تحطّم جائزة ريد بُل مرة أخرى في بلجيكا

احتفل فريق ريد بُل بتحقيق الثنائية في سباق بلجيكا مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز مع التقاط الصورة التذكارية والاحتفال ضمن المرآب.

ومع محاولة أفراد الفريق - ومن بينهم فيرستابن وكريستيان هورنر مدير الفريق - الابتعاد، سقطت لافتة على الجائزة وحطمتها تماماً.

ويبدو أن الحادثة أثارت ضحكات عديدة بين طاقم فريق ريد بُل حيث سُمع فيرستابن وهو يقول: "لقد كُسرت مجدداً، لقد كُسرت الجائزة مجدداً!".

وهذه هي المرة الثانية التي تُكسر فيها الجائزة بعد أن تسبب لاندو نوريس بكسر جائزة فيرستابن في بودابست.

وكان نوريس قد اعتذر لتسببه بالضرر للجائزة التي تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار أمريكي، حيث تعهّد منظمو جائزة المجر باستبدالها.

وأثنى هورنر على أداء فريقه الذي بدا في عالم آخر تماماً خلال سباق بلجيكا مضيفاً انتصاراً آخر لسجله الحافل.

فقد حقق فيرستابن ثامن فوز له هذا الموسم على التوالي، وبفارق فوز واحد فقط عن سيباستيان فيتيل الذي يمتلك الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد عام 2013.

ورغم انطلاقه سادساً لكن الهولندي شقّ طريقه بهدوء وبثقة لينتزع الصدارة وينهي السباق بفارق تجاوز 22 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.

بينما أكمل شارل لوكلير سائق فيراري ترتيب مراكز منصة التتويج.