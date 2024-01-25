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تحليل: أهم التفاصيل التي يجب الانتباه لها مع بداية موسم 2024 في الفورمولا واحد

بات موسم 2024 قريباً للغاية، ومع استعداد الفرق لإطلاق سياراتها الجديدة، هناك بعض النواحي التي لا بد من الانتباه لها!

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ريد بُل آر.بي19

سنلقى نظرة على بعض من أهم النواحي التي ظهرت خلال آخر موسمين في البطولة والتي لعبت دوراً محورياً في المعركة التقنية بين الفرق.

الجانح الأمامي المتجه خارجياً

تم التشديد على القوانين الناظمة لتصاميم الجانح الأمامي مع التوجه لموسم 2022 وذلك لخفض تصاميم الجانح المتجه خارجياً.

لكن وكما هو متوقع، تمكنت الفرق من العمل والتطوير ورفع الأداء بأقصى ما يمكن في هذه النقطة.

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الجانح الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو14

تصوير: جورجيو بيولا

الجانح الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو14

وكان تصميم مرسيدس هو الأكثر عدائية. حيث دمجت في 2023 بين التصميم وسلسلة من الجنيّحات في الوجه الداخلي للصفيحة الانتهائية. وهو تصميم اعتمدته ريد بُل، هاس ومن ثم فيراري، بهدف تحسين مجرى التيارات الهوائية في هذه المنطقة.

اعتماد التصاميم المتجهة سفلياً لجانب السيارة

جانب سيارة أستون مارتن إيه.أم.آر23

تصوير: جورجيو بيولا

جانب سيارة أستون مارتن إيه.أم.آر23

لعل أكثر منطقة شهدت تغييرات ضمن القوانين الجديدة هي منطقة جانب السيارة أو "سايد بود"، حيث خرج كل فريق بحلّ خاص به.

لكن، سرعان ما شاهدنا تبني الفرق لتصاميم مستوحاة من ريد بُل، متجهة سفلياً مع تعديلات طفيفة كتلك التي اعتمدتها أستون مارتن.

مقارنة فتحات جانب سيارة ريد بُل آر.بي19

تصوير: جورجيو بيولا

مقارنة فتحات جانب سيارة ريد بُل آر.بي19

وحاولت فيراري ومرسيدس البقاء على تصاميمها الخاصة، وبالتحديد مرسيدس مع تصميم الجانب صفر أو "زيرو بود"، لكنهما سرعان ما انتقلتا لتصاميم مستوحاة من تصميم ريد بُل الذي ثبت أنه الأفضل.

وسيكون من المثير متابعة التغييرات أو التحديثات لهذه التصاميم - إن وجدت - في الموسم الجديد.

التلاعب بأطراف الجناح

Alpine A523 rear wing
Mercedes F1 W14 rear wing Dutch GP

ظهرت تصميمان لأطراف الجناح في 2023. ورغم أنهما يبدوان متشابهين، لكن هناك اختلافات طفيفة قد تؤدي إلى اختلافات في الأداء.

ويمكن ملاحظتهما في سيارتي ألبين إيه523 وأستون مارتن إيه.أم.آر23 خلال جولة موناكو، قبل أن يتم تبنيهما من قبل الفرق الأخرى.

ويعمل التصميم بالتعاون مع الصفيحة الانتهائية الخلفية على تقديم التأثير المطلوب للتيارات الهوائية، حيث استعملت ألبين دعامة معدنية، بينما قررت مرسيدس غرس القطعة المعدنية لتعزيز الدعم للقسم الخلفي ما يسمح بتغير الشكل قليلاً.

تأثير قوانين السلامة

ريد بُل آر.بي19

تصوير: جورجيو بيولا

ريد بُل آر.بي19

من بين النواحي التي قد تتأثر في 2024، هي حافة أرضية السيارة.

حيث أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" منع استعمال مكونات معدنية أو غرس مثبتات معدنية في الأرضية، بما في ذلك حوافها.

وجاء مثل هذا التوجه بناء على دواعي السلامة فيما يتعلق بمخاطر القطع المعدنية وتطايرها أثناء الحوادث.

بالتالي قد تضطر الفرق لإعادة التفكير في تصاميم أكثر تعقيداً لاستعمالها، وهذا قد يؤثر بدوره على الأداء المتوقع في هذه المنطقة الحساسة للغاية ضمن حقبة القوانين الحالية.

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