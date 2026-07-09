"تحدٍ مجهول" أمام الجميع في سبا-فرانكورشان
حذر جورج راسل سائق مرسيدس من أن سائقي الفورمولا 1 سيواجهون تحديًا غير متوقع على الإطلاق عندما يخوضون أول سباق تحت الأمطار بسيارات موسم 2026، مؤكدًا أن الاستعداد لهذه الظروف يكاد يكون مستحيلًا.
حذر سائق مرسيدس أن سائقي الفورمولا 1 سيواجهون تحديًا غير متوقع بالكامل إذا أقيم أول سباق ممطر في موسم 2026، مشيرًا إلى أنه من المستحيل تقريبًا الاستعداد بالشكل المناسب لقيادة السيارات الجديدة في ظروف الأمطار.
وجاءت تصريحات راسل بعد جائزة بريطانيا الكبرى المثيرة على حلبة سيلفرستون، والتي أُقيمت في أجواء جافة، حيث نجح في إنهاء السباق في المركز الثاني رغم تعرضه لثقب بطيء في أحد الإطارات، مستفيدًا من دخول سيارة الأمان في المراحل الأخيرة.
ومع انتقال البطولة إلى جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، المعروفة بتقلب أحوالها الجوية، تزداد احتمالات إقامة عطلة نهاية أسبوع ممطرة. وبالنسبة لراسل وبقية السائقين، فإن خوض حصة أو سباق تحت الأمطار بالسيارات الحالية سيكون تجربة مجهولة تمامًا.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
حيث قال راسل خلال برنامج "سيلفرآروز راديو شو": "لا يمكنك حقًا التخطيط لذلك، لأنك لا تعرف ما الذي ستتعامل معه".
وأكمل: "أنت لا تعرف طبيعة الوحش الذي تقوده! كانت هناك بعض المناقشات حول أن الإطارات قد لا تكون بنفس جودة الإطارات التي استخدمت في السنوات الماضية. لذلك، قد تضطر كسائق إلى توخي المزيد من الحذر في لفة الخروج واللفة الأولى".
وتابع: "على الأرجح، لن تتمكن من اجتياز منعطف ’أو رووج’ بكامل السرعة في أول لفة سريعة وأول لفة تحت الأمطار".
وأضاف، ردًا على تعليق نائب مدير فريق مرسيدس برادلي لورد، الذي قال أن كل لفة تحت المطر تختلف عن الأخرى:
"لا، ولذلك لا يمكنك الاستعداد لها. يمكنك القيام بكل التحضيرات التي تريدها، لكن بمجرد خروجك إلى الحلبة، عليك أن تكون مرنًا وقادرًا على التكيف".
ويحتل راسل المركز الثاني في بطولة السائقين، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن المتصدر زميله أندريا كيمي أنتونيللي، وذلك قبل انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، التي تُقام على حلبة سبا-فرانكورشان خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو.
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