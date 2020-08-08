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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70

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تحسين إعدادت السيارة مفتاح تفوّق بوتاس في سباق الذكرى 70
من قبل:
, رئيس التحرير
08-08-2020

كشف السائق الفنلندي فالتيري بوتاس بأنّ العمل على تحسين إعدادات السيارة شكّل النقطة الفاصلة في تفوّقه على زميله لويس هاميلتون خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى لسباقات الفورمولا واحد.

استطاع بوتاس خطف قطب الانطلاق الأوّل من زميله لويس هاميلتون على حلبة سيلفرستون ومنعه من التأهّل في المركز الأوّل للسباق الرابع على التوالي، من خلال تغلّبه على البريطاني بفارق 0.063 ثانية.

وقد شكّل ذلك تحوّلاً مثيرًا للإعجاب لبوتاس الذي تأخّر بفارق ثلاثة أعشار من الثانية عن هاميلتون خلال التجارب التأهيلية على نفس الحلبة الأسبوع الماضي.

وقال بوتاس "عملنا من نهاية الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع على كل ما يمكننا تحسينه في السيارة، وكذلك العمل على طريقة القيادة بالنسبة لي ولهاميلتون. كان الهدف هو العثور على المزيد من السرعة".

وأضاف "لقد تمكنا من العثور على المزيد لناحية الإعدادات، وطريقة القيادة بالنسبة لي على الأقلّ. سارت هذه العملية منذ مطلع الأسبوع، لذلك تمكنا من السير في الاتجاه الصحيح من البداية وحتى التجارب التأهيلية".

وأكمل "بالطبع لا يُمكنني الحديث في التفاصيل كثيرًا عن الإعدادات، ولكننا تمكّنا من تحسين ضبط سيارتي. كنت متأخرًا الأسبوع الماضي في التصفيات من حيث الاتجاه الذي سلكته. لا أعتقد بأنها كانت سيارة سباق سيئة، لكنني آمل أنه تمّ تحسينها الآن للتجارب التأهيلية والسباق".

من ناحيةٍ أخرى، شكّل تآكل الإطارات مصدر قلق بالنسبة لجميع السائقين خلال التصفيات إذ وجد الكثيرون بأنّ الإطارات اللّينة لم تدم لفترةٍ طويلة.

وقد قام ثنائي مرسيدس بالانتقال إلى استخدام الإطارات المتوسطة خلال القسم الثالث حيث أحرز الفنلندي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الـ 13 في مسيرته.

"إجراء توقف وحيد سيكون صعبًا للغاية هنا مع تركيبة الإطارات المتاحة في السباق" قال بوتاس، ثم أكمل "أعتقد بأنّ الاستراتيجيات ستكون مختلفة بعض الشيء مقارنةً بالأسبوع الماضي".

واختتم "ومن ناحية توقعاتي، فلا يوجد شيء ترغب بتحقيقه أكثر من الفوز عندما تبدأ السباق من الصدارة".

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الكاتب خضر الراوي

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