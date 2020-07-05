تحليل: أنف ريد بُل الجديد الذي يُوحي بوجهة تطوير جديدة

في حين أنّ مجموعة من التحديثات شُوهدت على السيارة خلال يوم التصوير الترويجي في سيلفرستون الأسبوع الماضي، إلّا أنّ الفريق أضاف تصميم الأنف الجديد عندما وصل إلى حلبة ريد بُل رينغ.

وبالنظر إلى أنّ النسخة الجديدة جُهّزت لتوّها في المصنع، فإنّ نموذجين فقط كانا متاحين، وتمّ منحهما لفيرشتابن فقط كواحدة لاستخدامها وأخرى للغيار.

في المقابل استخدم زميله أليكسندر ألبون تصميم الأنف السابق لسباق النمسا، لكن يتفهّم بالكامل سبب حصول فيرشتابن على الأنف الجديد نهاية هذا الأسبوع. ويأمل التايلاندي الحصول على التصميم الجديد في السباق المقبل في النمسا نهاية الأسبوع المقبل.

"بالنظر إلى الماضي، فإنّ ماكس حظي بنتائج جيّدة هنا" قال ألبون عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول عمليّة صنع القرار بخصوص الجناح الجديد.

وأضاف: "لا يُمكنني لوم الفريق على ذلك. لكنّني أعتقد بأنّ التصميم الجديد سيكون جاهزًا في السباق الثاني. سأحصل على المكوّنات كذلك. لست قلقًا كثيرًا. أركّز فقط على عملي الآن".

ما هو الاختلاف؟

يستخدم التصميم الجديد دعامة أنحف أسفل الهيكل عوضًا عن الجانبَين. وتتشابه هذه الفكرة مع التصميم الذي تستخدمه مرسيدس منذ فترة.

مقارنة أنف سيارة ريد بُل آر.بي16 تصوير: صور موتورسبورت

وسمح هذا التغيير للمصمّمين بالتمتّع بحريّة أكبر على صعيد شكل قنوات الأنف، حيث اختاروا إنشاء فتحة استقبال دائريّة عوضًا عن الشكل السابق المربّع.

في الوقت ذاته تمّ الاقتصار على فتحة وحدة عوض اثنتين أسفل الفتحة الوسطى.

ويُعتبر الأنف مكوّنًا يتطلّب فترة إنتاجٍ مسبق طويلة بسبب فترة تصنيعه من جهة وحاجته لاجتياز اختبارات التصادم، وهو ربّما سبب تمكّن ريد بُل من جلب نسخة وحيدة.

وبالرغم من أنّ فيرشتابن أكمل التصفيات أمام ألبون، فإنّ الهولندي لم يكن متأكّدًا من قدر المكسب الزمني من الأنف الجديد.

وقال بخصوص ذلك: "حسنًا، كانت هناك مجموعة واحدة. منحوها لي، أعني أنّنا لا نزال بصدد فهم الفارق بين الأجنحة، لكن الفلسفة مختلفة بينهما".

وأكمل: "لا يُمكنني إخباركم بقدر الفارق، كوني لا أعلم. لكن أجل، نحن نتعلّم ونفهم الكثير من الأشياء".