم تطبق العقوبة الأولى بالشكل الصحيح، حيث كانت معدات الميكانيكي تلامس السيارة أثناء وقفتها في المنصة لتطبيق العقوبة.

نتيجة لذلك وبعد السباق - وبالرغم من أن ألونسو وسّع الفارق لأكثر من 5 ثوانٍ بقليل - وبالرغم من تلقيه جائزة المركز الثالث واحتفاله على منصة التتويج، تلقى الإسباني عقوبة 10 ثوان ليتراجع حتى المركز الرابع ضمن التصنيف، وبالتالي تم تسليم الجائزة إلى راسل.

ألونسو واحتفالات المركز الثالث على منصة التتويج تصوير: صور موتورسبورت

لكن هذه الدراما المتأخرة لم تنتهِ هنا، فقد استأنفت أستون مارتن قرار العقوبة، وبعد مداولات مع الحكام تم التراجع عن قرار العقوبة - بناء على حجة الفريق بأن المعدات لامست السيارة لكن الميكانيكي لم يكن يعمل عليها، أي لم يتم خرق القوانين - وبالتالي أُعيد المركز الثالث إلى ألونسو، بطريقة تطرح علامات استفهام حيال سرعة واستجابة حكام السباقات لمثل هذه الأمور.

أكملت سيارتا مرسيدس السباق بالمركزين الرابع والخامس، حيث حاولت السهام الفضية اتباع استراتيجية عدائية مع هاميلتون الذي انطلق على إطارات هارد، وبالرغم من معاناته معها، لكن الفريق أنهى أمام فيراري التي تراجعت حتى المركزين السادس والسابع.

فيراري التي كانت تأمل بأداء أفضل في جدة، قدمت وتيرة مقبولة على التركيبة الأكثر ليونة، لكنها عانت مع إطارات هارد. كما أن كارلوس ساينز خسر مركزاً لصالح سترول في بداية السباق، في علامة واضحة على أن الحصان الجامح يقف أمام أسئلة كثيرة ملحّة تحتاج أجوبة بأسرع وقت ممكن.

وهذا ما صرّح به فريدريك فاسور مدير الفريق الذي أكد على أنه لا يجب على فيراري "أن تخدع نفسها" وأن تواجه الواقع الحالي مهما كان قاسياً.

ومن الجدير بالذكر أن سوء التفاهم بين لوكلير والفريق خلال السباق ما زال مشكلة موجودة. حيث تم الطلب منه بشكل متأخر، أن يضغط أثناء فترة سيارة الأمان لمحاولة التقدم على هاميلتون الخارج من منصة الصيانة. لكنه كان حينها قد ترك فارقاً مع السيارة أمامه كي لا ترتفع حرارة إطاراته بشكل مفرط.

بالمقابل، لا يبدو أن فريق ريد بُل يعاني أية نقاط ضعف حتى الآن، خاصة بعد أن وصف الجميع هذه السيارة بأنها "في كوكب آخر". أيّ تحدٍ يواجه فيرستابن وبيريز سيكون نابعاً من المنافسة الثنائية بينهما، على الأقل هذا ما يبدو عليه الوضع بعد مرور سباقين من موسم 2023.

بالتأكيد، لا شيء ثابت في الفورمولا واحد، وسباق التطوير سيكون طويلاً على مدار الموسم، كما أن الموثوقية قد تلعب دورها في بعض الجولات.. لكن كما يُقال: "المكتوب يُقرَأ من عنوانه!".

بيريز فاز بالسباق والمنافسة بينه وبين زميله فيرستابن تبدو مشتعلة تصوير: صور موتورسبورت