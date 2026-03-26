تحذير جريء: أنتونيللي قد لا يملك عقلية الصراع على اللقب أمام راسل

أثار جايمس هينشكليف سائق إندي كار السابق تساؤلات حول ما إذا كان أندريا كيمي أنتونيللي يمتلك الصفات اللازمة لخوض معركة شرسة على لقب الفورمولا 1 أمام زميله جورج راسل.

وقد حقق ثنائي مرسيدس فوزًا لكل منهما مع بداية الحقبة الجديدة من القوانين التقنية، في انطلاقة إيجابية للفريق الذي يبدو أنه يمتلك أفضلية واضحة على بقية المنافسين.

وقد أدى هذا التفوق إلى تكهنات بأن صراع اللقب هذا الموسم قد يقتصر على سائقي مرسيدس فقط.

وخلال حديثه في بودكاست F1 Nation، قال السائق السابق جوليون بالمر إن راسل يمتلك "أفضلية" في معركة اللقب.

وأضاف أنه لا يتوقع أن "يلعب بلطف" مع أنتونيللي طوال الموسم، فيما اتفق هينشكليف مع هذا الرأي، لكنه أوضح أن الأمر يحتاج إلى طرفي صراع.

حيث قال: "لا أعتقد أنه في سن 19 عامًا، وفي موسمه الثاني، وتحت كل هذا الضغط… سأتفاجأ إذا كان يعتقد أنه قادر على القفز مباشرة إلى هناك".

وتابع: "حتى لا أعلم إن كان يملك هذه الشخصية من الأساس، يبدو شابًا لطيفًا جدًا. لم أرَ تلك الصفات التي رأيناها لدى جورج في الفئات الصغرى".

وأكمل: "وحتى إن كانت موجودة، فالوضع الذي يعيشه الآن، ومحاولة مهاجمة جورج راسل داخل الفريق، تبدو مخاطرة كبيرة. لا أعتقد أنه يمتلك ذلك في الوقت الحالي".