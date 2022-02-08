تحليل: التصاميم التي يجب الانتباه لها عند الكشف عن سيارات الفورمولا واحد 2022

على الرغم من أنّ سيارة فريق هاس الجديدة لموسم 2022 "في اف-22" قد تكون مختلفة عند ظهورها في التجارب الشتوية الأولى، إلا أنّ الصور المتاحة كانت كافية لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل الفرق مع الوضع بطريقة مختلفة عن النموذج المقدم من إدارة الفورمولا واحد والذي رأيناه العام الماضي.

وبينما تستعد كل من ريدبُل وأستون مارتن ومكلارين للكشف عن سياراتها الجديدة هذا الأسبوع هناك بعض المجالات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها حيث قد تتخذ هذه الفرق خيارات مختلفة في سعيها لتعزيز الأداء.

قاعدة العجلات

لطالما شكّل طول السيارة الإجمالي في السنوات المنصرمة أحدَ المجالات التي كانت الفرق تقدم فيها تصاميمها بشكل مختلف تمامًا عن بعضها البعض.

إذا قمنا بمقارنة القوانين التقنيّة للعام 2022 بالعام الماضي، فسنلاحظ أنه وبالرغم من عدم اختلاف قاعدة العجلات (القياس بين الخطوط المحورية) بشكل جذري عن السيارات السابقة، فإنّ التأكيد على الحد الأقصى لقاعدة العجلات سيمنع الفرق من زيادة طولها أكثر.

الأقسام الجانبيّة

كما هو ظاهر في الرسوم التوضيحية لسيارات 2022 فإنّ المنطقة التي قد نرى فيها أكبر قدر من اختلافات التصاميم موجودة في الأقسام الجانبيّة. يُظهر الجزء المشار إليه باللون الأخضر من الهيكل الشكل العام للقسم الجانبي الجديد بينما يُظهر الجزء البرتقالي منه منطقة القطع السفلي للأرضيّة.

ستغيّر القوانين الجديدة العديد من المعايير التي لها تأثير على التصميم الإجمالي للسيارة مثل الجانب العلوي المخصص للحماية من الصدمات. سيؤثر ذلك وبشكل مباشر على ارتفاع مقعد السائق بقياس 60 ميليمتر على الأقل من ذي قبل، ولمواكبة هذا التعديل سيتم استخدام تصاميم مدخل الهواء المرتفع التي قدمتها فيراري في العام 2017 وتبنتها الفرق بالكامل في الموسم الماضي.

إنّ إدخال العديد من الأحجام المرجعية بالإضافة إلى الأسطح التي يجب الالتزام بها فيما يتعلق بتصميم القسم الجانبي وغطاء المحرك سيمنع الفرق أيضًا من استخدام الجنيحات والأسوار في المنطقة المجاورة بشكل مباشر لمداخل الأقسام الجانبيّة.

مع ذلك، وكما رأينا بالفعل من صور سيارة هاس فإنّ الفرق مستعدة للتفكير بشكل مختلف تمامًا عن الخيارات التي قدمتها إدارة الفورمولا واحد ضمن النموذج الخاص لقوانين 2022 العام الماضي.

في حين أن سيارة العرض المُقدمة من الفورمولا واحد تقترح تواجد قسم جانبي طويل ومرتفع مع لوحة تبريد تكميلية في بعض الحالات، لكن من المرجح أن تتبنى الفرق تصاميم أقصر بكثير ومفيدة من الناحية الانسيابيّة الهوائيّة كما فعلت على مدار السنوات القليلة الماضية.

وكما هو الحال دائمًا ستفرض المكونات الموجودة بالداخل التصميم العام لهذا القسم الأساسي من السيارة، حيث يتطلع المصممون إلى تقليل عرض هيكل السيارة بصورة محكمة حول مجموعة متنوعة من المشعات والمبردات الداخلية والإلكترونيات الموضبة كلها بالداخل والتي تتطلب توفير الهواء البارد لها لكي تعمل بأفضل طريقة ممكنة.

علبة التروس

في الجزء الخلفي من السيارة سيكون هناك من دون أدنى شك بعض القرارات التي يجب اتخاذها بشأن تصميم غطاء ناقل الحركة.

لن يؤثر تصميم غطاء ناقل الحركة على قاعدة العجلات والعناصر الأخرى من الهيكل فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على تصميم منطقة عنق الزجاجة في خلفيّة السيارة.

أنف السيارة

بالعودة إلى مقدمة السيارة سيكون شكل مخروط الأنف مقيدًا بشكل أكثر إحكامًا للعام 2022 حيث تقوم البطولة بمحاولة أخرى لإجبار الفرق على الحصول على طرف سفلي للجناح الأمامي أكثر جمالية وسطح علوي مقبب متناغم أيضًا مع شكل الهيكل.

ستحصل الفرق على قدر من الحرية فيما يتعلق بطول الأنف بالنسبة لموضع الجناح الأمامي، ولكن هذا الأمر أيضًا سيتحدد من خلال موضع المحور الأمامي للسيارة والذي يجب أن يتواجد ضمن مسافة محددة ما بين الحافة الأمامية للهيكل و100 ميليمتر خلفها كحد أقصى.

قد يؤدي التغيير الشامل في كيفية اتصال أجزاء الانسيابيّة الهوائيّة الأماميّة بتلك الموجودة في منتصف السيارة إلى اتخاذ الفرق لخيارات مختلفة عما كانت عليه في الماضي. ستعمل الفرق من دون أدنى شك على تصحيح المسار التصميمي المعتمد خلال الموسم أيضًا حيث كانت سيارة لوتس "اي21" أحدث مثال لهذا التغيير.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يدير كل فريق هذه المسألة وما إذا كانت هناك أية تغييرات مع مرور الوقت حيث يسعى الجميع من الاقتراب نحو الحل الأمثل.

أجهزة التعليق

هناك مجال آخر قد نرى فيه فرق البطولة تتخذ خيارات تصميمية مختلفة وهو في جهاز التعليق الأمامي، حيث تشير التكهنات بالفعل إلى أنّ مكلارين ستقوم بالتحول إلى ذراع السحب بدلاً من ذراع الدفع كما فعلت في العام 2013.

امتلكت فيراري القدر الأكبر من الخبرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بعد أن استخدمت هذا التصميم ما بين عامي 2012 و2015. على الرغم من أنها تتشارك عادةً في هذه الأجزاء مع فريق هاس حيث أظهرت الصور المكشوفة حديثًا تصميم ذراع الدفع على جهاز التعليق الأمامي، لكن لا تزال هناك فرصة لرؤية كلا الفريقين يسلكان الاتجاه المعاكس عندما تظهر السيارات الفعلية

يشكّل هذا الأمر بصورة عامة خيار تصميمي تفرضه الانسيابية الهوائيّة، وبحال شعرت الفرق أن ذلك قد يوفر نطاقًا أكبر لتنوع التصاميم في مكان آخر من السيارة مثل تصميم الأقسام الجانبيّة والحافة الأماميّة للأرضيّة، فحينئذٍ ستتعامل الفرق مع أي أوجه قصور قد تظهر فيه.

نظام تعليق سيارة فيراري اف2012 تصوير: جورجيو بيولا

يؤدي توضيب نظام التعليق الذي يعمل بذراع السحب داخل الهيكل أيضًا إلى تحسين طفيف في مركز جاذبية السيارة، وبالوقت ذاته يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمهندسين عند تحضير السيارة أو إجراء تغييرات في إعدادها بسبب ضيق المساحة.

الأجنحة والناشر

مقدمة سيارة 2022 تصوير: جورجيو بيولا

تم تبسيط تصميم الجناح الأمامي مرة أخرى حيث تم التخلص من القسم المركزي المحايد في اللوحة الرئيسية من أجل إلغاء دوامة "واي250" التي أصبحت أداة قوية تستخدمها الفرق منذ طرحها في العام 2009. بالتوازي ستطرأ تعديلات في قياسات تموضع الجناح الأمامي إذ سيكون أعلى بمقدار 25 ميليمتر عما كان عليه من قبل وسيتمركز على ارتفاع 100 ميليمتر فوق سطح مسار الحلبات، بدلاً عن ارتفاعه السابق الذي كان محدودًا بـ 75 ميليمتر.

ستشكل أربعة عناصر كحد أقصى امتداد الجناح والذي سيتم تثبيتها بواسطة اللوحة الطرفية المنحنية صعودًا مع مخروط الأنف.

لن تحتوي اللوحة الطرفية للجناح الأمامي على لوحة خارجية سفلية والتي سبق استخدامها للمساعدة في تدفق الهواء عبر وحول المحيط الخارجي لمجموعة الإطارات الأمامية.

تم أيضًا التخلص من الأشرطة التي تم تثبيتها سابقًا أسفل الجناح والتي كانت تستخدم للهدف ذاته.

سيبقى العرض الإجمالي للجناح أيضًا عند 2000 ميليمتر ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الشريط الأحادي المثبت على الجزء الخارجي من اللوحة الطرفية والذي يمتد على مسافة 25 ميليمتر في كل جانب.

بالعودة إلى الجزء الخلفي من السيارة تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الجناح الخلفي سيكون أعلى حيث سنعود إلى مستويات ارتفاع الأجنحة المستخدمة ما بين عامي 2009 و2016 (950 ميليمتر). سيزداد الارتفاع في العام 2022 من 870 ميليمتر إلى 910 ميليمتر.

لم يكن هذا القرار مفاجئًا حيث أنّ الهدف الأساسي من تغيير القوانين التقنية هذا الموسم هو تحسين جودة التسابق وللقيام بذلك تحتاج إلى تغيير مستوى الاضطرابات الهوائيّة التي تولدها السيارات.

ومع ذلك فإنّ زيادة ارتفاع الجناح الخلفي ليست التغيير الوحيد حيث تمت زيادة عرض الجزء العلوي إلى 1230 ميليمتر بدلاً من 950 ميليمتر مما أدى إلى تصميم يتداخل مع مساحة الإطار أدناه.

ستؤثر كل هذه التغييرات من دون أدنى شك على مستوى ارتفاع الاضطرابات الهوائيّة التي تم إنشاؤها، حيث يسير تصميم الألواح الطرفية ذات الشكل الحلزوني التي تم تقديمها في العام 2022 خطوة إلى الأمام أكثر من ذي قبل، من أجل إعادة تحديد شكل الاضطراب الهوائي الناتج.

سيعود الجناح الخلفي السفلي أيضًا إلى سيارات في 2022 بعد غيابه لسنوات كثيرة عن ساحة البطولة. بينما أظهرت صور سيارة هاس الجديدة عنصرًا واحدًا فقط هناك إمكانية للفرق لاستخدام ما يصل إلى عنصرين.

في الوقت ذاته طرأت تغييرات كبيرة على ناشر الهواء بسبب اقترانه مع أنفاق "فنتوري" تحت الأرضيّة المعاد تصميمها بالكامل. معايير الأبعاد الجديدة التي يجب على المصممين العمل بها هي مخرج أضيق بمقدار 750 ميليمتر مقارنة بـ 1050 ميليمتر في الأعوام السابقة. ومن الممكن كذلك لمخرج الناشر أن يكون أطول بكثير حيث سيصل الطول إلى 310 ميليمتر مقارنة بـ 175 ميليمتر بموجب القوانين السابقة.

وكما كان الحال مع النموذج الذي قدمته الفورمولا واحد العام الماضي لم تتضمن صور سيارة هاس الجديدة نظام الحد من الجرّ "دي ار اس" الذي سيبقى مستخدمًا في العام 2022 وبصورة طبيعية، حيث لا يمكن لقسم الرفرفة المتحركة أن يشغل كامل مساحة الجناح الخلفي نظرًا لكيفية دمج الجزء الخارجي من الرفرفات مع اللوحة الطرفية.

يمكن أن يصل عرض القسم المتحرك إلى 960 ميليمتر وكما التصاميم السابقة سيبلغ قياس الفجوة القانونية المتاحة بين اللوحتين 85 ميليمتر عند تشغيل النظام.