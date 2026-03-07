تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
نوريس يواصل انتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 "المصطنعة للغاية"

راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل لم تكن لديه "أي طاقة في البطارية" لصد لوكلير عند انطلاقة سباق أستراليا

خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

مرسيدس تطلق الحقبة الجديدة بثنائية الفوز في ملبورن مع راسل وأنتونيللي لكن فيراري ليست بعيدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس تطلق الحقبة الجديدة بثنائية الفوز في ملبورن مع راسل وأنتونيللي لكن فيراري ليست بعيدة
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

تحذير من "عقوبات ضخمة" لأستون مارتن وسط تكهنات حول مستقبل ألونسو وسترول

يرى دايفيد كولتارد أن هوندا وأستون مارتن ستتعافيان من البداية الصعبة لموسم 2026، لكنه حذر من أن ذلك قد يأتي بتكلفة كبيرة في ظل سقف النفقات في الفورمولا 1.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أعرب دايفيد كولتارد سائق الفورمولا 1 السابق عن ثقته في قدرة هوندا وأستون مارتن على التعافي من البداية الصعبة لموسم 2026، لكنه حذر من أنهما قد تواجهان "عقوبات ضخمة".

وأشار سائق ريد بُل السابق إلى أن سقف النفقات يمثل عقبة كبيرة أمام فريق سيلفرستون ومورّد وحدة الطاقة.

حيث قال في بودكاست Up To Speed: "آخر مرة واجهنا فيها صعوبات مماثلة كانت عندما زودت هوندا مكلارين بالمحركات، وتلك الشراكة لم تنتهِ بشكل جيد".

وأضاف: "ما كان سوء حظ لهوندا ومكلارين تحول لاحقًا إلى فترة ناجحة للغاية مع ريد بُل. سيتعافون بالتأكيد، لكن بثمن كبير لأنهم سيضطرون إلى تجاوز سقف النفقات لتطوير هذا المحرك إلى مستوى يعمل بشكل جيد ويمنح الفريق فرصة للمنافسة".

اقرأ أيضاً:

كما تطرق كولتارد إلى كيفية تعامل سائقي أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول مع هذا الوضع.

فقال: "الطريقة التي يجب أن يتعامل بها السائق مع مثل هذه الظروف هي التركيز على عمله. أنت لا تصمم المحرك ولا السيارة، لذلك عليك الوثوق بالأشخاص من حولك".

وأردف: "لكن الحقيقة التي يمكن للجميع قبولها هي أن هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة لفرناندو ألونسو. بعد نهاية مشواره مع أستون مارتن لن ينتقل إلى فيراري أو ريد بُل. عمره 45 عامًا، ورغم موهبته الكبيرة فهذا ربما العام الأخير أو العامان الأخيران في مسيرته. أما لانس سترول، فهل سيقول إنه سيذهب للقيادة مع فريق آخر؟ أولًا، من سيضمه؟ وثانيًا، لن يقول ذلك. سيواصل فقط القيام بعمله حتى يمتلك الفريق سيارة قادرة على الفوز".

وبعد المشاكل التي حدّت من مشاركتهما في التجارب الشتوية، واصل فريق أستون مارتن معاناته خلال عطلة نهاية الأسبوع في جائزة أستراليا الكبرى.

فقد تعرضت سيارة سترول لمشكلة في المحرك منعته من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة، وبالتالي لم يتمكن من خوض التصفيات، لكنه حصل على إذن بالمشاركة في السباق. فيما تأهل ألونسو في المركز السابع عشر، بينما سينطلق سترول من المركز الثاني والعشرين.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماكس فيرستابن يشعر بـ "فراغ تام" تجاه سيارات 2026 بعد تصفيات كارثية في أستراليا
المقال التالي قضية لقب فيليبي ماسا: إلزام المدعى عليهم بدفع 250 ألف جنيه إسترليني كرسوم قانونية للبرازيلي

أبرز التعليقات

المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

الاتحاد الدولي للسيارات يسمح لسترول بالمشاركة في سباق أستراليا رغم غيابه عن التصفيات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
الاتحاد الدولي للسيارات يسمح لسترول بالمشاركة في سباق أستراليا رغم غيابه عن التصفيات

نيوي: ألونسو في "وضع ذهني صعب" بعد البداية الكارثية لأستون مارتن في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
نيوي: ألونسو في "وضع ذهني صعب" بعد البداية الكارثية لأستون مارتن في 2026

لماذا كشفت أستون مارتن وهوندا علنًا عن مدى خطورة وضعهما في موسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
لماذا كشفت أستون مارتن وهوندا علنًا عن مدى خطورة وضعهما في موسم 2026

أحدث الأخبار

مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"

هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً

بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى

رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد