تحذير إلى مرسيدس: هاميلتون قد يتحول إلى نسخة فيرستابن من العام الماضي
يرى بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1996 دايمون هيل أنه يجب على مرسيدس التعلم من الأخطاء التي ارتكبتها مكلارين في الموسم الماضي.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: جيمس ساتون
هيمنت مكلارين على جزء كبير من موسم 2025، ما سمح لـ لاندو نوريس وأوسكار بياستري بالتنافس فيما بينهما. ومع ذلك، عاد ماكس فيرستابن إلى سباق لقب البطولة بقوة خلال الجزء الأخير من الموسم.
وعلى الرغم من أن الهجوم المتأخر للسائق الهولندي لم يكن كافياً للفوز بالبطولة، فإن المعركة بين نوريس وبياستري جعلت من الصعب أحياناً على مكلارين التحكم بمجريات السباقات.
ويرى دايمون هيل أن وضعاً مشابهاً قد يتكرر هذا الموسم مع مرسيدس، حيث لفت الانتباه إلى صعود لويس هاميلتون في السباقات الأخيرة.
فقد ارتقى هاميلتون إلى المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين بعد تحقيقه مركزين ثانيين وفوزاً خلال السباقات الثلاثة الأخيرة.
ويتأخر بطل العالم سبع مرات بفارق 41 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيلي، لكنه يتقدم بفارق 9 نقاط على جورج راسل.
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كما أشارت التحليلات إلى أن فوز هاميلتون في برشلونة تأثر أيضاً المعركة التي حصلت بين سائقي مرسيدس.
وبحسب هيل، لا ينبغي لمرسيدس أن تسمح لهاميلتون بالعودة بشكل كامل إلى معركة البطولة، وعليها إدارة التوازن داخل الفريق بصورة جيدة.
حيث قال هيل خلال بودكاست "ستاي أون تراك": "من المحتمل أن تكون هناك اجتماعات تُعقد الآن داخل مرسيدس، ويقولون فيها: ’لا نريد أن نجد أنفسنا في الوضع نفسه الذي مرت به مكلارين مع ماكس العام الماضي’".
وأكمل: "لديهم سائقان يتنافسان على البطولة. إنهما يركزان على أهدافهما الخاصة، وأعتقد كسائق أنه من حقهما القيام بذلك".
وتابع: "لكن بينما تنشغل بهذا الأمر، قد يظهر سائق آخر ويعقّد الأمور".
وأردف: "لويس حالياً في الوضع نفسه الذي كان عليه ماكس فيرستابن بالنسبة لمرسيدس العام الماضي، أليس كذلك؟".
واختتم: "يمكنه أن يفرض ضغوطاً على الفريق بسبب موقعه ضمن ترتيب البطولة".
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