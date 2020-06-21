تحليل: البحرين تدعم خطّة برون المفاجئة "للمسار البيضويّ"

أجل بوسعها ذلك وفق ما كشفه القائمون على الحلبة، بالرغم من أنّه لم يسبق استخدام ذلك التصميم للتسابق ولم يتمّ التباحث في الفكرة بشكلٍ رسمي بعد مع الفورمولا واحد و"فيا".

وبالفعل عندما اقترح روس برون مدير قسم رياضة المحرّكات في الفورمولا واحد الأسبوع الماضي أنّ المسار الخارجي يُمكن استخدامه كبديلٍ للسباق الثاني فإنّ تلك الفكرة كانت جديدة بالنسبة لإدارة حلبة البحرين الدوليّة.

"كنّا متفاجئين كذلك من تعليقات روس" قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدوليّة ضمن حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "سألونا منذ فترة عن انفتاحنا على فكرة إقامة أكثر من سباقٍ في حال واجهوا مشاكل في إيجاد بدائل أخرى. ذلك الأمر الوحيد الذي تلقيّته بشكلٍ رسمي من الفورمولا واحد. كان ذلك في مرحلة مبكّرة، عندما كانوا يُحاولون إتمام قسم السباقات الأوروبيّة، وقلنا أنّ بوسعنا النظر في ذلك".

وأكمل: "فكرة اعتماد تصميم مسارٍ مختلفٍ كانت جديدة، خاصة مع قدر التفاصيل التي طرحه روس. لكنّه مقترحٌ مثيرٍ للاهتمام ويُمكن تطبيقه".

وفي حين أنّ الفكرة قد تكون جديدة على حلبة البحرين، لكن من الواضح أنّ إدارة الفورمولا واحد قامت بتحليلها مسبقًا.

إذ لدى برون مجموعة موظّفين أذكياء يعملون تحت قيادته، بمن فيهم كريغ ويلسون رئيس أداء السيارة. ويملك مهندس ويليامز السابق مهمّة خاصة لدراسة الحلبات وتدعيم فرص التجاوز، وساهم في تصميم حلبتَي هانوي وميامي.

ومن بين الجوانب المثيرة في المسار الخارجي لحلبة البحرين هو اقتراب الفورمولا واحد من استخدامه سابقًا، كون مسار التحمّل الأطول الذي استُخدم لمرّة وحيدة في الفورمولا واحد في نسخة 2010 استغلّ جزءًا كبيرًا من هذا المسار الجديد المقترح.

إذ لو عبرت السيارات مباشرة المنعطفين 9 و10 من مسار التحمّل، واختصرت جميع الأجزاء الداخليّة المتعرّجة لعادت إلى المسار الخارجيّ في غضون ثوانٍ قليلة.

وقال الشيخ سلمان حول المسار الخارجيّ: "لم يسبق لنا استخدامه في سباقٍ مطلقًا. تمّ تصميمه بالأساس كي تتمكّن من عبور القسم الداخليّ والخارجيّ في ذات الوقت".

وأردف: "تلك الدائرة، التي يدعوها روس بالمسار البيضويّ، هي مسارٌ منفصلٌ عن الحلبة الداخليّة ونستخدمها لسباقات النوادي".

وأكمل: "ما قمنا به في الماضي هو استخدامه لأحداث الشركات، خاصة أحداث رولز رويس التي لم ترغب بتواجد منعطفات عالية الكبح".

من جانبه قال فايز رمزي مدير العمليّات في حلبة البحرين الدوليّة وكاتب المسار في جائزة البحرين الكبرى، الذي يتواجد أيضاً في لجنة الحلبات التابعة لـ "فيا"، أنّ المسار الخارجيّ جاهزٌ رسميًا للاستخدام من قبل الفورمولا واحد.

وقال بخصوص ذلك: "في ما يتعلّق بالمصادقة والسلامة، فقد سرت على الحلبة مع تشارلي وايتينغ. كان هو من صادق عليها حينها".

وأكمل: "لذا من منظور لجنة الحلبات التابعة لـ فيا فإنّ ذلك المسار عبارة عن حلبة التحمّل منقوصة من جزء وتتضمّن خطًا مستقيمًا صغيرًا يربط بينهما. على صعيد المارشلز والجانب الرياضيّ والعمليّ وأدوات التدقيق الزمنيّ، فإنّ ذلك الجزء جاهز".

سيكون مسارًا مدهشًا سريعًا بالنسبة لسيارات الفورمولا واحد، وسيكون زمن اللفّة قصيرًا جدًا. يبلغ طول المسار 3.664 كلم وهو أقصر بـ 1.748 كلم من المسار الطبيعي لحلبة البحرين، وسيكون أقصر بـ 0.654 كلم من حلبة ريد بُل رينغ التي بلغ زمن قطب الانطلاق الأوّل فيها العام الماضي 63 ثانية.

سيكون المسار مزدحمًا للغاية عندما يُحاول السائقون إيجاد مساحة خالية لإتمام لفّة نظيفة في التصفيات.

وقال الشيخ سلمان في هذا الصدد: "إنّه مسارٌ منخفض الارتكازيّة. لا مجال لي لمقارنته بمونزا، لكنّه مسارٌ سيكون بوسعك فيه استخدام مستويات ارتكازيّة دنيا عليه، لذا سيكون عامل السحب موجودًا. نأمل اعتماد ثلاث مناطق دي آر اس".

كما ستكون هناك الكثير من فرص التجاوز، حيث قال: "لا يزال هناك المنعطفان الأوّل والرابع، وعادة فإنّ من يرتكب خطأ في المنعطف الأوّل يخسر بالتوجّه إلى المنعطف الرابع. هناك بعض فرص التجاوز هناك".

وواصل شرحه بالقول: "سيكون الخروج من المنعطفات 4، و5 و6 بأقصى طاقة بالنسبة لسيارات الفورمولا واحد. ومن ثمّ هناك منطقة كبحٍ قاسية بزاوية حادّة والعبور من ذلك المنعطف المزدوج والعودة للضغط مجدّدًا. إنّها منطقة يُمكن أن تقع فيها أخطاء، لكن ربّما لن تكون هناك الكثير من التجاوزات".

وأضاف: "ومن ثمّ لديك خطٌ مستقيم طويل آخر للتوجّه إلى المنعطف الأخير، هناك 200 أو 300 متر إضافيّة بالمقارنة مع المسار الاعتياديّ، ذلك يجعله بطول الخطّ المستقيم الرئيسي تقريبًا".

وكما أشار برون فإنّ مشكلة وحيدة تتمثّل في وضع جميع الأسلاك الخاصة بالبثّ التلفزي وأجهزة التوقيت والمارشلز للمسارين المختلفين في غضون أسبوع، لكنّها ليست بالمهمّة الصعبة للغاية.

لا تزال كل تلك الخطط نظريّة في الوقت الحاضر في ظلّ مواصلة الفورمولا واحد دراسة خططها للنصف الثاني من الموسم. تمّ تأخير جائزة أبوظبي الكبرى إلى 13 ديسمبر سابقًا من أجل توفير عطلتَي نهاية أسبوع 29 نوفمبر و6 ديسمبر لسباقَين في البحرين.

"لا نزال بانتظار الإعلان عن بعض الأشياء" قال الشيخ سلمان، وأضاف: "لا يزال المشهد عامًا من ناحية سباقنا وسباق أبوظبي. لا شيء مؤكّدٌ بعد".

وأردف: "هل سيكون البادوك كاملًا أم نصفه فقط؟ هذه أسئلة لا نزال بصدد طرحها. نحاول طرح أسئلة على الحكومة هنا كذلك. لم تتغيّر القوانين المتعلّقة بالأحداث العامة كثيرًا في البحرين، لا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة إلينا".

وأكمل: "لذا هناك أشياء ستُساعدنا كثيرًا لو تلقينا إجابة رسميّة بشأنها. أعمل مع الحكومة هنا، وأسأل إن كان ذلك سيتغيّر. ولا يُمكنهم إجابتي الآن".

ثمّ تابع: "هناك قيودٌ على السفر، وهناك قيودٌ محليّة. هناك الكثير من الحديث حول ذلك، وما سيكون عليه العالم عندما تعود الرحلات الجويّة مجدّدًا؟ هناك دولٌ معيّنة يُفرض على القادمين منها فترة حجر صحي بـ 14 يومًا. هل سيتواصل ذلك أم لا؟".

وواصل بالقول: "بقدر ما نريد الإجابة على كلّ تلك الأسئلة سريعًا فإنّنا نتفهّم بأنّه من السخيف الاعتقاد بأنّ بوسعهم الإجابة على ذلك الآن".

لكن لا يُمكن للحلبة الانتظار كثيرًا لمعرفة مواعيد الفورمولا واحد، وذلك من أجل البدء في التحضيرات.

وقال الشيخ سلمان في هذا الصدد: "جاء الصيف الآن ولا يوجد الكثير على الحلبة. لكن بحلول سبتمبر وأكتوبر فإنّ الجدول يُصبح مزدحمًا".

وأضاف: "هذا العام بمثابة نقطة استفهام كونه لا يُمكننا إقامة الكثير من الأحداث الآن، لكنّنا نحظى باهتمام من سلاسل السباقات الآسيويّة. كما أعلنت بطولة العالم للتحمّل قدومها للتسابق هنا في 21 نوفمبر. إقامة حدثين دوليين في غضون أسبوع مصدر قلقٍ بالنسبة لي".

وبالرغم من أنّ برون وتشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد أشارا إلى أنّ السباقات الأخيرة من الموسم قد تكون مفتوحة أمام الجماهير، فإنّ حلبة البحرين متجهّزة لإقامة السباقات من دون حضور جمهور.

وقال حيال ذلك: "كنّا سنقوم بذلك في مارس. أعتقد بأنّ ذلك كان الخيار الصائب حينها، وأعتقد بأنّنا سنتّبع ذات المقاربة".

وأضاف: "لكن لو تحسّن الوضع في العالم، وكان بوسعنا إقامة السباق بالطريقة الصحيحة، فإنّنا سنفعل ذلك".

ثمّ تابع: "ولا أعتقد بأنّ الخيار يقتصر على الفتح أو الإغلاق الكليّ. قد يتمّ فتح الحدث أمام العامة لكن بصفة محدودة. لا أريد الاقتصار على أحد الأمرين، أحاول الإبقاء على الخيارات مفتوحة والقيام بالأمور على النحو المناسب بشكلٍ عام. سيكون من المثير للاهتمام رؤية السباقات الأوروبيّة".

ومن بين المشاكل التي لا يُمكن تجاهلها هو أنّ البحرين ستستضيف نظريًا جولة من جولات بطولة العالم في مارس 2021، وتكون خطط التسويق في أوجها عادة في فترة نوفمبر. كما أنّ ذلك سيعني استضافة الحلبة لثلاثة أحداث فورمولا واحد في غضون أربعة أشهر.

"هذه هي الأمور التي تشغل تفكيري" قال الشيخ سلمان، وأضاف: "تلك مهمّة ضخمة بالنسبة للفريق وكيفيّة جمع ذلك في حزمة لتسويقها؟".

وأكمل: "هذه هي الأسئلة التي نطرحها على الفورمولا واحد، وأعتقد بأنّ ذلك السبب وراء أخذهم لبعض الوقت قبل إجابتنا. أعتقد بأنّهم يُركّزون على هذا الموسم، لكن من المهمّ من جانبنا أن نفهم ما يحدث. علينا التخطيط لذلك".