تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا

في الحقيقة، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تفسير في سباق أستراليا. فقد استدعى الحكّام مسؤولي ومنظمي الجائزة الكبرى بعد أن خرق المشجعون حدود الحلبة واقتربوا من الحطام قرب المنعطف الأول بالرغم من أن السيارات كانت ما تزال في اللفة الأخيرة.

فيرستابن أحرز ثالث انتصارات ريد بُل من أصل ثلاثة سباقات حتى الآن، لكن السباق حمل في طيّاته الكثير من الأحداث التي ربما ستخطف الأضواء هذه المرة من الهولندي وأدائه المتميز.

ولعل أحد أبرز الأسباب التي سهّلت فوز فيرستابن يكمن ببساطة في سيارة ريد بُل المذهلة التي تتفوق على الجميع بفارق واضح. لكنّ رفع الأعلام الحمراء كان يعني إعادة الانطلاقة 3 مرات وبالتالي كان على الهولنديّ تقديم أفضل ما لديه في كل مرة.

وبالنظر إلى الانطلاقة الفعلية للسباق، يمكن القول أن فيرستابن لم يقدم الانطلاقة الأفضل، حيث نجح جورج راسل بخطف المركز الأول مباشرة. وهنا اتخذ سائق ريد بُل أول قراراته الحاسمة خلال السباق.

فقد كان بوسع فيرستابن الضغط مباشرة خلف راسل حين انتزع منه الصدارة في الانطلاقة، لكن سائق ريد بُل اختار توخي الصبر بالفعل.

تصوير: صور موتورسبورت

قبل ذلك، كان لويس هاميلتون على متن سيارة مرسيدس الثانية يهدد فيرستابن كذلك، حتى أنه اقترب منه وبات إلى جانبه من الجهة الداخلية في المنعطف الثالث.

وهنا واجه فيرستابن قراره الثاني الحاسم، هل ينافس هاميلتون؟ جواب الهولندي كان "بَين البينَين" حيث أبقى سيارته من الجهة الخارجية لكن البريطاني لم يتراجع كذلك. بالتالي مرّا كلاهما من دون احتكاك. لكن بات هاميلتون أمام الهولندي وخلف راسل.

وبالرغم من اعتراض فيرستابن على طريقة تجاوز هاميلتون له حينها. لكن لم يقرر الحكام أي شيء حيال ذلك.

حيث علّق هاميلتون على ذلك بأن كليهما ترك مساحة للآخر. ولم يدفعه خارج المسار ولم يحصل احتكاك بينهما.

وفي هذه المرحلة من السباق، كان الفارق بين راسل المتصدر وزميله هاميلتون قد وصل إلى 2.4 ثانية، وكان فيرستابن خلف البريطاني بفارق 1.3 ثانية وأمام كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو.

وبالرغم من شكوى فيرستابن على طريقة تجاوز هاميلتون له، لكنه كان يدرك بأن سيارته قادرة على منحه الكثير لاستعادة ما خسره.

تصوير: صور موتورسبورت

وهذا ما أشار إليه كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، حيث قال بأن "ماكس أظهر صبراً رائعاً"، وهذا ما كرره فيرستابن بالفعل حين قال بعد السباق "كنا ننتظر لتفعيل ’دي آر أس’ كي نحصل على فرصة التجاوز".

لكن سيارة الأمان دخلت إلى المعادلة حين خرجت سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير إلى المنطقة الحصوية بعد احتكاك مع لانس سترول. ومع إعادة الانطلاقة بعد خروج سيارة الأمان قدم راسل انطلاقة قوية حيث بقي أمام زميله ليتصدر اللفات الأربع التالية. ونجح بالفعل بالابتعاد عن نطاق "دي آر أس"، قبل أن يبدأ هاميلتون بالاقتراب مجدداً بحلول اللفة السادسة.

وهذا ما كان نعمة ونقمة في آن واحد على مرسيدس: بالنسبة إلى راسل، ذلك كان يعني اقتراب هاميلتون بشكل كبير منه. لكن ذلك يعني أن فيرستابن سيواجه صعوبة بتجاوز سيارتين قريبتين من بعضهما البعض أمامه.

لكن بحلول اللفة السابعة، ارتطم أليكسندر ألبون بالحائط لتخرج سيارته ويليامز إلى الحصى وتنثر الكثير منه على المسار.

وهذا ما أدى لدخول سيارة الأمان وبالتالي تصرفت مرسيدس بسرعة لتُدخل راسل إلى منصة الصيانة. بينما تذمّر هاميلتون من أن مرسيدس تركته لوحده أمام فيرستابن، لكن هذا الوضع سرعان ما انقلب رأساً على عقب حين تم رفع العلم الأحمر، بالتالي حصل جميع من لم يدخل إلى المنصة أثناء سيارة الأمان، إلى فرصة توقف مجانية!

وهذا ما أثار إحباط راسل الذي خسر أفضليته بالكامل، حيث صرّح عن اعتقاده بأن العلم الأحمر لم يكن ضرورياً.

وحالما تم استئناف السباق مجدداً، حصل هاميلتون على أول فرصة له في 2023 لتصدر السباق.

تصوير: ويليامز

"المسألة كانت تتمحور حول إدارة السباق بدءاً من لحظة تجاوز هاميلتون" قال هورنر.

وهذا ما فعله فيرستابن حين تم تفعيل "دي آر أس" في اللفة 12، وتجاوز البريطاني بسهولة من الجهة الخارجية بفارق سرعة وصفه توتو وولف مدير فريق مرسيدس "بالمحيّر للعقل".

وسرعان ما بدأ الهولندي توسيع فارق الصدارة أمام هاميلتون. حيث بات 3.4 ثانية بحلول اللفة 18، حين تم تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية بسبب انسحاب راسل بعد مشكلة محركه.

تصوير: صور موتورسبورت

تلت ذلك 30 لفة هيمن فيها فيرستابن ورفع فارق الصدارة إلى 11.1 ثانية (بالرغم من قفل الإطارات الذي لم يؤثر على موقعه في الصدارة لكنه خسر بسببه ما يعادل 3 ثوانٍ).

لكن وبينما بدا سائق ريد بُل بعيداً، كان ألونسو بالمركز الثالث يقترب من هاميلتون أمامه، حيث كانت المعركة بينهما تتمحور حول استراتيجية إدارة الإطارات.

تصوير: صور موتورسبورت

حيث قال هاميلتون: "كانت هناك لحظة في السباق ضغط خلالها ألونسو ومن ثم خفّف وتيرته بينما كانت لدي وتيرة جيدة بما يكفي للحفاظ على الفارق. كنت أحاول مجاراته. لكن رغم ذلك، كنت أقول في نفسي: ربما لن تصمد هذه الإطارات!".

وأكمل البريطاني: "لكنها صمدت". حيث أكد هاميلتون وألونسو أن الإطارات كانت "أفضل من المتوقع". لكن المنافسة بينهما توقفت مجدداً في اللفة 54.

تصوير: صور موتورسبورت

فقد تعرض كيفن ماغنوسن سائق هاس إلى حادثة ارتطم خلالها بالحائط بالتالي تم رفع العلم الأحمر مجدداً ما كان يعني وجود لفتين من التسابق قبل نهاية السباق.

لكن هذا القرار لم يلق استحسان البعض، ومن بينهم فيرستابن الذي قال: "لا أعتقد أننا كنا بحاجة للعلم الأحمر الثاني. كان من الممكن حل المشكلة بسيارة أمان افتراضية أو فعلية بأسوأ الأحوال".

لكن إعادة الانطلاقة شهدت حوادث أخرى، بينما قدم فيرستابن هذه المرة انطلاقة أفضل من ذي قبل ونجح بالبقاء أمام هاميلتون.

تصوير: صور موتورسبورت

بالنسبة للبقية كانت درجات الحرارة المنخفضة للإطارات عاملاً كبيراً في ارتطام كارلوس ساينز بسيارة فرناندو ألونسو وكذلك ارتطام سيارتي ألبين ببعضهما البعض وخروجهما من السباق.

كل ذلك دفع الحكام لرفع العلم الأحمر للمرة الثالثة، ومن ثم إعلان إعادة الانطلاقة وفق الترتيب السابق، بالتالي تمت إعادة المراكز إلى ألونسو وزميله لانس سترول، بينما كان الخاسر الأكبر هو نيكو هلكنبرغ الذي استفاد من فوضى الانطلاقة السابقة وبات رابعاً ورغم اعتراض الفريق على ذلك، لكن الاعتراض رُفض.

في هذه الأثناء تم الإعلان عن منح ساينز عقوبة 5 ثوانٍ نظراً لتسببه بالحادثة مع ألونسو، ولأن الانطلاقة كانت خلف سيارة الأمان التي انتهى السباق خلفها، فكان ذلك يعني أن ساينز بات خارج النقاط بالمركز 12 بعد أن كان رابعاً.

وهكذا انتهى السباق الجنوني بمنح ريد بُل فوزها الأول في أستراليا منذ 12 عاماً، حيث أظهر فيرستابن قدرته على تجاوز جميع الظروف ليعزز من موقعه القوي في الصدارة.. حتى الآن..

تصوير: ريد بُل