فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

تحذير جريء: أنتونيللي قد لا يملك عقلية الصراع على اللقب أمام راسل

بعد سيطرة كاسحة منذ انطلاق موسم 2026، يبدو أن صراع اللقب قد ينحصر بين سائقي مرسيدس.

أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

أثار جايمس هينشكليف سائق إندي كار السابق تساؤلات حول ما إذا كان أندريا كيمي أنتونيللي يمتلك الصفات اللازمة لخوض معركة شرسة على لقب الفورمولا 1 أمام زميله جورج راسل.

وقد حقق ثنائي مرسيدس فوزًا لكل منهما مع بداية الحقبة الجديدة من القوانين التقنية، في انطلاقة إيجابية للفريق الذي يبدو أنه يمتلك أفضلية واضحة على بقية المنافسين.

وقد أدى هذا التفوق إلى تكهنات بأن صراع اللقب هذا الموسم قد يقتصر على سائقي مرسيدس فقط.

وخلال حديثه في بودكاست F1 Nation، قال السائق السابق جوليون بالمر إن راسل يمتلك "أفضلية" في معركة اللقب.

اقرأ أيضاً:

وأضاف أنه لا يتوقع أن "يلعب بلطف" مع أنتونيللي طوال الموسم، فيما اتفق هينشكليف مع هذا الرأي، لكنه أوضح أن الأمر يحتاج إلى طرفي صراع.

حيث قال: "لا أعتقد أنه في سن 19 عامًا، وفي موسمه الثاني، وتحت كل هذا الضغط… سأتفاجأ إذا كان يعتقد أنه قادر على القفز مباشرة إلى هناك".

وتابع: "حتى لا أعلم إن كان يملك هذه الشخصية من الأساس، يبدو شابًا لطيفًا جدًا. لم أرَ تلك الصفات التي رأيناها لدى جورج في الفئات الصغرى".

وأكمل: "وحتى إن كانت موجودة، فالوضع الذي يعيشه الآن، ومحاولة مهاجمة جورج راسل داخل الفريق، تبدو مخاطرة كبيرة. لا أعتقد أنه يمتلك ذلك في الوقت الحالي".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة الصين الكبرى 2026 العمر: 19 عاماً و202 يوم

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
كيمي رايكونن، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة ماليزيا الكبرى 2003 العمر: 23 عاماً و157 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
أوسكار بياستري، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة المجر الكبرى 2024 العمر: 23 عاماً و106 أيام

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
لويس هاميلتون، مكلارين أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة كندا الكبرى 2007 العمر: 22 عاماً و154 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
بروس مكلارين، شركة كوبر للسيارات أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة الولايات المتحدة الكبرى 1959 العمر: 22 عاماً و103 أيام

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
تروي روتمان، ج. سي. أجاجانيان أول فوز في سباق جائزة كبرى: إنديانابوليس 500 عام 1952 العمر: 22 عاماً و80 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
فرناندو ألونسو، رينو أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة المجر الكبرى 2003 العمر: 22 عاماً و26 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
شارل لوكلير، فيراري أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة بلجيكا الكبرى 2019 العمر: 21 عاماً و320 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
سيباستيان فيتيل، تورو روسو أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة إيطاليا الكبرى 2008 العمر: 21 عاماً و73 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
ماكس فيرستابن، فريق ريد بُل ريسينغ أول فوز في سباق جائزة كبرى: جائزة إسبانيا الكبرى 2016 العمر: 18 عاماً و228 يوماً

أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
