تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

أكد الأسترالي أنّه تمت الموافقة على الصفقة من قبل هوندا لمواصلة هوندا تزويد فريق عملاق الطاقة بالمحركات لموسم 2022 وما بعده.

لكن هذه الاتفاقية ستبقى فعالة فقط في حالة تجميد تطوير المحركات، حيث شدد ماركو أنه وفي حال لم يحصل هذا، فإن العلامة النمساوية "ستعيد التفكير بجدية كبيرة حيال مشاركتها في الفورمولا واحد".

وأعلنت هوندا العام الماضي أنها ستتوقف عن مشاركتها في الرياضة مع نهاية موسم 2021، وذلك بهدف الانتقال إلى التقنيات الكهربائية الجديدة.

ومع بقاء رينو كمزود وحيد متاح، فإن إدارة ريد بُل تخوض مفاوضات حيال إمكانية الاحتفاظ وإعادة تسمية قسم وحدات طاقة هوندا لموسم 2022.

ومنذ البداية، أكدت ريد بُل بوضوح أنها وفي استحوذت على قسم هوندا لمحركات الفورمولا واحد، فإنها لن تتمكن من السعي ضمن برامج تطوير المحرك الاعتيادية خلال ما تبقى من حقبة المحركات الهجينة الحالية.

وستدخل قوانين جديدة تماماً حيز التنفيذ في 2026، بالرغم من احتمال تأجيلها عاماً آخر.

بالتالي فإن تجميد تطوير المحركات بدءاً من 2022، سيمنح جميع المصنعين فرصة التركيز للاستعداد للقوانين الجديدة، وبات محور النقاشات طوال الأشهر الأخيرة.

وأشارت مرسيدس إلى أنها تدعم مثل هذه الفكرة، لكن فيراري ورينو عارضتا وسط نقاشات حيال كيفية تساوي مستويات المحركات خلال فترة التجميد.

وأوضح ماركو أن الاتفاقية مع هوندا جاهزة بانتظار الضوء الأخضر.

فقال في تصريح لمجلة "أوتو موتور سبورت" الألمانية: "كل شيء واضح بيننا".

وأكمل: "كل شيء جاهز. لكننا لن نمضي قدماً قبل الحصول على تأكيد خطي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’ حيال تجميد تطوير المحركات".

وأردف: "نحن ننتظر قرار ’فيا’. من المفترض أن تكون هناك توضيحات حيال ذلك في الأسبوع المقبل".

بالمقابل، شدد ماركو على أن تجميد تطوير المحركات يعتبر منطقياً نظراً لتركيز الرياضة على خفض النفقات.

فقال: "لدينا سقف نفقات. نحن نناقش قوانين تتعلق بخفض الميزانيات ومرتبات السائقين. بينما في المحركات ما زال كل شيء مفتوحاً على مصراعيه".

وأكمل: "الأمر الآخر، أن القوانين الجديدة ستطبق في 2025. للأسف فإن قسم المحركات يستنزف الكثير من الموارد. بالتالي فإن استثماراً ضخماً فيه لا يبدو منطقياً".

وأضاف: "بالنسبة للفورمولا واحد، من الواضح للغاية أن هذا قرار منطقي. تجميد تطوير المحركات أمر هام".

وأشار ماركو أنه وفي حال لم يحصل هذا، فإن مستقبل ريد بُل وكذلك فريقها ألفا تاوري، لن يكون مضموناً في الفورمولا واحد.

فقال: "ذلك يعني أن ريد بُل ستعيد التفكير بجدية تامة في مشاركتها بالفورمولا واحد. وهذا ليس ابتزازاً".

وأكمل: "لدواعٍ منطقية تماماً وأخرى نابعة من خفض النفقات، فإن تجميد المحركات هو الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في حقبة المحركات الحالية".

واختتم مجيباً على سؤال حيال تواجد خطة بديلة: "كلا، لا توجد أية خطة بديلة".