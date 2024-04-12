تحليل: الإنجازات غير المكتملة وراء صفقة فرناندو ألونسو مع أستون مارتن في الفورمولا واحد
عبر قراره بالبقاء مع أستون مارتن حتى موسم 2026، منح فرناندو ألونسو نفسه فرصة أخيرة لتسوية الإنجازات غير المكتملة في فورمولا واحد.
زاك موجر/ صور لات
بفضل التزامه الصمت وتفضيله للإعلانات المفاجئة، لا يمكن توقع الخطوة التالية للإسباني الذكي.
لكن المحارب الأطول خدمة في تاريخ الفورمولا واحد بات الآن ملتزماً وبشكل رسمي بألوان فريق أستون مارتن عبر عقد جديد طويل الأمد.
وتشمل شروطه الجديدة التزاماً لمدة موسمين على الأقل بقيادة سيارات أستون مارتن في الفورمولا واحد وصفقة للانتقال إلى دور غير محدّد حتى الآن خارج الحلبة بعد اعتزاله البطولة التي وصفها ألونسو بـ "مشروع مدى الحياة" وهو أطول عقد له على الإطلاق.
وهذه أحداث مثيرة للاهتمام لسائق ينظر دائماً إلى الفرص المثالية في أماكن أخرى، مع بعض التغييرات ضمن الفريق والتي لم تكن دائماً مفيدة له.
لكن مع اقترابه من عامه الـ 43، قد تكون صفقته مع أستون مارتن آخر فرصة له، ويمنحه الاتفاق للتواجد في موسم 2026 فرصة أخيرة للفوز بلقب العالم الثالث الذي يسعى إليه والذي طال انتظاره، أو على الأقل العودة إلى سابق عهده بالانتصارات.
وتجب الإشارة إلى أن اختياره البقاء في أستون مارتن ليس قراراً تم اتخاذه وسط توافر العديد من الخيارات. إذ وعلى الرغم من بعض الاهتمام الذي بدا واضحاً من ريد بُل، إلا أن إدارة الفريق لا تزال مشغولة بصراعات القوى الداخلية، وبينما يبدو أن سيرجيو بيريز قد عاد إلى الأضواء، فإن الفريق الفريق ليس على عجلة من أمره لاتخاذ القرار.
وتتزايد الدلائل على أن أندريا كيمي أنتونيللي يتجه ليكون رجل مرسيدس للمستقبل، لذلك فإن من سيوقع مع السهام الفضية لموسم 2025 - في حال احتاج الإيطالي البالغ من العمر 17 عاماً المزيد من الوقت للتحسن - يبدو أنه سيكون مجرد حل مؤقت.
هذه الكلمات منفّرة بالنسبة إلى ألونسو، فهو يرغب بأن يشعر بالأهمية والتقدير، حيث أراد عقداً طويل الأمد لكي يساعد في بناء الفريق تجهيزاً للمنافسة على لقب 2026.
"في ذهني، كانت أستون الخيار المنطقي بالنسبة لي" قال بطل العالم مرتين.
وأكمل: "شعرت أنني مرغوب للغاية من قبل أستون مارتن، كانت كل المحادثات الأخرى مجرد اتصالات خفيفة".
وأضاف: "لم أصل إلى أي استنتاجات وربما كان هناك حاجة إلى المزيد من الوقت أو مثل هذه الأمور، بينما كانت هناك رغبة واضحة من قبل أستون في العمل معاً، وهو نفس شعوري كذلك".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وربما لا يوجد مكان مثل الوطن لألونسو على أية حال. وعلى الرغم أن الانتقال من أستون إلى مرسيدس قبل عامين فقط لم يعد يُعتبر ترقية حقيقية (نظراً لضعف مرسيدس الحالي).
كذلك الأمر، تعمل ريد بُل حالياً على برنامج طموح لبناء وحدات طاقة خاصة بها بدءاً من حقبة المحركات الجديدة التي ستنطلق في 2026، ما يعني أنها في هذه المرحلة باتت رهاناً أكثر خطورة من البقاء مع أستون مارتن التي ستتزوّد بمحركات هوندا حينها.
بالمقابل، يحاول لورانس سترول، مالك أستون مارتن، تجميع فريق جاهز للإطاحة بريد بُل، بما في ذلك جلب بعض مهندسيها السابقين.
بالإضافة إلى مقر جديد ودعم الشركة العالمية العملاقة "أرامكو" لتوفير الوقود المستدام لعام 2026، بالتالي ومنطقياً، فإن أستون كانت دوماً خيار ألونسو الأفضل نحو الإنجازات التي يطمح لتحقيقها.
"كنت واضحاً جداً مع أستون في المحادثات الأولى أنه كان من الضروري المشاركة في التعديلات الجديدة مع مشروع جديد، وأيضاً مع هوندا كشريك" قال ألونسو.
وأكمل: "لدينا أشخاص موهوبون بشكل لا يصدق في الفريق الآن ضمن الجانب التقني وسوف يستفيدون من نفق الهواء الجديد والمنشآت الجديدة في سيلفرستون، لذا كانت هناك العديد من العوامل التي تجعل من موسم 2026 خياراً مغرياً للغاية كي أبقى مع أستون".
ولن يمنح ذلك ألونسو فرصة العودة للإنجازات التي لم تكتمل بعد في فورمولا واحد، ولكنه أيضاً يقدم له فرصة تحقيق ذلك مع هوندا.
ورغم الشهرة السيئة للعلاقة الصعبة مع العلامة التجارية اليابانية خلال معاناتها لثلاثة مواسم مع مكلارين، وتعليقه الساخر بشأن "محرك جي بي 2" في موطن هوندا عام 2015، لدرجة أنه حتى في عام 2020 يُزعم أن هوندا قد منعت ألونسو من قيادة إحدى سياراتها في إندي 500.
فرناندو ألونسو، مكلارين أم.بي4-30
الصورة من قبل: مكلارين
لكن مع تغير طاقم إدارة هوندا ومرور الوقت، يبدو الآن أن كل ذلك بات من الماضي، مع تصريح رئيس هوندا للسباقات كوجي واتانابي العام الماضي بأنه "إذا كنا سنتعاون مع ألونسو مرة أخرى كسائق لنا، فليست لدينا أية اعتراضات على قيادته".
وتماماً كما تلقى فرصة ثانية للعودة إلى الإنجازات مع مكلارين في العقد الماضي، يحصل ألونسو الآن على فرصة لإعادة كتابة تاريخه مع هوندا.
وبالنظر إلى خوذه الفريدة في سوزوكا ووشم الساموراي الذي يزيّن ظهره، شدّد ألونسو للإعلام على ارتباطه القوي باليابان.
"لدي عشق كبير جداً لليابان. أعتقد أن مستوى الانضباط والتزامهم على مستوى آخر تماماً، بشكل عام في اليابان، ولكن ذلك موجود مع هوندا" قال الإسباني.
وأكمل: "عملت مع تويوتا أيضاً في بطولة العالم للتحمل، وأنا ملمّ بذلك النوع من الانضباط".
وتابع: "هوندا بالتأكيد شركة تمتلك الكثير من النجاحات في الفورمولا واحد وفي عالم السباقات، ولطالما كانت شركة أحترمها".
وأردف: "لم تسرْ الأمور كما يجب في مكلارين خلال السنوات التي شاركت فيها بالرياضة، لكن بعد ذلك قاموا بإصلاح جميع المشاكل وهم يهيمنون حالياً على البطولة".
وأضاف: "أعتقد أن لديهم قاعدة قوية جداً لعام 2026 بالفعل. نحن ذاهبون إلى المجهول، بالتأكيد، لكن إذا كان علي أن أختار بحسب حدسي، فسأختار مشروعنا ومحركنا ووحدة طاقتنا".
وكان ألونسو في سباق جائزة السعودية الكبرى الشهر الماضي، قد تعهّد أنه سيتولى مسؤولية مصيره بيده ولن يدع الآخرين يحددون مصيره.
والآن، بعد أن كان حراً من أي تعاقدات الموسم المقبل، فقد لعب أوراقه بذكاء وقد وفى الآن بهذا الوعد.
ألونسو مستعدّ لإكمال سلسلة نجاحاته، وهو عائدٌ بقوة كما عهدناه دوماً!
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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