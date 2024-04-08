تحليل سباق اليابان 2024: العوامل الثلاثة خلف ردّ فيرستابن على خطر بيريز الحقيقي

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

قصة سباق اليابان 2024، تضم فصولاً عدة. إذ وقبل 6 أشهر، وصلت الفورمولا واحد إلى اليابان تحت شمس حارقة منتصف الخريف.

لكن وفي عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، عادت جولة اليابان إلى موعدها في الربيع، ما يعني أجواءً أكثر برودة مع سباق مختلف تماماً.

ومجدداً، خرج فيرستابن منتصراً. لكن الحكاية في سوزوكا لم تكن تقليدية تماماً كما كان الحال في أولى جولات الموسم.

إذ لم يسحق الهولندي منافسيه بالكامل هذه المرة، ومجدداً وصلت الفورمولا واحد إلى اليابان بعد فوز كارلوس ساينز في السباق المنصرم على متن فيراري، كما كان الحال في سنغافورة 2023.

هذه المرة، أكمل بيريز ثنائية ريد بُل لكنه شكل خطراً على فيرستابن طوال السباق، وهو أمر يبدو أن المكسيكي يواظب عليه في 2024.

يوم الجمعة، وخلال التجارب الحرة الأولى تقدم فيرستابن على بيريز بفارق 0.181 ثانية، وفي الحصة الثانية، لم تخرج السيارات لإكمال برامجها بسبب الأمطار.

يوم السبت، ظهرت الشمس مجدداً، قبل أن تزداد سطوعاً يوم السباق على حلبة مشهورة بقسوتها وصعوبتها، وجمالها كذلك.

ورغم أن كتب التاريخ ستذكر هذا الانتصار على أنه سهل بالنسبة إلى فيرستابن الذي أكمل السباق بفارق 12.5 ثانية أمام بيريز، لكن الحقيقة أن بذور رحلة الانتصار هذه لم تُزرع إلا يوم السبت فقط.

حينها امتلك بيريز أفضلية حقيقية للغاية، حتى أن فيرستابن صرّح بذلك، حين قال بعد التصفيات: "حتى الآن، لست مسروراً من وتيرة المسافات الطويلة".

وأكمل: "أعتقد أن الوتيرة لم تكن كما أريد (كما كان الحال في التجارب الحرة الثالثة). بالتالي، هناك علامة استفهام مع التوجه للسباق…".

وأضاف: "وتيرتنا على المسافات الطويلة ليست سيئة، لكنها ليست مماثلة لما كنت أشعر به خلال بعض سباقات الموسم أو الموسم الماضي. لم أكن مرتاحاً كما كنت سابقاً، إن صحّ التعبير".

في هذه المرحلة، كان فيرستابن أيضاً يتكلم حول قدرات فيراري على المسافات الطويلة، وهو أمر كانت تراقبه ريد بُل عن كثب حيث صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية قائلاً أن وتيرة شارل لوكلير "مزعجة بعض الشيء".

شارل لوكلير، فيراري بجانب ماكس فيرشتابن، ريد بُل الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ومع خسارة التجارب الحرة الثانية - بسبب الأمطار - فإن الحصة الثالثة امتلكت أهمية أكثر من المعتاد. حيث اضطرت الفرق وبشكل عام لتجنب إجراء طلعات متعددة لمحاكاة التصفيات كما كانت تفعل عادة.

وبدلاً من ذلك وحالما اكتملت الطلعات الأولى، انتقلت الفرق لإجراء محاكاة المسافات الطويلة. هنا، قامت ريد بُل وفيراري بتقليد بعضهما البعض تماماً وبشكل متماثل، كلّ منهما ركزّ على إطارات ميديوم فقط خلال مسافات متماثلة.

فيراري، تصدرت هذه الطلعات مع زمن وسطي بلغ دقيقة و36.204 ثانية، مع لوكلير. وذلك كان أفضل بفارق هائل وصل إلى 0.482 ثانية مقارنة بأفضل أزمنة ريد بُل، ما يشير إلى اختلاف مستويات الوقود بين السيارتين.

ورغم تصريحات فيرستابن بأن فيراري "تبدو مرتاحة جداً" بناء على ما رآه، لكن ساينز قضى مباشرة على أية آمال للسكوديريا حين قال "وتيرتنا (على المسافات الطويلة) ليست أفضل، لأنني أعتقد أن سيارتنا ربما كانت أخفّ وزناً. وهذا هو الحال دوماً أيام الجمعة".

وأضاف: "إنهم (ريد بُل) يبدون بطيئين جداً أيام الجمعة، ويبدو وكأننا سنتفوق عليهم يوم الأحد، من ثم يتقدمون بفارق 20 ثانية أمامنا! أعتقد أنهم يخادعون بعض الشيء في وتيرة المسافات الطويلة فهم يعرفون تماماً نقاط قوتهم".

بعد أن واجهت مزيداً من الانزلاق في القسم الخلفي لسيارة فيرستابن خلال التجارب الحرة الثالثة، اضطرت ريد بُل لموازنة السيارة باتجاه مزيد من صعوبة الانعطاف أو "اندرستير" وذلك عبر خفض زاوية الجانح الأمامي

لكن ورغم كل شيء، لم يكن توقيت فيرستابن الأفضل في محاكاة المسافات الطويلة خلال التجارب الحرة الثالثة، بل كان بيريز، حيث سجل دقيقة و36.686 ثانية متفوقاً على الهولندي بـ 0.122 ثانية.

حيث بدأ بيريز طلعاته بسرعة وحافظ على أفضليته، بينما عانى فيرستابن بشكل أوضح من معدلات تآكل أكبر.

"لست مسروراً جداً من نفسي، من وتيرة المسافات الطويلة. بدا الجميع أفضل بعض الشيء". قال فيرستابن شارحاً.

لكن وحتى أثناء تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد التصفيات، فإن اثنين من العوامل الثلاثة التي ساهمت بقلب الطاولة لصالح فيرستابن، حصلا بالفعل.

الأول، أن ريد بُل "غيّرت السيارة ومنحتني مزيداً من التماسك" وفقاً لكلام فيرستابن حول العمل على إعدادات السيارة بعد التجارب الحرة الثالثة.

وأرادت الفرق في سوزوكا إعدادات توفر ارتكازية أعلى على حلبة صعبة تكافئ الكفاءة الانسيابية، وهذا ما يعني التركيز على تغيير التوازن عبر تعديلات الجانح الأمامي.

ريد بُل وبعد مواجهة فيرستابن لانزلاق القسم الخلفي على المسافات الطويلة في التجارب الحرة الثالثة - ما يعني مزيداً من التآكل للإطارات الخلفية على حلبة صعبة - أرادت التركيز على موازنة السيارة باتجاه مزيد من صعوبة الانعطاف أو "اندرستير" وذلك عبر خفض زاوية الجانح الأمامي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

التماسك الإضافي لإطارات سوفت والتي قامت الفرق بالاحتفاظ بها عبر عدم استعمالها مطلقاً في التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار، غطّى على جميع المشاكل السابقة، وهنا جاء العامل الثاني الهام وراء فوز فيرستابن الـ 57 والثالث على التوالي في سوزوكا.

إذ وعبر تسجيل الزمن الأسرع في التصفيات أمام بيريز، حجز فيرستابن أفضلية حاسمة في سوزوكا. لأن الهواء المتسخ يؤثر بشكل هائل على هذه الحلبة ليزيد من انزلاق السيارات في الخلف ما يضيف المزيد من التآكل الحراري للإطارات.

لكن فيرستابن اضطر للدفاع بشدة عن هذه الأفضلية، مرتين في الحقيقة.

حين انطفأت الأضواء للمرة الأولى، لم يواجه فيرستابن مشاكل في البقاء أمام بيريز خلال المنعطفات الأولى، رغم انطلاقة المكسيكي الجيدة والتي لم تكن كافية للاقتراب وتهديد زميله حامل قطب الانطلاق الأول. لكن أية آمال ببدء المطاردة سرعان ما تلاشت مباشرة.

إذ وفي الخلف، وجد دانيال ريكاردو سائق آربي نفسه بين لانس سترول سائق أستون مارتن وأليكسندر ألبون سائق، لكن يبدو أن الأسترالي لم يكن مدركاً إلا لوجود سترول، بالتالي ابتعد عنه إلى الجهة الخارجية بالتالي لم يعد لدى ألبون أي مكان يذهب إليه، ورغم أنه استعمل مكابحه محاولاً تفادي الحادثة لكن الوقت لم يكن كافياً ببساطة لتفادي الارتطام المحتّم.

دفع هذا التصادم بالسيارتين نحو المنطقة الحصوية ومن ثم إلى حائط الإطارات. بالتالي كان لا بد من إعادة بنائه قبل استئناف السباق الذي توقف بالعلم الأحمر، بينما خرج السائقان من السيارتين دون أذى.

ومع عودة السيارات إلى المرائب، انتقل التركيز إلى استراتيجية الإطارات وتوازن السيارة.

حادثة دانيال ريكاردو وأليكس ألبون في اللفة الافتتاحية من سباق اليابان الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لناحية الإطارات، بقيت سيارتا ريد بُل على ميديوم التي انطلقتا عليها، وكذلك فعل لاندو نوريس صاحب المركز الثالث حينها.

خلف مكلارين، قامت فيراري بوضع ساينز على ثاني مجموعة إطارات ميديوم جديدة وكذلك فعلت مع شارل لوكلير الذي انطلق ثامناً.

وبالنسبة إلى كل من فيرستابن وبيريز، وكما قال كريستيان هورنر مدير الفريق أن "العلم الأحمر ساعدهما على تعديل وضع الجانحين الأماميين، بعد أن كانت التعديلات الأولية (بعد التجارب الحرة الثالثة) أكثر شدة من اللازم".

لكن ورغم ذلك، كان هناك بعض التوتر في فريق المقدمة، حيث كشف ماركو أنه وخلال فترة العلم الأحمر "كان هناك نقاش طويل جداً حول الدرجات التي يتوجب تغييرها في الجانح الأمامي".

تبعات مثل ذلك القرار كانت لتأتي لاحقاً، لكن في البداية كان يتوجب على فيرستابن الانطلاق بنجاح للمرة الثانية عند استئناف السباق وأن يبقى أمام بيريز الذي صرّح أنه شعر "بانطلاقته أفضل بقليل لكنها غير كافية للحاق بـ ماكس".

لكن هذه المرة كانت سيارة ماكس تمتلك ما يكفي من الزخم للبقاء أمام بيريز وتغطية أية مخاوف من هجوم محتمل للمكسيكي.

"واجهت الحرارة المرتفعة. ومع التوازن الحالي، لم أكن قادراً على التفوق عليه في القسم الأول، ما يعني أن معدلات التآكل كانت أعلى بقليل" سيرجيو بيريز

لكن في نهاية اللفة الثالثة من أصل 53، كان فيرستابن قد ابتعد بفارق 0.991 ثانية، وقام بيريز بما يكفي للبقاء ضمن نطاق "دي آر أس" حين تم تفعليه في اللفة الرابعة - الثانية بعد إعادة الانطلاقة.

لكن هذا كان أقرب ما بوسع بيريز تحقيقه، لأنه وفي اللفة السادسة، تراجع خارج نطاق الثانيتين وخسر ثانية تقريباً.

"كان منعطفاً صعباً للغاية، خرجت على الحفف وكنت آمل ألا أتعرض لأي ضرر فمن السهل تضرر الأرضية هنا. لكنني لم أتعرض لضرر أرضية على حدّ علمي" قال بيريز.

وأكمل: "واجهت صعوبة في الانعطاف ’أندرستير’ وخرجت على الحفف. حالما تصبح على الحفف فاللعبة تنتهي. عليك ترك السيارة تخرج وتبتعد عنها فذلك أفضل من أن تبقى عليها. التقطت الكثير من الغبار في إطاراتي واستغرقت لفة أو لفتين لتنظيفها، وخسرت عدة ثوانٍ بسبب ذلك".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وفرناندو ألونسو، أستون مارتن وأوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

في الحقيقة، مع الوصول للفة العاشرة بات الفارق خلف فيرستابن 3 ثوان تقريباً. حيث واصل الهولندي توسيعه ليصل إلى 5.1 ثانية لبقية القسم الأول من السباق الذي انتهى بحلول اللفة 15 للمتصدرين، حين دخل بيريز لوضع إطارات ميديوم جديدة. وفارق الصدارة كان حاسماً بالنسبة لسيارة ريد بُل المتصدرة نظراً لأهمية وقوة ’اندركت’ (الدخول المبكّر) في حلبة مثل سوزوكا.

وتعقيباً على خسارته المبدئية، يرى بيريز أن ذلك بسبب التغيير في الظروف الجوية.

حيث قال معلقاً على ارتفاع الحرارة 12 درجة من التصفيات لتصل إلى 39 في السباق: "لسوء الحظ، أعتقد أن الحرارة ارتفعت قليلاً".

وأكمل: "واجهت الحرارة المرتفعة. ومع التوازن الحالي، لم أكن قادراً على التفوق عليه في القسم الأول، ما يعني أن معدلات التآكل كانت أعلى بقليل".

وشعر هورنر أن "الظروف ربما كانت أكثر دفئاً، وهذا ليس أمراً معيقاً لنا"، لكن ذلك أمر نسبي نظراً لأن ريد بُل تمتلك أفضلية كبيرة فيما يتعلق بالتآكل الحراري مقارنة بالمنافسين.

أما بالنسبة إلى سائقيها، فإن الحرارة الإضافية ما زالت تشكل تحدياً كبيراً حتى على متن أفضل سيارة هذا الموسم.

"بشكل عام، كان كل شيء أصعب قليلاً" قال فيرستابن.

وأكمل: "حين ترتفع الحرارة، فإن التماسك ينخفض قليلاً. حاولت خلال اللفات الأولى التأقلم مع هذا. أعتقد أن الأمور سارت لصالحنا بشكل جيد. لكن نعم، من الصعب دوماً حين تكمل القسم الأكبر من الجولة ضمن حرارة معينة وفجأة ترتفع قليلاً".

وهذا كان العامل الثالث الحاسم والأخير وراء قلب فيرستابن لمعاناته في المسافات الطويلة خلال التجارب الحرة الثالثة إلى فوز.

إذ مع ارتفاع الحرارة، استعمل قدراته الممتازة في إدارة الإطارات مقارنة مع بيريز، وكان لهذا تأثير ممتاز صبّ لصالحه.

ومن ثم كانت كفة السباق قد مالت بوضوح لصالح فيرستابن، الذي سُمع في اللفة التاسعة وهو يتناقش مع جيانبيرو لامبيازي مهندس سباقه - حيث وصفهما ماركو بالزوجين العجوزين - حيث طلب "درجة أو اثنتين" أقلّ كتعديل إضافي لزاوية جانحه الأمامي في أول وقفة صيانة لإطارات ميديوم.

وخرج منها بالمركز الثاني خلف لوكلير. وبعكس 2023، تمكن من شق طريقه نحو صدارة معزّزة بعد أن تأثر الترتيب بتقارب السيارات بين بعضها البعض وباستراتيجية فيراري المُحكمة.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"ضمن هواء نظيف، فإن التوقف مرتين هو الاستراتيجية الأمثل" قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري. لكن مع انطلاق لوكلير من المركز الثامن بعد تصفيات مخيبة، "وللحفاظ على مركز المسار وتفادي التواجد ضمن معارك المراكز، فإن أفضل استراتيجية لـ شارل كانت التوقف الواحد" وفقاً لما قاله فاسور.

وبالتالي قامت فيراري بنقله من استراتيجية التوقفين إلى استراتيجية التوقف الواحد.

"لم يكن الفارق هائلاً لكن ذلك يعتمد على مركز على المسار" أضاف فاسور.

وأكمل: "لكن من الصعب بعض الشيء إكمال استراتيجية التوقف الواحد لأنك مضطر لإبقاء كل شيء تحت السيطرة وهناك دوماً رغبة بمزيد من الضغط. لكنه نجح بتطبيقها بشكل جيد جداً".

وامتلك لوكلير في البداية أفضلية 3.7 ثانية مع نهاية لفة خروج فيرستابن، حينها كان بيريز قد تراجع أكثر للخلف بعد أن كان أمام نوريس بفارق 3.1 ثانية فقط قبل دخول البريطاني للمنصة حيث بات الأول في ذلك من سائقي الطليعة.

لكن بيريز شق طريقه صعوداً وتجاوز نوريس بتجاوز محكم من الجهة الداخلية في اللفة 22. بينما كان فيرستابن قد تجاوز لوكلير بسهولة مستعملاً "دي آر أس".

وصمد لوكلير أمام بيريز، لكن في اللفة 26 انتزع المركز وبات ثانياً خلف زميله.

"باتت السيارة أفضل وأفضل مع مرور السباق" ماكس فيرستابن

وبات الفارق بين المتصدرين الآن 10 ثوانٍ، لكن القسم الأوسط سار بشكل مماثل للأول. حيث قام فيرستابن بتوسيع الفارق تدريجياً بإضافة ثانية ونصف ما بين استعادته المركز الأول وتوقف بيريز مجدداً بنهاية اللفة 33.

"باتت السيارة أفضل وأفضل مع مرور السباق" قال فيرستابن.

أما القسم الأخير فكان مماثلاً كذلك لسائقي ريد بُل، تعرض بيريز لـ "أندركت" من قبل نوريس، لكنه عاد هذه المرة بسرعة أمامه، والضحية التالية كان لوكلير، الذي أزاحه من طريقه كذلك في اللفة 36.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكن معركة المراكز خلف ريد بُل حملت نغمة استراتيجية فيراري بالتوقف الواحد التي طبقتها مع لوكلير.

مع دخول لوكلير للمنصة، قامت مكلارين بإدخال نوريس ضمن نفس اللفة لتوقفه الثاني، وذلك وسط إدراكها لخطر جورج راسل بعد فترة مطوّلة لسيارة مرسيدس على إطارات هارد. وهنا كان تأمل مكلارين تفادي خسارة الوقت في حال خرج أمامه مؤقتاً في قسم نوريس الأخير.

وحين خرج لوكلير من منصة الصيانة أمام نوريس، دخل السائقان في معركة حتى النهاية، لكن فيراري الأسرع امتلكت الأفضلية، وذلك أمر اعترف به نوريس لاحقاً.

ساينز في هذه المرحلة، بات عاملاً مؤثراً مع بداية قسم فيرستابن الأخير، حيث تركته فيراري لفترة أطول في القسم الأوسط ضمن استراتيجية توقفين، وعلى ميديوم قام الإسباني بإطالة فترته الثانية على ميديوم.

ومع دخول ساينز لوقفته الأخيرة، بات الطريق إلى النصر مكتملاً أمام فيرستابن، ومع خروج سائق فيراري مجدداً للمسار كان أمامه فارق 7.7 ثانية خلف نوريس و2.1 ثانية إضافية خلف زميله لوكلير الذي كان ثالثاً حينها.

وسرعان ما عوّض ساينز تلك الفوارق بما في ذلك تجاوز لويس هاميلتون، حيث تجاوز نوريس ولوكلير في اللفتين 44 و46.

"ظروف المسار تغيرت كثيراً خلال السباق. انتقلنا من شمس مشرقة لم نشهدها طوال الأسبوع إلى غيوم كثيفة" قال ساينز بعد السباق.

وأكمل: "معدلات التآكل انخفضت كثيراً نتيجة لذلك، وكان بوسعي الضغط أكثر على الإطارات. هذا ما غيّر الوضع برمته. في مرحلة ما، اعتقدتُ أن إطارات ميديوم غير واردة".

وأضاف: "من ثم مع إطارات هارد جديدة للقسم الأخير، كانت الوتيرة هائلة ونجحت بالوصول لمنصة التتويج".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

منصة تتويج إضافية في جعبة ساينز الذي يقدم وتيرة ثابتة جداً هذا الموسم، وفوز آخر يحققه فيرستابن أمام بيريز الذي يبدو في وضع تنافسي أفضل بكثير.

ما هو مؤكد، أن ريد بُل تمتلك الأفضلية الحالية، لكن هيمنة فيرستابن قد تواجه تحديات من زميله أو ربما من فيراري مع مرور الموسم!