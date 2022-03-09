تحليل: الأسئلة التي ننتظر أجوبة لها في التجارب الشتوية الثانية في البحرين

الكثير قد يتغيّر في الترتيب التنافسي على مدار موسم سيكون طويلًا للغاية هذا العام، لكن ينبغي أن نحصل هذا الأسبوع على فكرة ما لم يُمكن توقّعه في السباقات الأولى من موسم 2022.

لذا، ما هي الأسئلة المُلحّة التي قد نحصل على أجوبة لها في تجارب البحرين؟

هل ستجلب ريد بُل ومرسيدس تحديثات فارقة؟

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: إريك جونيوس

من المتوقّع أن تجلب جميع الفرق أجزاءً جديدة على سياراتها في تجارب البحرين. الفارق بين يوم التجارب الأول في برشلونة في 23 فبراير/شباط الماضي وانطلاق التجارب في الصخير هو 15 يومًا، وهو أطول كذلك لو كانت نقطة البداية لاختبار السيارات الجديدة هي أيام التصوير الترويجية قبل ذلك بالنسبة لبعض الفرق.

وتلك فترة طويلة نوعًا ما على صعيد التطوير الشتوي لفرق الفورمولا واحد، والتي ستكون قد وضعت خطط تحديثات قبل عدّة أشهر لبناء بعض الأجزاء وتجهيزها للاستخدام على المسار في التجارب الثانية فقط، وليس الأولى.

علاوة على ذلك، فإن أيّ فريق قد تمكن بالفعل من القيام بأمر مستجد على صعيد الأجزاء الانسيابية، فسيرغب بإخفائه لأطول فترة ممكنة، وألا يُظهر قدراته الكاملة في برشلونة.

وقد كان واضحًا بالفعل في إسبانيا أنه سيكون هنالك المزيد لدى الفرق الكبيرة في التجارب الثانية، حيث انصبّ التركيز على الخطوات التي ستتخذها كل من مرسيدس وريد بُل لتجارب هذا الأسبوع.

حيث عقّب جورج راسل سائق مرسيدس على ذلك قائلًا: "أعتقد بأننا سنرى بعض التغييرات القادمة في البحرين. وعلى مدار الموسم كذلك، إذ أثق بأن منحنى التطوير سيكون سريعًا جدًا بالنسبة للجميع. حيث أن من سينجح في الوقوف على مشاكله على النحو الأسرع والأكفأ، فسيكون في المقدمة مع نهاية الموسم".

لكن السؤال الأكبر الآن هو كم الأداء الذي كان يخفيه هذان الفريقان في برشلونة في انتظار تجارب البحرين، وما مدى السرعة والكفاءة لديهما للاستفادة من أيّة تحديثات جديدة.

هل وتيرة فيراري حقيقية؟

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

بدت سيارة فيراري الجديدة "اف1-75" سريعة منذ البداية في تجارب برشلونة، كما ظهر شارل لوكلير وكارلوس ساينز قادرَين على تسجيل أزمنة سريعة دون عناء، وفي كافة الظروف.

كان لوكلير خامس أسرع السائقين في تجارب برشلونة، لكن أفضل زمن له قد سجّله على إطارات سي3 - فيما اعتمد السائقون أمامه في الترتيب إطارات سي4 أو سي5 الألين. كما أن الفريق أكمل عددًا كبيرًا من اللفات، لذا فإن لديه قدرًا كبيرًا من البيانات.

"أعتقد بأن ذلك كان مهمًا كون هذه السيارات مختلفة للغاية" قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري.

وتابع: "الهدف الأول كان محاولة معرفة السيارة بشكل أكبر. وكذلك اختبارها في كافة الظروف لمحاولة فهم التوافق مع نفق الهواء وجهاز المحاكاة".

وقد كان إجماع أولئك الذين سجلوا الأزمنة الأسرع في برشلونة أن وتيرة فيراري كانت حقيقية بالمقارنة مع منافساتها.

بيد أن السؤال الآن هو أين ستكون سيارة "اف1-75" في البحرين بالمقارنة مع مرسيدس وريد بُل، واللتين ستكونان الآن أقرب بكثير إلى الخصائص التي ستستعينان بها في السباق الأول من الموسم.

وكان بينوتو حريصًا على التقليل من أهمية برنامج تحديثات فيراري لتجارب البحرين، حيث قال: "لن يكون الوضع مختلفًا كثيرًا بالمقارنة مع ما كان لدينا هنا. أعتقد بأن الخطوة الأولى بالنسبة لنا ستكون البناء على ما لدينا".

هل ستكتسب ألبين بعض الزخم؟

فرناندو ألونسو، ألبين تصوير: إريك جونيوس

من المتوقّع أن تقدم ألبين الكثير هذا العام، لكن تجارب برشلونة لم تكن بداية رائعة للفريق الفرنسي.

إذ وفي وقت مبكر من الفترة الصباحية الأخيرة في برشلونة، توقفت سيارة فرناندو ألونسو على المسار إثر تسريب هيدروليكي تسبب باشتعال النيران. إذ وبعد فحص السيارة، أعلن الفريق أنه سيُنهي برنامجه للتجارب مبكرًا.

وقد ترك ذلك ألبين في المركز الثامن على جدول اللفات التي أكملتها الفرق في برشلونة. كما تسبب في أن يخسر سائقاها فرصة اعتماد وقود أقل وإطارات ألين في اليوم الأخير من التجارب.

فيما كان زمن سجّله ألونسو في وقت مبكر للغاية من يوم الجمعة على إطارات سي3 هو الأسرع للفريق واكتفى بوضعه في المركز الثامن، أمام هاس وألفا روميو فقط.

كما تعثّر برنامج فريق إنستون كذلك على صعيد أزمنة اللفات بعد قرار عدم اعتماد الدي آر اس في اليوم الأول، لأسباب لم تُفصّل حينها. كما استعان الفريق بوحدة الطاقة الجديدة "آر.إي22" للمرة الأولى، وبالنظر إلى أنه كان ما يزال هنالك الكثير لتعلمه، فلم يتم الضغط بها إلى الحدود القُصوى.

بعبارة أخرى، ألبين قدمت في برشلونة أداءً أقل من إمكانياتها الحقيقية بدرجة أكبر من أي فريق آخر، حيث ستمثّل البحرين فرصة لإظهار علامات تقدّم الفريق.

هل سيجد بوتاس وألفا روميو المزيد من السرعة؟

فالتيري بوتاس، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

مثّلت تجارب برشلونة أسبوعًا صعبًا كذلك على فريق ألفا روميو، والذي اعتمد كسوة "مموهة" على سيارته الجديدة سي42 قُبيل إطلاقها الرسمي لاحقًا.

وقد عانت السيارة من سلسلة من المشاكل الميكانيكية. إذ لم يتمكن السائق الاحتياطي روبرت كوبتسا سوى من إكمال 9 لفات ضمن حصته الوحيدة في التجارب في صباح اليوم الأول، بينما اكتفى فالتيري بوتاس بـ 23 لفة فقط في الفترة المسائية.

وبحلول نهاية التجارب، كانت السيارة قد أكملت 175 لفة، لتتقدم فقط على سيارة هاس. ولم تكن تلك أخبارًا جيّدة للوافد الجديد للبطولة غوانيو جو، والذي يحتاج بالتأكيد إلى المزيد من اللفات.

كما كان الوضح مُحبطًا بالتأكيد بالنسبة لبوتاس الذي يملك توقعات عالية للفريق الجديد.

حيث قال: "يبدو أننا ما نزال في مرحلة مبكرة جدًا من عملية استكشاف السيارة. كانت تجارب محدودة للغاية بالنسبة لي، اختبرنا تركيبتين فقط من الإطارات، ومع تغييرات قليلة جدًا على الإعدادات. ما يزال أمامنا الكثير لاستكشافه، ولهذا نهدف الآن إلى العمل بجد حتى تجارب البحرين وآمُل أن نحصل على فهم أفضل للسيارة هناك".

هل سيكون هنالك المزيد من الحديث عن الإطارات الجديدة؟

تنظيف الإطار تصوير: صور موتورسبورت

سجّلت تجارب برشلونة المرة الأولى التي تختبر فيها الفرق والسائقون إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا على سيارات 2022، والتي صُممت من أجلها، وذلك بعد أن سبق واختبرتها الفرق على سيارات معدّلة العام الماضي.

وبالنظر إلى التحديات الهندسية التي تدخل في عملية الانتقال إلى تلك الإطارات، فقد كان من المفاجئ أنه لم يكن هنالك الكثير من الحديث حول منتج بيريللي الجديد، إذ سيطرت التغييرات الكبيرة على الحزم الانسيابية وظاهرة الارتدادات على محاور الحديث.

وقلّة من السائقين هي التي تحدثت عن الإطارات في إسبانيا، ولكن من بين أكثر التعليقات إثارة للاهتمام كان ذلك الذي أدلى به كارلوس ساينز.

حيث قال: "بالمقارنة مع الأعوام الماضية، فإن هذه الإطارات أقل في معدل ارتفاع حرارتها والتآكل، ولكن ما يزال هنالك تآكل وارتفاع بدرجة حرارتها، فما تزال إطارًا في النهاية. لكنها أفضل بالنسبة لي شخصيًا، إذ يبدو بأن العمل الذي قامت به بيريللي العام الماضي في تطوير الإطارات بدأ يؤتي ثماره".

فهل ستكون الإطارات محور حديث في البحرين؟ في البداية، ستكون درجات الحرارة أعلى بكثير من إسبانيا، وعليه سيكون ذلك مرتبطًا ليس فقط بالسباق الأول من الموسم على ذات الحلبة، ولكن كذلك بالسباقات التالية ضمن أجواء مشابهة.

كما أن حلبة الصخير تعدّ من بين الأكثر خشونة، حيث يحوي الأسفلت نسبة عالية من الجرانيت.

ولذلك اتبعت بيريللي مقاربة محافظة للجائزة الكبرى المُقبلة، حيث اختارت أقسى ثلاث تركيبات لديها لهذه الجولة، سي1، سي2 وسي3، وذلك بعد اعتمادها تركيبات سي2، سي3 وسي4 هناك مع الجيل السابق من الإطارات في 2021.

ستركز الفرق بطبيعة الحال على اختيارات السباق من أجل التجارب، لكن الإطارات الألين ستكون متاحة كذلك إذا ما رغبت باختبارها، حيث قد يوفّر ذلك بيانات مفيدة للسباقات المُقبلة.

هل ستظل الارتدادات تمثّل مشكلة للفرق؟

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

ظاهرة الارتدادات التي اختبرتها الفرق في برشلونة كانت نقطة الحديث الأكبر خلال التجارب، وستظل هكذا على الأرجح في البحرين.

حظيت الفرق بأٍسبوعين لدراسة تلك الظاهرة، على الرُغم أنه وبالنظر إلى أنه حتى ومع العمل في نفق الهواء وديناميكا الموائع الحسابية، فلم يتوقّعوا تمامًا تلك المشكلة، لكن من الممكن أن نرى إلى أي مدى قد نجحوا في معالجتها.

هذه السيارات مصممة للسير بالقرب من الأرض أكثر، وإذا ما كانت زيادة ارتفاع السيارة عن الأرض جزءًا من الحل لتلك المشكلة، فإن الفرق سيكون أمامها الكثير للتأقلم معه في تجارب البحرين وبالتوجّه إلى السباق الأول.

كما سننتظر لنرى عند أي حدّ ستتقبل الفرق أن بعض الارتداد قد يكون مقبولًا إذا ما سيعني أزمنة لفات أسرع، وعند أي حد سيكون ذلك مزعجًا أكثر من اللازم لسائقيها.