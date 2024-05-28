تحليل: التعديل البسيط في القوانين الذي قد يجعل سباق موناكو مثيرًا مرة أخرى

في الوقت الذي أصبحت فيه سيارات الفورمولا 1 أعرض وأثقل، بات من الواضح أن المقاتلات الجديدة لم تعد مناسبة لشوارع الإمارة من حيث قدرتها على توفير منافسة متقاربة مثيرة.

وكانت هنالك مطالبات في بعض الأحيان بإدخال تعديلات على تصميم الحلبة في محاولة لتوفير بعض فرص التجاوز في بعض الأماكن.

حيث تراوحت الأفكار بين تعديل على منعطف نوفيل من أجل توفير بعض المنعطفات المثيرة (ربما عبر توسيعه)، وبين إجبار السيارات على الانعطاف إلى اليسار عند منعطف بورتييه، وعبور الطرقات بطول الشاطئ هناك قبل التوجه من جديد نحو مقطع مستقيم أول بكثير (بوجود منطقة دي آر اس) نحو المنعطف المزدوج.

مع ذلك، فإن التعديل بهذا القدر الكبير وإنشاء منعطفات إضافية لن يكون باهظ التكلفة وحسب، لكنه لن يضمن كذلك تحسين إثارة التسابق.

إذ أن التجاوز صعب بالفعل مع سيارات الفورمولا 1 الحديثة، وهنالك الكثير من الحلبات – انظروا إلى إيمولا في الجولة الماضية على سبيل المثال – تكون مناطق التجاوز محدودة للغاية عليها.

ومع اقتراح السائقين ومدراء الفرق لبعض الأفكار التي قد تساهم في تحسين التسابق، إلا أن جورج راسل سائق مرسيدس قد أتى بما قد يكون أكثر الحلول مباشرة ومنطقية لضمان ألا يتكرر مثل ذلك السباق المتواتر في موناكو.

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

حيث قال: "أعتقد أن أحد الحلول قد يتمثل في جلب إطارات سوفت فقط. فإطار السوفت لن يصمد طيلة السباق. وربما تحتاج حتى إلى القيام بتوقفين. والبعض قد يحاول إكمال السباق بتوقف وحيد".

وهو محق تمامًا. إذ أن وجود تركيبة سوفت فقط سيمثل تحديًا من أجل إدارة الإطارات، وسيوفر عددًا من الاستراتيجيات المختلفة في مقدمة وآخر الترتيب – من أولئك الذين سيختارون الإسراع بشكل كامل معتقدين بأن الطلعات الإضافية على إطارات جديدة ستكون أفضل من القيادة "ببطء وثبات" وعدم الحاجة لذلك التوقف الإضافي. كما أن نافذة أداء الإطارات قد تفتح الباب أمام بعض التجاوزات، كما أن الآندركت سيكون له تأثير قوي للغاية.

علاوة على أنه سيكون هنالك فرص أكبر للفرق كي تخاطر وتكون عدائية مع توقفاتها، كما سيضمن بأنه سيكون من المستحيل أن يضع السائقون الإطارات في بداية السباق ويتوقعون الصمود للنهاية من دون توقف (مثلما حدث بعد رفع العلم الأحمر في اللفة الأولى في موناكو نهاية الأسبوع الماضي).

في المقابل، هذا التعديل لن يحتاج إلى ملايين الدولارت يتم إنفاقها على تشييد منعطفات جديدة، ولا إلى محاكاة معقدة ومصادقة من فيا. بل سيحتاج فقط إلى تصويت بسيط في اللجنة الاستشارية الرياضية ومن ثم دفع من لجنة الفورمولا 1 لتغيير القانون ضمن هذا السباق فقط.