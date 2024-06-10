تحليل السباق: سوء حظ أم سوء تقدير؟ هل أخفق نوريس مع مكلارين في الفوز بسباق كندا؟

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

"كان يجب أن نفوز بالسباق، لكننا لم نفعل" هذا ما قاله نوريس بعد سباق كندا. بينما صرّح فيرستابن لاحقاً أنه بات الآن متعادلاً: 1 - 1 مع سائق مكلارين فيما يتعلق بالحظ فيما يتعلق بتوقيت دخول سيارة الأمان، في إشارة إلى سباق ميامي، الذي خسره لصالح البريطاني وكان توقيت سيارة الأمان فيه غير مناسب للهولندي.

وبدا لوهلة وكأن الحظ هذه المرة عاد ليعاقب نوريس ويكافئ فيرستابن. فقد تعرض لوغان سارجنت لحادثة في اللفة 25 أدت لدخول سيارة الأمان للمرة الأولى في السباق.

نوريس، الذي كان في الصدارة بعد أن تجاوز فيرستابن وجورج راسل (حامل قطب الانطلاق الأول)، كان قد مرّ بالفعل من مدخل خط الحظائر، لكن نظراً لفارق الثواني العشر الذي بناه في الصدارة، تمكن منافسوه من الدخول مباشرة والانتقال إلى إطارات انترميديت جديدة.

واضطر نوريس للانتظار لفة إضافية قبل الدخول وتبديل إطاراته. وهذا ما دفعه خلف فيرستابن وراسل، وهذا ما كان الثمن الذي دفعه بسبب سوء حظه أثناء تطبيق سيارة الأمان.

لكن نوريس يرى أن خسارة السباق كانت خطأه وخطأ الفريق، حيث قال: "لا أعتقد أن الخسارة بسبب الحظ. وليس توقيت سيارة الأمان. فقد امتلكت وقتاً كافياً لدخول المنصة، لكننا لم ندخل. ذلك كان خطأنا نحن كفريق".

بالمقابل، كانت قرارات ريد بُل صحيحة وأثمرت وقفات فيرستابن عن نتائج مثالية على المسار. فهل خسر نوريس ومكلارين السباق في كندا بسبب أخطائهم، أو لأن ريد بُل وفيرستابن استحقا ذلك بعد الاستفادة من كل الظروف؟ الجواب يكمن ربما بين هذين الاحتمالين..

المشهد الأول، الفصل الأول: راسل يترجم قطب الانطلاق الأول إلى صدارة أمام فيرستابن

الانطلاقات الثابتة على مسار مبلل باتت نادرة هذه الأيام في الفورمولا واحد. وبالتأكيد فإن راسل حاول تجميع كامل قواه كي ينجح في أول امتحان لهذا السباق، وقد نجح به بالفعل، رغم دوران خفيفٍ للإطارات حول نفسها مباشرة مع الانطلاقة.

وكان راسل الأسرع خلال أول لفتين. وفي الحقيقة، ربما كانت الحلبة مبتلة أكثر مما يناسب إطارات انترميديت خلال اللفات الخمس أو الست الأولى، وهذا ما بدا جلياً مع تقدم كيفن ماغنوسن سائق هاس، المثير للحماسة، على إطارات الأمطار، لكنها كانت مجرد لمحة قصيرة وسرعان ما بدأت تأديتها بالتراجع مع جفاف خط التسابق.

الانطلاقة على مسار مبلل دفعت السائقين لتوخي الحذر الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وربما كانت مرسيدس تفضل سباقاً على مسار جاف كي تستفيد من وتيرة سيارتها التي بدت سريعة في مونتريـال بعد التحديثات. فقد جلبت السهام الفضية جانحاً أمامياً جديداً بتصميم مختلف عما بدأت به الموسم، وكذلك تعديلات على الأرضية لتحسين التوازن ضمن المنعطف. لكن السيارة كانت تقوم بالعمل على أكمل وجه خلال اللفات الأولى حيث نجح راسل بالبقاء أمام فيرستابن. لكن الهولندي بدأ بالضغط، وخفض الفوارق في اللفات الأربع التالية وبات واضحاً في مرايا سيارة راسل.

وبحلول اللفة 12، بات فيرستابن بحدود ثانية خلف سائق مرسيدس. ونظراً لأن أغلب المسار لم يكن قد جف بعد، بالتالي لم يكن "دي آر أس" مفعّلاً. وبالتالي كان السائقان يبحثان بوضوح عن المناطق المبللة للإبقاء على حرارة إطارات انترميديت ضمن الحدود المطلوبة.

وتكررت بعض اللحظات التي خسر فيها فيرستابن تقدمه بسبب انزلاقات طفيفة على المسار أثناء محاولته الضغط على راسل لارتكاب أخطاء. لكن وكلما كان فيرستابن يقترب، كان يواجه بعض الصعوبات في السيارة، وفي اللفة 17 أخطأ نقطة الكبح ما أدى لتراجعه ثانيتين للخلف.

وهذا ما أدى لاقتراب نوريس منه بشكل سريع.

"بدأنا الحفاظ على الإطارات مبكراً جداً، حتى حين لم يكن ذلك ضرورياً، عبر محاولة إيجاد بقع باردة أو مبللة لضمان بقاء الإطارات ضمن ظروف حرارة جيدة" أندريا ستيلا

المشهد الأول، الفصل الثاني: نوريس في الهجوم

مغامرة نوريس في مونتريـال كانت تكراراً لما حصل في ميامي، حيث أمضى أولى لفاته وهو يحاول الحفاظ على إطاراته. إذ لم يمانع التراجع بأكثر من عشر ثوانٍ عن راسل في نهاية اللفة العاشرة، لأنه كان قادراً على الضغط بشكل أكبر لاحقاً عند جفاف الحلبة.

"بسبب غياب الضغط علينا، بدأنا الحفاظ على الإطارات في مرحلة مبكرة، حتى وإن لم يكن ذلك ضرورياً" قال أندريا ستيلا مدير الفريق شارحاً.

وأكمل: "عبر محاولة إيجاد بقع باردة أو مبللة لضمان بقاء الإطارات ضمن ظروف حرارة جيدة. لم يكن هناك سحر خاص، لكن موقعنا في البداية سمح لنا بتطبيق هذه الاستراتيجية دون خسارة".

وبدا أن سباق نوريس يتجه صعوداً حيث بدأ بتسجيل لفات سريعة توالياً مقلصاً الفوارق أمامه ليصبح الهولندي ضمن نطاق "دي آر أس" للمرة الأولى.

عبر الحفاظ على إطاراته في وقت مبكر، تمكن نوريس من الضغط لاحقاً بقوة الصورة من قبل: صور موتورسبورت

واستغرق البريطاني بعض اللفات لشنّ الهجوم، وبالفعل بدأ بالضغط حين بدأ فيرستابن بالضغط على راسل مجدداً.

ولو انتظر نوريس أكثر، لحصل فيرستابن على ’دي آر أس’ من راسل، بالتالي كانت حركتهُ في الوقت المناسب، لينقض على الهولندي ويقتنص المركز الثاني منه.

مركزُ راسل الأول وقع بيد نوريس كذلك. ومجدداً تمكن سائق مكلارين من الهجوم والتفوق وانتزاع الصدارة من سائق مرسيدس الذي وقع ضحية لـ فيرستابن كذلك.

لكن سرعة نوريس كانت كبيرة حقاً، حيث نجح بكسب ثانيتين في اللفة أمام فيرستابن. وبدأ فارق الصدارة يبدو غير قابل للانخفاض بعد الآن. مع بداية اللفة 25 وصل تقريباً لحاجز الثواني العشر. لكن هنا تغيّر حالُ السباق مجدداً.

المشهد الثاني، الفصل الأول: حادثة سارجنت، نوريس يفوّت نافذة سيارة الأمان

اقترب الأمريكي سائق ويليامز من الحائط في بداية السباق لكنه حينها تفادى الارتطام ونجح بالحفاظ على السيارة سليمة. لكن المرة الثانية كانت أقسى حين فقد السيطرة على سيارته وانزلق وارتطم بالحائط في اللفة 24، لترتد نحو المسار مباشرة، وهذا ما استدعى دخول سيارة الأمان لإخراجها.

هذه كانت نقطة تحوّل في سباق نوريس، ورغم أن قرار عدم إدخاله مباشرة إلى منصة الصيانة ربما كان لضعف سرعة ردة فعل الفريق، لكن ستيلا كشف أن هناك الكثير من الأمور التي كانت تجري بالحسبان. في النهاية، كان الفريق ينتظر فترة أخرى من الأمطار على الحلبة، بالتالي كان المسار ليتبلل مجدداً.

كانت مكلارين تقيّم عدة أمور فيما يتعلق بإدخال نوريس لمنصة الصيانة خلف سيارة الأمان الأولى الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"بدا وكأنه بعيد ثانية ونصفاً عن المنصة" قال ستيلا شارحاً الفترة الزمنية التي كانت ضرورية لاتخاذ القرار الهام، وأكمل: "كان بوسعنا القول لسائقنا ’في حالة دخول سيارة الأمان، ادخل مباشرة للمنصة’. بالتالي كان ليتصرف بردة فعل سريعة ويدخل المنصة مباشرة".

وأضاف: "لكننا كنا نراقب المطر عن كثب، وكانت كثافة الأمطار تتزايد في الدقائق القليلة السابقة. لم نرغب بإجراء وقفة صيانة غير ضرورية لإطارات انترميديت جديدة، لأن الحالية كانت لتصمد لو كانت هناك أمطار خفيفة. أعتقد أن مثل هذا القرار كان أسهل على السيارات خلفنا".

من جهته، كان فيرستابن يطلب من فريقه مجموعة جديدة من انترميديت في أقرب فرصة لأنه كان يعاني مع المسار المبلل "إطارات انترميديت هذه وكأنها ملساء تقريباً" قال شارحاً وضع إطاراته بعمر 25 لفة.

وأكمل: "يا رفاق، إن تواصلت الأمطار، علينا دخول منصة الصيانة. لحسن الحظ حالما قمنا بذلك بدأت الأمطار مجدداً".

راسل بعد فيرستابن، دخل المنصة. واضطر نوريس للانتظار لفة إضافية. ذلك كلفه خسارة 10 ثوانٍ تقريباً من فارق الصدارة، ليعود إلى المسار ثالثاً خلف فيرستابن وراسل.

انتقال بيير غاسلي في اللفة 40 من انترميديت إلى هارد، لفت أنظار الفرق، حين نجح الفرنسي بتسجيل أزمنة أسرع من المتصدرين الذين قرر أغلبهم التوقف في اللفة 44.

المشهد الثاني، الفصل الثاني: عودة الأمطار وتشبّث فيرستابن

وصلت الأمطار لاحقاً، لكن ليس في الوقت الذي كان يريده ستيلا. وعاد المسار مبللاً بشكل يتقارب تقريباً مع ما كان عليه في بداية السباق.

وبقي الفارق بين فيرستابن وراسل بحدود الثانية إلى الثانية والنصف في اللفات الأولى بعد إعادة الانطلاقة على إطارات انترميديت الثانية. وأراد سائق مرسيدس البقاء قريباً من المتصدر الذي نجح ببناء فارق جيد مع مرور اللفات، وما إن وصل لحدود الثانيتين حتى بات بطل العالم يتحكم بالسباق، بينما أصبح المسار مناسباً للإطارات الملساء.

كاد نوريس أن ينجح بإكمال "أوفركت" على السائقين أمامه الصورة من قبل: صور موتورسبورت

المشهد الثالث، الفصل الأول: محاولة نوريس ’أوفركت’ على الإطارات الملساء

انتقال بيير غاسلي في اللفة 40 من انترميديت إلى هارد، لفت أنظار الفرق، حين نجح الفرنسي بتسجيل أزمنة أسرع من المتصدرين الذين قرر أغلبهم التوقف في اللفة 44، رغم أن فيرستابن وراسل انتظرا لفة إضافية قبل الانتقال.

قرر فيرستابن الانتقال لإطارات ميديوم، وراسل إلى هارد؛ ورغم بقاء 25 لفة حتى النهاية لكن خيار إطارات ميديوم كان مناسباً. حيث توقفت بيريللي قبل السباق أن التآكل سيكون منخفضاً نظراً لنعومة سطح المسار الذي تمت إعادة تعبيده حديثاً، وبدلاً من ذلك كانت بيريللي قلقة من مشاكل التحبحب.

بالمقابل، أراد نوريس مع فريقه مكلارين تعويض الخطأ/سوء الحظ السابق. وكانت إطاراته انترميديت تقدم أداء جيداً وبالتالي بقي نوريس لفتين إضافيتين لمحاولة تسجيل أزمنة جيدة قبل الدخول والخروج للتفوق على السائقين أمامه "أوفركت".

"ربما ضغطتُ متأخراً على إطارات انترميديت في القسم الأوسط. لهذا بقيت أكثر على المسار، لأنني كنت سريعاً بنهاية القسم، لكنني ربما لم أضغط مبكراً بما يكفي" قال نوريس.

بالتالي، دخل منصة الصيانة في اللفة 47. وقد نجح ’أوفركت’ بالفعل، لكن ليس بشكل كامل. فقد نجح ببناء الفارق الذي كان بحاجته للخروج أمام فيرستابن، لكن مخرج خط الحظائر المبلل على إطارات باردة كان صعباً جداً عليه. بينما كان فيرستابن على إطارات ميديوم بعمر لفتين وضمن حرارة مناسبة، بالتالي مرّ من نوريس نحو صدارة السباق.

"شعرت بأن توقيتنا كان صحيحاً، الخروج على إطارات ميديوم. كان لاندو قادراً على الاستفادة وبناء فارق 20 ثانية، لكن كانت حرارة إطاراتنا أفضل مع كل لفة وتفاجأت بأنهم لم يتعافوا بعد لفة واحدة" قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

وأكمل: "تركوه للفتين، ما سمح لـ ماكس بلفة إضافية لرفع حرارة الإطارات. حين دخل لاندو، كان ماكس يمتك إطارات ضمن نافذة العمل وكان قادراً على كسب 3 ثوانٍ في المقطع الأول من الحلبة لوحده".

سيارة أمان ثانية أشعلت الأمل بمعركة جديدة على الصدارة، لكن فيرستابن قدم انطلاقة مثالية الصورة من قبل: صور موتورسبورت

هذا ما وضع نوريس ضمن مخالب راسل، حيث وصل سائق مرسيدس لنطاق ’دي آر أس’ بعد لفتين ليتجاوز نحو المركز الثاني بعد قفل إطارات نوريس. إلا أنه ارتكب خطأ في الخروج على الحفف الجانبية لاحقاً، ما سمح لـ نوريس باستعادة المركز الثاني مجدداً.

المشهد الثالث، الفصل الأول: نوريس يحصل على فرصة إضافية، ومعركة سائقي مرسيدس على منصة التتويج

منحت سيارة الأمان الثانية فرصة إضافية لـ نوريس للعودة أمام فريستابن. فقد انزلقت سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز في اللفة 53 ليرتطم بسائق ويليامز، أليكسندر ألبون، الذي كان مجرد ضحية بريئة فيما جرى. لتتضرر سيارة ويليامز ثانية وتتسبب بدخول سيارة الأمان للمرة الثانية.

لكن فيرستابن وكما جرت العادة، حافظ على مركزه أثناء إعادة الانطلاقة، ولم يتمكن نوريس من تحديه حينها، حتى أنه لم يمتلك وتيرة قوية على الإطارات الملساء، ما خفف الضغط عن فيرستابن الذي بدا أنه يتجه لتحقيق فوز جديد.

هل خسر نوريس الفوز، أم أن فيرستابن استحقه؟ - الجوابان كلاهما صحيح!

نافذة ردة فعل نوريس ومكلارين المطلوبة لاتخاذ قرار وقفة الصيانة خلف سيارة الأمان الأولى كانت ضيقة جداً، لكن فيرستابن وريد بُل استغلا هذه الفرصة بكل جدارة. وكي تفوز في الفورمولا واحد، عليك استغلال الفرص وليس الاكتفاء بإظهار الوتيرة السريعة فقط.

مرسيدس من جهتها، قدمت معركة في اللفات الأخيرة على آخر مراكز منصة التتويج.

فقد تخلى راسل عن إطارات هارد لينتقل إلى ميديوم والعكس هو ما قام به زميله لويس هاميلتون، وهو قرار لم يكونا مقتنعين به تماماً، حيث صرّح هاميلتون لاحقاً أنه كان ليبقى على ميديوم لو علم أن راسل سيبدّل إطاراته.

وارتكب راسل خطأ أثناء محاولة أوسكار بياستري في واقعة تم التحقيق فيها (دون أي إجراء آخر لاحق)، ما منح المركز الرابع إلى زميله هاميلتون الذي شق طريقه بقوة منتزعاً المركز الثالث بعد لفة.

راسل تقدم وبات قريباً من زميله ضمن نطاق "دي آر أس"، وضغط بقوة ليكمل تجاوزاً جميلاً منحه المركز الثالث على منصة التتويج التي تصل إليها مرسيدس للمرة الأولى في 2024.

بعد بضعة سباقات أقل حماسة، يبدو أن موسم 2024 يتجه نحو منافسات مرتفعة الإثارة وهذا ما ينتظره الجمهور بفارق الصبر. هل سنشهد منافسات مماثلة في برشلونة؟ قد لا يكون ذلك وارداً، لكن من المؤكد أن سباق إسبانياً لا يجب أن يُفوّت!