تحذير 12 سائقًا حيال حادثة إعادة الانطلاقة التي تسبّبت بالعلم الأحمر

توقّف سباق موجيللو بعد اللفّة السابعة على إثر حادث جمع عدّة سيارات على الخطّ المستقيم الرئيسيّ أثناء إعادة انطلاقة السباق بعد فترة سيارة الأمان.

وشهد الحادث انسحاب أنطونيو جيوفينازي، وكيفن ماغنوسن، ونيكولاس لاتيفي وكارلوس ساينز الإبن من السباق بسبب الضرر الذي لحق بسياراتهم.

وتمثّلت صورة الحادث في اتّجاه جميع السيارات نحو خطّ سيارة الأمان الذي يُمكنهم فيه العودة إلى التسابق بالسرعة الطبيعيّة وكان يقودهم فالتيري بوتاس، لكنّ عددًا من السائقين في الخلف بدأوا بالتسارع مبكّرًا واصطدموا بسيارات أخرى أمامهم.

وأكّد مراقبو السباق تحقيقهم في الواقعة لاحقًا، واستدعوا عددًا من السائقين لذلك.

وبعد ملاقاة ماغنوسن، ولاتيفي، ودانييل كفيات، ودراسة لقطات الفيديو وبيانات نظام القياس المتاحة، قرّر مراقبو السباق تحذير 12 سائقًا.

وكان هؤلاء السائقين هم: ماغنوسن، كفيات، لاتيفي، جيوفينازي، ساينز، أليكسندر ألبون، لانس سترول، دانيال ريكاردو، سيرجيو بيريز، لاندو نوريس، إستيبان أوكون وجورج راسل.

وجاء في بيانهم: "خلُص المراقبون إلى أنّ السبب الجذري وراء هذه الحادثة هي عدم وجو استخدام ثابتٍ للتسارع والكبح، بدءًا من المنعطف الأخير وانطلاقًا على الخطّ المستقيم من قبل السائقين المذكورين أعلاه".

وأردف: "قبل المراقبون التحديات التي يفرضها خطّ سيارة الأمان على هذه الحلبة ورغبة السائقين في استغلال إعادة الانطلاقة".

وأكمل: "لكنّ الحادثة تُثبت الحاجة للحذر في حالات إعادة الانطلاقة، وتؤكّد التأثير المتفاقم مع التقدّم إلى الخلف في صفّ السيارات".

وتابع: "كما أنّنا نُشير إلى أنّ بعض السائقين كانوا ليتفادوا الدخول في الحادث لو لم يتواجدوا مباشرة خلف السيارة الأخرى أمامهم. حجز ذلك الرؤية بالكامل أمامهم لما كان يحدث في الأمام".

وواصل البيان: "تمّ توجيه تحذير كون المراقبين اعتبروا أن لا سائق يقع عليه اللوم بالكامل أو في أغلبه".

ويُعد التحذير جزءًا من نظام نقاط العقوبة المعتمد لدى المراقبين، لكن ليس له أيّ تأثيرٍ على رخصة القيادة الخاصة مثل التأنيب.

وكان رومان غروجان سائق هاس قد شنّ هجومًا على المتصدّر بوتاس لإبطائه بقيّة السائقين حتّى ذلك الخطّ، حيث دافع سائق مرسيدس عمّا قام به بعد السباق.

واتّفق المراقبون مع "امتثال بوتاس للقوانين"، كونه "يملك حقّ فرض الوتيرة وفق القوانين".