تحذير من "عقوبات ضخمة" لأستون مارتن وسط تكهنات حول مستقبل ألونسو وسترول
يرى دايفيد كولتارد أن هوندا وأستون مارتن ستتعافيان من البداية الصعبة لموسم 2026، لكنه حذر من أن ذلك قد يأتي بتكلفة كبيرة في ظل سقف النفقات في الفورمولا 1.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: أليستير ستالي
أعرب دايفيد كولتارد سائق الفورمولا 1 السابق عن ثقته في قدرة هوندا وأستون مارتن على التعافي من البداية الصعبة لموسم 2026، لكنه حذر من أنهما قد تواجهان "عقوبات ضخمة".
وأشار سائق ريد بُل السابق إلى أن سقف النفقات يمثل عقبة كبيرة أمام فريق سيلفرستون ومورّد وحدة الطاقة.
حيث قال في بودكاست Up To Speed: "آخر مرة واجهنا فيها صعوبات مماثلة كانت عندما زودت هوندا مكلارين بالمحركات، وتلك الشراكة لم تنتهِ بشكل جيد".
وأضاف: "ما كان سوء حظ لهوندا ومكلارين تحول لاحقًا إلى فترة ناجحة للغاية مع ريد بُل. سيتعافون بالتأكيد، لكن بثمن كبير لأنهم سيضطرون إلى تجاوز سقف النفقات لتطوير هذا المحرك إلى مستوى يعمل بشكل جيد ويمنح الفريق فرصة للمنافسة".
كما تطرق كولتارد إلى كيفية تعامل سائقي أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول مع هذا الوضع.
فقال: "الطريقة التي يجب أن يتعامل بها السائق مع مثل هذه الظروف هي التركيز على عمله. أنت لا تصمم المحرك ولا السيارة، لذلك عليك الوثوق بالأشخاص من حولك".
وأردف: "لكن الحقيقة التي يمكن للجميع قبولها هي أن هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة لفرناندو ألونسو. بعد نهاية مشواره مع أستون مارتن لن ينتقل إلى فيراري أو ريد بُل. عمره 45 عامًا، ورغم موهبته الكبيرة فهذا ربما العام الأخير أو العامان الأخيران في مسيرته. أما لانس سترول، فهل سيقول إنه سيذهب للقيادة مع فريق آخر؟ أولًا، من سيضمه؟ وثانيًا، لن يقول ذلك. سيواصل فقط القيام بعمله حتى يمتلك الفريق سيارة قادرة على الفوز".
وبعد المشاكل التي حدّت من مشاركتهما في التجارب الشتوية، واصل فريق أستون مارتن معاناته خلال عطلة نهاية الأسبوع في جائزة أستراليا الكبرى.
فقد تعرضت سيارة سترول لمشكلة في المحرك منعته من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة، وبالتالي لم يتمكن من خوض التصفيات، لكنه حصل على إذن بالمشاركة في السباق. فيما تأهل ألونسو في المركز السابع عشر، بينما سينطلق سترول من المركز الثاني والعشرين.
