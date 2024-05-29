تحليل السباق: التغييران الحاسمان وراء نجاح لوكلير أخيراً في كسر لعنة موناكو

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

"أدركت أنني كنت أعاني مع الرؤية في النفق. كانت الدموع في عيني. وقلت لنفسي، 'تباً، شارل، لا يمكنك فعل ذلك الآن، لا يزال أمامك لفتان لإكمالهما".

كما لو أن مهمة قيادة سيارة فورمولا واحد عبر شوارع موناكو الأسطورية لم تكن صعبة بما فيه الكفاية، اضطرّ شارل لوكلير لتحمل الكثير على كاهل قلبه وكتفيه في المراحل الأخيرة من أول انتصار له في حلبة موطنه على شوارع موناكو خلال موسم 2024. في اللفة 76 من أصل 78 التي فصلته عن انتصاره العاطفي الأول في موطنه مونتي كارلو الأسبوع الماضي، تشتتت أفكار لوكلير كثيراً.

أثناء قيادته لسيارة فيراري على شوارع الإمارة العريقة، كان انتصاره السادس ضمن مسيرته المهنية في الفورمولا واحد مضموناً منذ فترة طويلة، لكنه كان يفكر في والده الراحل، هيرفي. بعد ما يقرب سبع سنوات من وفاته التي حصلت حين كان يهيمن على عطلة نهاية أسبوع أخرى لكن في الفورمولا 2 كنجم ناشئ مع فيراري.

"أشعر وكأنني لا أحقق حلمي اليوم فقط، بل حلمه أيضاً" قال لوكلير فيما بعد بشكل مؤثّر

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار سوء حظه السابق في موناكو. خلال السباق الداعم للفورمولا واحد في 2017، حطمت مشاكل السيارة والسلامة سباقه في الفورمولا 2. واجه مشاكل فشل المكابح في جائزة موناكو الكبرى الأولى له بعد عام. ثم جاءت لحظة قطب الانطلاق الأول ومن ثم الفشل في بدء السباق عام 2021. فوضى استراتيجية فيراري عندما كان يقود بقوة تحت المطر بعد عام أضافت المزيد إلى هذه اللعنة.

عندما حطم البطل المحلي أيضاً سيارة فيراري 312 في الجائزة الكبرى التاريخية هنا قبل عامين، أصبحت قصة "لعنة لوكلير في موناكو" قوية وجليّة. لكن لوكلير نفسه لم يفكر أبداً في هذه الخرافات البسيطة.

"لم أؤمن أبداً باللعنة"، قال. "ومع ذلك، كان من المحبط للغاية خسارة تلك الانتصارات. كسائق، لا تعرف أبداً متى ستكون الفرصة القادمة للفوز وخاصة عندما يكون سباق الموطن والأكثر من ذلك عندما يكون ذلك في موناكو. إنه مسار خاص حقاً، مسار صعب جداً ونهاية أسبوع صعبة للإتقان، وللقيام بكل شيء بشكل مثالي. وهذا ما فعلناه".

أخيرًا تمكن لوكلير من الاحتفال بفوزه على أرضه مع الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو على منصة التتويج الصورة من قبل: صور موتورسبورت

حلم محطم وقدَر - لقد بدا أن لوكلير قد تحمل كل شيء أخيراً ليضمن الجائزة والفخر الذي كان يسعى إليهما. وقبل الوصول إلى تلك اللحظة، كان عليه التنقل عبر سلسلة من الفصول المميزة وإتقان تغييرين حاسمين ليقفز أخيراً في ميناء موناكو ضمن فرحة احتفالية عارمة. هكذا تجمعت الأمور كلها لتصبّ في مصلحته أخيراً.

لوكلير يصل إلى "وضع القسم الثالث في التصفيات مباشرة منذ التجارب الحرة الأولى"

خلال العديد من عروض فيراري القوية التي برزت وسط سيطرة ريد بُل خلال الموسمين والنصف الماضيين، كان بطلُها في تلك المناسبات يبدأ بقوة منذ التجارب الحرة الأولى.

هنا، بدأ لوكلير عطلة نهاية الأسبوع بالمركز الخامس في الحصة الأولى. لكن عمله الجيد في هذه المرحلة لم يظهر بسبب تكتيكات الفرق الأخرى.

"في العام الماضي، أعتقد أنه كان متوتراً بعض الشيء ومنذ بداية الأسبوع كان تحت الضغط. هذا العام كان أكثر استرخاءً منذ البداية" فريد فاسور

توقعاً للأمطار التي لم تصل أبداً في التجارب الحرة الثانية، أعطت مرسيدس ومكلارين أوامر لسائقيهما بالضغط على إطارات سوفت الجديدة في الحصة الأولى التي استمرت ساعة واحدة، بينما صعد لوكلير إلى المقدمة في الحصة الثانية حين اضطرّ منافسوه لإجراء محاكاة التصفيات على إطارات سوفت مستعملة للحفاظ على مخزونهم منها ليوم السبت.

من هناك، حقق تقدماً بفارق 0.197 ثانية في التجارب الحرة الثالثة، وهو ما تبعه بالتأهل إلى قطب الانطلاق الأول قبل أوسكار بياستري من مكلارين في وقت لاحق من بعد الظهر. بعد ذلك، بدا لوكلير مصراً على أنه لا يوجد شيء مضمون بعد رغم صعوبة التجاوز الكبيرة في موناكو، مما يشير إلى أن مدير فريق فيراري، فريدريك فاسور، قد عمل على نهج ذهني جديد لأصعب عطلة نهاية أسبوع بالنسبة إلى لوكلير.

"بمجرد أن تجلس في السيارة، تشعر بالفعل بشعور جيد"، قال لوكلير حول عطلة نهاية أسبوع مشتعلة بصيحات محبيه ومتابعيه على الحلبة.

لاحظ فاسور أن سائقه كان أقل توتراً مما كان عليه في عام 2023 مع اقتراب نهاية الأسبوع الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"كل شيء يختفي تدريجياً. إنهما الساعتان بين التجارب الحرة الثالثة والتصفيات، تشعر فيهما بالقليل من التوتر. تعرف أنه يجب عليك تحضير كل شيء، وتوقع ظروف المسار، وكل ذلك. ولكن، بمجرد أن أضع الخوذة ثم أجلس في السيارة، أصبح على ما يرام تماماً. لا أشعر بأي شيء بعد ذلك".

وأصر فاسور بعد السباق أنه لم يكن هناك "معلّم" ولا "شيء خاص" قامت به فيراري لمساعدة لوكلير على خوض نهاية الأسبوع بشكل مختلف عن السنوات السابقة. لكن كان هناك شيء اكتشفه فاسور في بداية الحدث كان حاسماً بالفعل.

"في العام الماضي، أعتقد أنه كان متوتراً بعض الشيء ومنذ بداية الأسبوع كان تحت الضغط"، قال. "هذا العام كان أكثر استرخاءً منذ البداية".

ضمن مرآب فيراري، رأى زميله كارلوس ساينز "نفس شارل الذي كنت أراه خلال أي عام آخر في موناكو"، لكنه أيضاً شعر بشيء مختلف في أداء زميله هذه المرة.

"الشيء الوحيد الذي رأيته مختلفاً هو أنه بدا أنه في وضع القسم الثالث للتصفيات منذ التجارب الحرة الأولى"، أوضح ساينز.

ريد بُل تتعثر في إعدادات حلبات الشوارع مرة أخرى

تحسينات ساينز في الجولات النهائية من القسم الثالث للتصفيات، جعلته يتأهل خلف لوكلير وبياستري. في نفس الوقت، انهارت عطلة نهاية أسبوع ماكس فيرستابن تنهار مع لمسه للجدار في سانت ديفوت. هذا أدى إلى جلسة تصفيات سيئة نسبياً لـ ريد بُل، حيث بات يعني الفارق المعتاد لـ سيرجيو بيريز البالغ 0.3 ثانية خلف فيرستابن أنه سينطلق من المركز 16 بعد خروجه من القسم الأول.

حيث أوضح فيرستابن أن المشكلة كانت في عدم القدرة على "لمس أية حفف جانبية لأن ذلك يزعج السيارة كثيراً" خلال المقطعين الثاني والثالث من حلبة موناكو. حتى مع إعدادات التعليق الأكثر نعومة لريد بُل، شعر فيرستابن أنه "يقود بدون جهاز تعليق".

لكن ما زاد من تعقيد المشكلة هو أن "التوافق بين جهاز المحاكاة والمسار لا يعمل [وفي المحاكاة، نقود فوق الحفف الجانبية بدون أي مشاكل]"، وفقاً لمستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل، هيلموت ماركو.

لم تشارك ريد بُل في المعركة في موناكو أبدًا، حيث تأهل فيرستابن للمركز السادس حيث أثبتت السيارة حساسيتها على الحفف الجانبية الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ومهما فعلت ريد بُل لتليين إعدادات سيارتها فإن ذلك لم يكن كافياً، إذا تكررت مشكلة 2023 في سنغافورة، ولم يكن الفريق قادراً على الخروج بأقل الخسائر كما كان يتوقع.

لوكلير يتنقل بهدوء عبر تقلبات التصفيات الصادمة

مع غياب الطرف المهيمن المعتاد للفورمولا واحد، بدت طريق لوكلير نحو القطب الأول سهلة نسبياً. ولكن شيئين كانا بمثابة حجر عثرة أمامه.

الأول كان "المشكلة في القسم الأول مع الكيس البلاستيكي ضمن الجناح الأمامي"، وفقاً لفاسور - في إشارة إلى قطعة الملصق الإعلاني الضخم الذي كان يغلف الحائط والذي علق على سيارة لوكلير في الجزء الأول من التصفيات.

على متن مكلارين، فقد بياستري "20 نقطة من قوة الارتكازية، والتي تعادل في موناكو حوالي نصف ثانية" - وفقاً لمدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا - مع تلف في الجناح الخلفي الأيمن

"كان علينا أن ندخل للمنصة، وفقدنا لفتين أو ثلاثاً على التوالي مع هذه المشكلة"، أضاف فاسور. "كان قادراً على البقاء هادئاً جداً لأننا كنا نواجه احتمال الخروج من القسم الأول".

بدلاً من ذلك، تأهل لوكلير في المركز الخامس من القسم الأول، ولكنه كان لا يزال في المركز الرابع خلال القسم الثاني وسط ما وصفه "بالتقدم الصعب".

وجاء ذلك بعد تغيير احترازي للمحرك بعد التجارب الحرة الثالثة. وهنا جاء التعديل الحاسم الثاني في ضمان فوزه في موناكو 2024.

بين القسمين الثاني والثالث، أجرى لوكلير "بعض التعديلات، خاصة مع الجناح الأمامي، وأدوات عجلة القيادة وإعدادات المكابح وقيادتي". هذا ما قاله حول تعامله عند القفز فوق الحفف الجانبية، ما سمح بتوازن أكثر توقعاً بشكل عام للسيارة.

لم يعد أبداً إلى "أفضل شعور في نهاية الأسبوع" الذي شعر به أثناء التجارب الحرة لكنه كان كافياً للتغلب على تهديد بياستري. وكان هذا كبيراً. لو أن سائق مكلارين قدم أفضل تأدياته معاً ضمن لفة واحدة في نهاية القسم الثالث، كما فعل لوكلير، لكان قد اقتنص المركز المحوري في مقدمة شبكة الانطلاق بفارق 0.070 ثانية.

لوكلير يتجنب خطر سانت ديفوت

عندما انطفأت الأضواء في الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد، انطلق لوكلير من مقدمة شبكة الانطلاق وبسرعة. لكن المشاكل حصلت خلفه عندما اندفع عبر سانت ديفوت وبدأ الصعود إلى ماسينيه.

بعد تجميع أفضل مقاطعه في التصفيات لتأمين المركز الأول المهم للغاية، قفز لوكلير ليسجل الزمن الأسرع بينما تنافس بياستري وساينز في الخلف الصورة من قبل: صور موتورسبورت

"قدمت انطلاقة جيدة حقاً وكانت لدي فرصة للدخول إلى المنعطف الأول في المقدمة"، حيث "وصلت بعد فترة طويلة بعض الشيء مع الكثير من الانزلاق في السيارة" لكنه كان فعلاً أمام منافسه الأصفر المتألق.

"ثم انزلق قليلاً إلى الجهة الخارجية عند الخروج وحدث بيننا تماس طفيف"، أضاف ساينز. "لم أشعر أو أرَ التماس. ولكن بمجرد أن خرجت من المنعطف الأول، شعرت بانثقاب في الإطار".

كان الإطار الأمامي الأيسر يتدلى، بينما على متن مكلارين، فقد بياستري "20 نقطة من الارتكازية، والتي تعادل في موناكو حوالي نصف ثانية" - وفقاً لمدير فريق مكلارين، أندريا ستيلا - مع تلف في الجناح الخلفي الأيمن.

لكن مشكلة ساينز كانت واضحة - أولاً عندما انطلقت الشرارات من سيارته فيراري الجريحة عبر ماسينيه، ثم عندما انزلق خارجاً تحت ضغط قليل من لاندو نوريس خلف مقود سيارة مكلارين الأخرى. ولكن بالفعل، كانت هناك مشكلة أكثر إثارة للقلق تتكشف.

حادث بيريز/هاس يزيل تهديد الاستراتيجية عن فيراري

بينما كان سائقو المقدمة يتجهون للأمام بدا وكأن السباق سيأخذ شكله مبكراً. لكن ما حصل مباشرة هو أن بيريز تعرض لحادثة كبيرة مع سيارتي هاس، كيفين ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ.

حصلت الحادثة عندما تقدم ماغنوسن جزئياً بجانب بيريز بينما كانا يتسابقون صعوداً إلى "بو ريفاج"، ثم انحرف بيريز إلى اليمين مع المسار الملتوي. بسبب التصادم بينهما اتجه بيريز إلى الحاجز ليرتطم به بعنف، وانتشر الحطام عبر المسار واصطدم بـ هلكنبرغ البريء على الجهة الداخلية.

وشعر بيريز أن ماغنوسن كان مذنباً بـ "قيادة خطيرة". لكن الدنماركي قال: "من الواضح أنه لم يترك مساحة" و"ضغطني نحو الحائط". قرر الحكام أن ما حصل كان حادث تسابق لا يستحق التحقيق الإضافي - كما فعلوا لاحقاً مع تصادم ساينز/بياستري في سانت ديفوت.

عندما ارتفعت الأعلام الحمراء، قاد لوكلير ركبَ السيارات عائداً إلى المرآب. وهنا تلقى سباقه دفعة كبيرة للأمام.

أدى الحادث الهائل الذي شمل بيريز وسائقي هاس إلى رفع العلم الأحمر الذي سمح للمتصدرين بالانتقال إلى تركيبة هارد التي يمكنهم الاستمرار عليها حتى النهاية الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بدأ السائقون الأربعة الأوائل على إطارات متوسطة. وهذا ما توقعته بيريلي كإطار البداية، مع الانتقال إلى هارد ضمن توقف واحد، وهذه كانت الاستراتيجية المتوقعة وسط عدم وصول الأمطار، وعدم وجود تآكل للإطارات على المسار الناعم.

من خلفهم، اتبع جورج راسل، فيرستابن ولويس هاميلتون استراتيجية مضادة ببدء السباق على هارد في محاولة للاستفادة من سيارة أمان متوقعة منتصف السباق. هذا هو بالضبط ما كان يخشاه فاسور.

لكن العلم الأحمر دمّر أية فرصة لذلك. بالمقابل، تمكن لوكلير، بياستري، ساينز ونوريس من الانتقال إلى هارد أثناء فترة توقف السباق ثم المواصلة حتى النهاية.

ولم يكن بإمكان راسل، فيرستابن وهاميلتون الانتقال إلا إلى إطارات ميديوم ومحاولة القيام بنفس الأمر مع إطارات أقل تحملاً، على الرغم من أن المسافة الطويلة المتبقية على التركيبة الصفراء كانت ممكنة تماماً هنا في موناكو.

لوكلير يتجنب خطر سانت ديفوت مرة أخرى

نجحت مكلارين بإكمال إصلاح جزئي لأرضية سيارة بياستري التالفة واستبدال الجانب الأيمن من السيارة خلال توقف الـ 40 دقيقة. ما يعني أنه كان عليه التعامل فقط مع فقدان 10 نقاط من الارتكازية لبقية السباق.

وبدلاً من أن يتصدر نوريس هجوماً من سيارتي مكلارين ضد لوكلير، تمكن ساينز من استعادة المركز الثالث. كان ذلك على الرغم من تراجعه إلى المركز السادس عشر قبل رفع العلم الأحمر.

وفي البداية، اعتقد المراقبون أن بمقدورهم استخدام خط توقيت المقطع الأول عند مدخل منعطف ميرابو لتحديد الترتيب.

مع ذلك، لم يكن هذا ممكناً لأنه لم تكن كافة السيارات المنافسة قد عبرت الخط بحلول رفع العلم الأحمر، وحقيقة أن سيارة ساوبر التي يقودها جو غوانيو – بعد انطلاقته البطيئة – قد خسرت الكثير من الوقت في تأخرها خلف حادثة بيريز كانت حاسمة في هذا الوضع، حيث أبطأ لتفادي الانخراط في الحادثة وانتظر ليجد مسار واضح خلال الأشلاء مع وقوف السيارة الطبية على المسار.

لذلك كان فقط عند مدخل منعطف ماسينيه عند رفع العلم الأحمر. وبالتالي لم تستعن فيا بخط توقيت المقطع الأول كعلامة لتحديد ترتيب إعادة الانطلاقة، وتعين عليها استخدام أكثر نقطة مرجعية سابقة موثوقة – وهي الخط الثاني لسيارة الأمان.

وهذا يتواجد في موناكو عند مخرج المنعطف الأول، وهو خط أبيض يحدد النقطة على المسار التي ينتهي عندها خط مخرج منصة الصيانة.

وفي ظل أن كل السيارات كانت قد عبرت ذلك الخط عند لحظة رفع العلم الأحمر، فقد بات ذلك هو الترتيب المرجعي لإعادة الانطلاقة. وهذا كان يعني بأن ساينز سيستعيد مركز انطلاقه الثالثة الذي تواجد فيه عندما عبر خط سيارة الأمان الثاني، مع اختلاف ترتيب بعض السائقين بناء على ترتيب خروجهم من المنعطف الأول.

عندما استؤنف السباق، كانت سيارة بياستري لا تزال تعاني من الأضرار وكان بإمكان لوكلير التحكم ببساطة في الوتيرة - على الرغم من أن ذلك لم يمنع بياستري من المحاولة الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وخلال إعادة الانطلاقة الثابتة الثانية، كان لوكلير تحت ضغط أقل هذه المرة عند الانطلاقة. وبدأ لوكلير والبقية ضمن نطاق دقيقة و21 ثانية أو 22 ثانية أي حوالي 11-12 ثانية أبطأ مما كانوا عليه في القسم الثالث للتصفيات. تدرجوا ببطء إلى دقيقة و19 ثانية، حيث "رفع بياستري يده" في اللفة التاسعة عشرة.

"لقد حاولت في المنعطف 8 " قال. "كنا نسير ببطء شديد. أعتقد أنه في مرحلة ما كنا نسير أبطأ من الفورمولا 2 [فقط في اللفة الأولى بعد إعادة التشغيل في حالة لوكلير]. عندما تسير ببطء شديد، ليس لديك الكثير من الخيارات".

وأكمل: "لكنني كنت أعرف أنه بمجرد أن أظهر أين سأحاول التجاوز، سيتنبه إلى ذلك. لقد رد بسرعة كافية. بعد ذلك، علمت أن خياراتي ستكون محدودة جداً... ".

فيراري تدير إطاراتها والوتيرة المنخفضة

طوال 15 من أول 16 لفة بعد إعادة الانطلاقة، كان بياستري قادراً على البقاء ضمن نطاق "دي آر أس" من المتصدر - أكبر تقدم للوكلير خلال هذه المرحلة كان مؤقتاً 1.1 ثانية. استمرت سرعتهما في الانخفاض إلى نطاق دقيقة و18 ثانية.

وفيما يتعلق بالتآكل على نوعيتي الإطارات، كان من الواضح أن وتيرة فيراري على المسافات الطويلة جيدة للغاية.

في هذه المرحلة، كان سائقو المقدمة (الذي انتقلوا إلى هارد) قد ابتعدوا عن أولئك الذين يستعملون إطارات ميديوم. كان واضحاً أن راسل على متن مرسيدس كان قادراً على تقديم وتيرة أسرع لأنه كان "يسير ببطء" في المركز الخامس.

لكن نظراً لأن راسل كان يتراجع عن لوكلير بمعدل 0.6 ثانية في هذه المرحلة، كان قريباً من الفارق الزمني الكافي لفترة توقف، والبالغة 20 ثانية حتى نوريس أمامه. ولو دخلت سيارة أمان أو طُبق نظام سيارة الأمان الافتراضية، فكان بوسع البريطاني التوقف وقفة صيانة مجانية.

هذا تسبب في مشكلة لفيراري. لو سمحت للفارق بالتوسع بما يكفي، كان بوسع نوريس تركيب مجموعة إطارات أجدد بكثير واستخدام ذلك للتغلب على مشكلة التجاوز. قوة الإطارات الجديدة عبر النفق مقابل إطارات هارد المتهالكة تم إظهارها في تجاوز لانس سترول على جو هناك بإطارات سوفت جديدة في وقت لاحق.

جورج راسل سائق مرسيدس كان أحد أهم الأحجار في لعبة سباق موناكو الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ولذلك، طلبت فيراري سائقيها بالتباطؤ ومحاولة تجنب حدوث ذلك. في اللفة 21، استقرت سرعة لوكلير في منتصف الدقيقة و18 ثانية للفات السبع التالية، وبعد ذلك تباطأ إلى دقيقة و19 ثانية لثلاث لفات من الأربع التالية.

وشعر فاسور بصعوبة الأمر على ساينز في المركز الثالث "كان الأمر أكثر صعوبة فقد طُلب منه أن يبقى ليس بعيداً جداً فقط عن بياستري لتغطية احتمال سيارة أمان ولكن أيضاً لإبطاء نوريس لراسل".

في اللفة 39، عاد إلى نطاق دقيقة و18 ثانية ومع وصول جميع السيارات إلى مراحل تآكل الإطارات، طلبت فيراري من لوكلير التباطؤ مرة أخرى.

وتباطأ إلى نطاق دقيقة و19 ثانية على مدار اللفات الثلاث التالية، لكنه لم يكن مستعداً لذلك لأنه وحسب قوله: "ما لم أكن أرغبه هو أن يبدأ أوسكار [في الضغط] فوراً".

"كنت أسير ببطء شديد في منتصف السباق لأنه إذا بدأت في الضغط، فإنك لا تعرف حقاً أين تتوقف وهذا هو المكان الذي يمكن أن تحدث فيه الأخطاء"، تكلم موضحاً مكالمات اللاسلكي المربكة تلك.

وصل الفارق بين راسل ونوريس إلى 20.6 ثانية بحلول اللفة 55، ولكن هنا أخيراً رفع سائق مرسيدس سرعته لمجاراة لفات المتصدرين ضمن نطاق دقيقة و17 ثانية. كان راسل شبه منتظم في فلك دقيقة و18 ثانية في اللفات العشرين السابقة، وهكذا تبخّرت فرصة مكلارين فقد اختارت عدم إدخال نوريس في اللفة 55 لأن "ذلك كان لا يزال يحمل بعض المخاطرة"، وفقاً لـ ستيلا.

"لأنه بمجرد التوقف في المنصة أبطأ بـ ثانية واحدة عن المعتاد، كان هناك احتمال أن نصبح خلف مرسيدس ثم كانت الأمور لتنتهي بالنسبة لنا"، أضاف. "حتى لو كنت أسرع بثلاث ثوان (في الخلف)، لا توجد هناك طريقة للتجاوز".

ضرر أرضية بياستري يظهر أخيراً

في اللفة 66، رفع لوكلير سرعته نطاق وتيرته من دقيقة و16 ثانية إلى دقيقة و15 ثانية. وخلال العشرين لفة منذ أن بدؤوا في تجاوز السيارات المتأخرة، كان لوكلير قد خرج من نطاق تهديد "دي آر أس. وبات الآن قادراً على الابتعاد عن مطارده بياستري.

"في النهاية، كان الوضع مزيجاً من محاولة الحفاظ على وتيرة معقولة للسباق، بالإضافة إلى التعامل مع ضرر الأرضية، وقد عانيت بعض الشيء"، قال بياستري عن سبب توسع هامش فوز لوكلير إلى 7.2 ثانية عند اجتياز العلم الشطرنجي.

عانى بياستري للبقاء على مقربة من لوكلير في المراحل الأخيرة وحوّل انتباهه إلى ساينز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

هنا، كان ساينز على بعد 0.4 ثانية فقط في المركز الثالث ونوريس خلفه بـ 4.7 ثانية أمام راسل (الذي كان عادةً يدور أسرع من لوكلير حتى مع نفس إطارات ميديوم مقارنة بـ هارد، على مدار الثلث الأخير من السباق) و فيرستابن وهاميلتون اللذين توقفا دون جدوى مرتين.

"لكن بشكل عام، أنا سعيد جداً بذلك"، قال بياستري. "كنت سعيداً جداً بمركزنا هنا في موناكو".

وهذا ما كان حال لوكلير: حقق حلمه على أرض موطنه أخيراً، وحلم والده كذلك. لقد أحرز أصيل موناكو الفوز على شوارع الإمارة العريقة بكل استحقاق، وأخذ معه فاسور للغطس في الميناء ضمن مشهد نادرٍ سيبقى في الذاكرة لسنوات عديدة قادمة!