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تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي

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تحذير السائقين من تخفيف سرعتهم بشكلٍ مفرط ومن حدود المسار في سوتشي

أصدر مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد تحذيرًا للسائقين بشأن حدود المسار وكذلك تعطيل بعضهم البعض خلال التصفيات قبيل جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد.

ستعود الفورمولا واحد إلى حلبة سوتشي نهاية هذا الأسبوع بعد المشاكل الأخيرة نتيجة إبطاء السائقين في لفّات التبريد في التجارب الحرّة والتصفيات في بعض السباقات.

وكانت تلك المشكلة واضحة بقوّة خلال جولة مونزا عندما فشل عددٌ من السائقين في تحسين أزمنتهم في القسم الأوّل في محاولة تفاديهم التواجد في أوّل سلسلة السيارات على المسار من أجل كسب عامل السحب.

وبالنظر إلى طول المسافة بين المنعطف الأخير والمنعطف الثاني من حلبة سوتشي وإقدام البعض على استغلال عامل السحب في الماضي، تمّ تحذير السائقين من ضرورة عدم الإبطاء في التجارب والتصفيات.

وجاء في مذكّرة ماسي التي تسبق الحدث: "كلّ سائقٍ ينوي تكوين فارقٍ مع السيارة الأخرى أمامه من أجل الحصول على لفّة نظيفة يجب أن لا يفعل ذلك عند المنعطفين 12 و13".

وأكملت: "أيّ سائقٍ يفعل ذلك سيتمّ إعلام المراقبين به بأنّه خرق المادة 27.4 من اللوائح الرياضيّة".

كما أكّد ماسي القيود الاعتياديّة على حدود المسار في المنعطف الثاني من حلبة سوتشي، حيث كسب السائقون بعض الأفضليّة هناك في الأعوام الماضية.

وسيتعيّن على أيّ سائقٍ يفشل فيعبور المنعطف الثاني على المسار باتّباع مسارٍ خاص تُحدده الأسهم قبل العودة إلى المسار في المنعطف الثالث بشكلٍ آمن.

وجاء في المذكّرة: "أيّ زمنِ يُسجّل خلال حصّة تجارب أو السباق من خلال الخروج عن المسار والفشل في عبور المنعطف الثاني على المسار سينتج عنه شطب الزمن من قبل المراقبين".

وأضافت: "سيتمّ إظهار ذلك عبر نظام التراسل الرسميّ حالما يحدث ذلك. في المرّة الثانية التي يفشل فيها سائقٌ من فعل ذلك خلال السباق، فسيتمّ رفع علمٍ أسود وأبيض في وجهه، وسيتمّ نقل أيّة خروقات إضافيّة إلى المراقبين".

واختتمت: "يجب على السائق في جميع الأحوال المذكورة العودة إلى المسار إلّا عندما يكون من الآمن فعل ذلك من دون كسب أفضليّة دائمة".

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