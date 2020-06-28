تحضيرات الفرق: من أجراها وكيف قام بذلك قبل استئناف موسم الفورمولا واحد؟

علّقت جائحة كورونا كل الأنشطة حول العالم، والفورمولا واحد مثل غيرها لم تُفلت من ذلك، مع إلغاء سباقاتها والإغلاق الطويل لمصانع الفرق، في ظل الحجر الذي فُرض على البلاد.

بعد ذلك، ظهرت بارقة أمل بعودة الأمور إلى طبيعتها، ضوء في نهاية النفق، حيث أنّنا الآن على بُعد أسبوع من استئناف الموسم مُجددًا من بوابة النمسا، لتنطلق روزنامة أوروبية من 8 جولات - فقط ما تم الإعلان عنه حتى الآن - ستُقام من دون جمهور ووفقًا لبروتوكولات صحية صارمة.

وبمجرّد أن تمّ تأكيد استئناف الموسم وتمّ فتح المصانع من جديد، بدأ كل فريق بالاستعداد لعودة السباقات وفق موارده وطموحاته. دعونا نرى عودتهم إلى الحلبات فريقًا تلو الآخر، باستثناء أربعة فرق لم تفعل ذلك (مكلارين، هاس، ألفا روميو وويليامز)، سواء كان ذلك لاسباب مالية أو لوجستية. بينما رتّبت الفرق الستة المتبقية أوضاعها وفق ما هو متاح لها.

مرسيدس

استهلّت مرسيدس سلسلة استعدادات الفرق لاستئناف الموسم، حيث بدأت تجاربها الخاصة في 9 يونيو/حزيران الماضي على حلبة سيلفرستون. واستمرت التجارب ليومين عاد فيها كل من بطل العالم لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس خلف مقود سيارة السهام الفضيّة، ولكن هذه المرة مع سيارة "دبليو09" بمواصفات 2018، ما سمح لهما بالقيادة دون حدود للأميال المقطوعة.

وكان الفريق المتمركز في براكلي قادرًا على التأقلم مع بروتوكولات السلامة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتّباعها لتفادي مخاطر انتقال عدوي فيروس كورونا "كوفيد-19".

رينو

آثرت رينو اختيار برنامج مشابه لمرسيدس، حيث عاد الصانع الفرنسي إلى المسار مع سيارته بمواصفات 2018 "آر.اس.18"، إذ خاض سائقا الفريق الأساسيّان دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون يوم تجارب لكل منهما على حلبة ريد بُل رينغ النمساوية، حيث سيُقام أوّل سباقين من موسم 2020.

ريسينغ بوينت

كان ريسينغ بوينت أوّل الفرق التي تختبر سيارتها لموسم 2020 من جديد قُبيل استئناف الموسم، حيث قام الفريق المتمركز في سيلفرستون بذلك ضمن يوم التصوير الترويجي المسموح له، مع مسافة محدودة بـ 100 كلم على الحلبة البريطانية القريبة من مصنعه. وكان السائق الأساسي لانس سترول الوحيد من تشكيلة الفريق الذي جلس خلف مقود السيارة.

فيراري

استعدت فيراري لانطلاق الموسم على مرحلتين، الأولى شهدت قطع سيارتها لموسم 2020 "اس اف1000"لبضع لفّات حول شوارع مارانيللو ضمن يوم تصوير ترويجي مع شارل لوكلير، بينما بعد ذلك ببضعة أيام تواجد الفريق الإيطالي على حلبة موجيللو حيث قام باختبار سيارة 2018 "اس اف71 اتش" مع سائقيه المونغاسكي وسيباستيان فيتيل. ويأتي اختيار القلعة الحمراء لتلك الحلبة في ظلّ ترشيحها للتواجد على روزنامة 2020 في فترة الخريف.

ألفا تاوري

على حلبة إيمولا، والتي من المتوقّع كذلك أن تستضيف قطار الفورمولا واحد هذا العام، ضرب فريق ألفا تاوري عصفورين بحجر واحد من خلال اختبار سائقيها دانييل كفيات وبيير غاسلي بشكل متتالٍ لسيارتي الحظيرة الإيطالية من 2018 "اس آر تي13" وسيارة هذا العام "أيه تي01".

ريد بُل ريسينغ

باتت ريد بُل ريسينغ آخر فريق يختبر سيارته قبل انطلاق الموسم من النمسا نهاية الأسبوع المُقبل، حيث خرجت سيارته لموسم 2020 "آر بي16" إلى المسار على حلبة سيلفرستون مع سائقه ألكسندر ألبون فقط في غياب زميله ماكس فيرشتابن، وكان الفريق محدودًا بـ 100 كلم فقط، لكن ذلك لم يمنع الفريق النمساوي من اختبار أجزاء جديدة على سيارته بالتوازي مع تعلّم المزيد عن بروتوكولات السلامة الجديدة في البادوك.

مكلارين

لا يُمكن القول بأنّ مكلارين قامت باختبار لائق إن صح التعبير، حيث سمح الفريق المتمركز في ووكينغ لسائقيه لاندو نوريس وكارلوس ساينز باختبار شعور العودة إلى المسار خلال تجارب من يومين ولكن على متن سيارة فورمولا 3 من تحضير فريق كارلين على حلبة سيلفرستون ضمن أجواء ماطرة في معظمها.

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