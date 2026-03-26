تحذير جريء: أنتونيللي قد لا يملك عقلية الصراع على اللقب أمام راسل
بعد سيطرة كاسحة منذ انطلاق موسم 2026، يبدو أن صراع اللقب قد ينحصر بين سائقي مرسيدس.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
أثار جايمس هينشكليف سائق إندي كار السابق تساؤلات حول ما إذا كان أندريا كيمي أنتونيللي يمتلك الصفات اللازمة لخوض معركة شرسة على لقب الفورمولا 1 أمام زميله جورج راسل.
وقد حقق ثنائي مرسيدس فوزًا لكل منهما مع بداية الحقبة الجديدة من القوانين التقنية، في انطلاقة إيجابية للفريق الذي يبدو أنه يمتلك أفضلية واضحة على بقية المنافسين.
وقد أدى هذا التفوق إلى تكهنات بأن صراع اللقب هذا الموسم قد يقتصر على سائقي مرسيدس فقط.
وخلال حديثه في بودكاست F1 Nation، قال السائق السابق جوليون بالمر إن راسل يمتلك "أفضلية" في معركة اللقب.
وأضاف أنه لا يتوقع أن "يلعب بلطف" مع أنتونيللي طوال الموسم، فيما اتفق هينشكليف مع هذا الرأي، لكنه أوضح أن الأمر يحتاج إلى طرفي صراع.
حيث قال: "لا أعتقد أنه في سن 19 عامًا، وفي موسمه الثاني، وتحت كل هذا الضغط… سأتفاجأ إذا كان يعتقد أنه قادر على القفز مباشرة إلى هناك".
وتابع: "حتى لا أعلم إن كان يملك هذه الشخصية من الأساس، يبدو شابًا لطيفًا جدًا. لم أرَ تلك الصفات التي رأيناها لدى جورج في الفئات الصغرى".
وأكمل: "وحتى إن كانت موجودة، فالوضع الذي يعيشه الآن، ومحاولة مهاجمة جورج راسل داخل الفريق، تبدو مخاطرة كبيرة. لا أعتقد أنه يمتلك ذلك في الوقت الحالي".
أصغر 10 فائزين في تاريخ السباقات
وولف يردّ: شائعات فيرستابن سخيفة.. مسرورون مع سائقينا الحاليين
مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا
تصميم لوني جريء ومختلف لسيارة مرسيدس قبل جائزة اليابان الكبرى 2026
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي
هولكنبرغ عندما علم برحيل جوناثان ويتلي عن أودي: "تبًا"
هاميلتون يشارك تجربة ساموراي "أسطورية" وصفها "بالخيالية"
لماذا يرى هاميلتون أنّ قوانين 2026 "هي ما يجب أن يكون عليه التسابق" على عكس رأي فيرستابن
رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
