تحليل: الإنجازات غير المكتملة وراء صفقة فرناندو ألونسو مع أستون مارتن في الفورمولا واحد

بفضل التزامه الصمت وتفضيله للإعلانات المفاجئة، لا يمكن توقع الخطوة التالية للإسباني الذكي.

لكن المحارب الأطول خدمة في تاريخ الفورمولا واحد بات الآن ملتزماً وبشكل رسمي بألوان فريق أستون مارتن عبر عقد جديد طويل الأمد.

وتشمل شروطه الجديدة التزاماً لمدة موسمين على الأقل بقيادة سيارات أستون مارتن في الفورمولا واحد وصفقة للانتقال إلى دور غير محدّد حتى الآن خارج الحلبة بعد اعتزاله البطولة التي وصفها ألونسو بـ "مشروع مدى الحياة" وهو أطول عقد له على الإطلاق.

وهذه أحداث مثيرة للاهتمام لسائق ينظر دائماً إلى الفرص المثالية في أماكن أخرى، مع بعض التغييرات ضمن الفريق والتي لم تكن دائماً مفيدة له.

لكن مع اقترابه من عامه الـ 43، قد تكون صفقته مع أستون مارتن آخر فرصة له، ويمنحه الاتفاق للتواجد في موسم 2026 فرصة أخيرة للفوز بلقب العالم الثالث الذي يسعى إليه والذي طال انتظاره، أو على الأقل العودة إلى سابق عهده بالانتصارات.

وتجب الإشارة إلى أن اختياره البقاء في أستون مارتن ليس قراراً تم اتخاذه وسط توافر العديد من الخيارات. إذ وعلى الرغم من بعض الاهتمام الذي بدا واضحاً من ريد بُل، إلا أن إدارة الفريق لا تزال مشغولة بصراعات القوى الداخلية، وبينما يبدو أن سيرجيو بيريز قد عاد إلى الأضواء، فإن الفريق الفريق ليس على عجلة من أمره لاتخاذ القرار.

وتتزايد الدلائل على أن أندريا كيمي أنتونيللي يتجه ليكون رجل مرسيدس للمستقبل، لذلك فإن من سيوقع مع السهام الفضية لموسم 2025 - في حال احتاج الإيطالي البالغ من العمر 17 عاماً المزيد من الوقت للتحسن - يبدو أنه سيكون مجرد حل مؤقت.

هذه الكلمات منفّرة بالنسبة إلى ألونسو، فهو يرغب بأن يشعر بالأهمية والتقدير، حيث أراد عقداً طويل الأمد لكي يساعد في بناء الفريق تجهيزاً للمنافسة على لقب 2026.

"في ذهني، كانت أستون الخيار المنطقي بالنسبة لي" قال بطل العالم مرتين.

وأكمل: "شعرت أنني مرغوب للغاية من قبل أستون مارتن، كانت كل المحادثات الأخرى مجرد اتصالات خفيفة".

وأضاف: "لم أصل إلى أي استنتاجات وربما كان هناك حاجة إلى المزيد من الوقت أو مثل هذه الأمور، بينما كانت هناك رغبة واضحة من قبل أستون في العمل معاً، وهو نفس شعوري كذلك".