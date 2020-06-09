تحرّكات سوق سائقي الفورمولا واحد مثّل "صدمة" لنوريس

تمّ تأكيد أولى انتقالات السائقين للعام المقبل في الشهر الماضي بعد الإعلان عن مغادرة سيباستيان فيتيل لفيراري في نهاية الموسم الحالي.

وأكّدت فيراري إثر ذلك تعاقدها مع كارلوس ساينز الإبن زميل نوريس الحالي، بينما استقدمت مكلارين ريكاردو سائق رينو لينضمّ إليها في 2021.

وقال نوريس أنّه في حين أنّه لم يتوقّع مغادرة فيتيل لفيراري واختيار ساينز كبديلٍ له، فإنّ قدوم ريكاردو لم يكن مفاجئًا للغاية بالنظر إلى الاهتمام المسبق للفريق بخدماته.

وقال نوريس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم يكن من المفاجئ رؤية دانيال ينضمّ إلى مكلارين، لكنّني أعتقد بأنّ المفاجأة كانت في مغادرة كارلوس لمكلارين نحو فيراري، ومغادرة فيتيل لفيراري".

وأضاف: "أعتقد بأنّ تلك كانت بمثابة صدمة، خاصة أن لا أحد توقّع أن يقوم سيباستيان بما قام به وعدم توقيعه مع فيراري مجدّدًا".

وأردف: "أعتقد بأنّه حالما لم يُوقّع سيباستيان، فأنت تعلم حينها بأنّ شيئًا ما سيحدث. بدا الجميع ثابتًا في مكانه كون لا أحد توقّع أنّ ذلك سيحدث حقًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أمرًا مفاجئًا حدث، ومن الواضح بأنّ كارلوس اغتنم الفرصة وحصل على ذلك المقعد. عملٌ جيّدٌ منه وأنا سعيدٌ من أجله. لكنّني لا أعتقد بأنّ انضمام ريكاردو كان مفاجئًا، كونه من الواضح أنّني علمت برغبة مكلارين في التعاقد معه قبل موسم 2019، لذا علمت بأنّه على رادارها".

ثمّ تابع: "بعد أن قدّمت مكلارين أداءً أفضل من رينو العام الماضي، فربّما غيّر ذلك موقفه حول ما قام به".

وقال نوريس بأنّ قدوم الأسترالي إلى مكلارين سيزيد خبرة فائزٍ بسباقات إلى صفوف الفريق، إلى جانب منحه خبرة جديدة عبر مجاورة زميلٍ مختلفٍ للمرّة الأولى.

وقال البريطاني: "يملك خبرة الفوز بالسباقات، وذلك لم يكن بجعبة كارلوس بالرغم من أنّ كارلوس سائقٌ جيّدٌ جدًا".

وأضاف: "من الواضح أنّ دانيال يملك المزيد من الخبرة على صعيد العمل مع فرق الصدارة وهو يعلم ما يحتاجه بالضبط للفوز بالسباقات. لذا فإنّ عقليّته ستكون مختلفة من ذلك الجانب بالمقارنة مع كارلوس".

وأكمل: "لم يسبق لي أن خضت عامين في ذات الفئة منذ أعوامي الأولى في الكارتينغ، وسيكون هذا عامي الثاني في الفورمولا واحد. لذا فبالبقاء في صفوف الفريق والعمل مع زميلٍ مختلفٍ فستكون هذه التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لي، لذا لا أعلم ما عليّ توقّعه، أعتقد بأنّ الأمر لا يزال جديدًا عليّ".

وأردف: "يُمكنه جلب الكثير للفريق ومساعدته على التحسّن. أعتقد بأنّنا سنكتشف ذلك في العام المقبل".