تحذير لمنافسي هاميلتون مع تشبيه عقلية فيراري بعقلية فرناندو ألونسو

أنهى هاميلتون سلسلة من دون انتصارات امتدت منذ جائزة بلجيكا الكبرى 2024، بعدما نجح في تنفيذ استراتيجية من ثلاث توقفات أعادت إحياء آماله في المنافسة على لقب موسم 2026.

وفي حديثه لبرنامج ما بعد السباق على قناة "اف1 تي في"، وصف مونتويا فوز هاميلتون بأنّه "لا يُصدق".

وقال: "إنه أمر لا يُصدق. كما قلنا قبل السباق، إذا اشتمّ رائحة الفوز، فإننا نحصل على نسخة مختلفة من لويس. نحصل على لويس بهذا المستوى، وعندها يجب الحذر فيما يخص البطولة، لأننا نتجه إلى النمسا بعد أسبوعين. لديهم محرك جديد، وهناك تحديثات قادمة، لذا فإن الأمور تسير في صالحهم".

وأضاف: "ما تزال مرسيدس قوية جدًا. وكان سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما كان سيحدث، لأنني أعتقد أنّ لويس كان سيفوز على أي حال حتى من دون سيارة الأمان، لكنه كان سيضطر إلى تجاوز بعض السائقين، وكان السباق سيصبح رائعاً للغاية".

وعندما سُئل عن مدى صعوبة الحفاظ على الحافز عندما تبدأ الشكوك الذاتية بالتسلل، قال الكولومبي: "لقد قال بنفسه: 'عليّ أن أراجع كل شيء، وأن أراجع نفسي'، ويجب أن تكون منفتحًا بشأن ذلك".

وأضاف: "عليك أن تنظر إلى نفسك وترى ما الذي يجب عليك تحسينه، ويمكنك دائمًا إيجاد طرق للتطور، وأعتقد أنه أثبت للجميع أنّ ذلك ممكن".

وأكمل: "أعتقد أنّها العقلية نفسها التي يمتلكها فرناندو ألونسو، والثقة التي يملكها الجميع في أستون مارتن تجاه فرناندو. فهم يعلمون أنّه إذا قدموا له سيارة جيدة، فسيكون الرجل القادر على تحقيق النتائج".

وأضاف: "ما فعله هاميلتون اليوم كان مذهلاً. وأعتقد أنّ فيراري كانت قوية".

وجاء فوز هاميلتون في برشلونة بعد حلوله ثانيًا في سباقي كندا وموناكو تواليًا. ويحتل البريطاني البالغ من العمر 41 عامًا حاليًا المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متأخرًا بفارق 41 نقطة عن المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي.