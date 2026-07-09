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تحديد هاميلتون كسائق أول قد يكون "فرصة فيراري الوحيدة"

قال روب سميدلي مهندس السباقات السابق في فيراري أن الفريق الإيطالي يحتاج إلى إبقاء لويس هاميلتون أمام شارل لوكلير في صراع بطولة العالم.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

جاء التصريح الجريء للمهندس السابق في فيراري روب سميدلي بشأن ضرورة تحديد سائق مفضل داخل الفريق، بعد فوز لوكلير بجائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، وهو الانتصار رقم 250 في تاريخ الفريق الإيطالي.

وبعد السباق، حافظ سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي على صدارة البطولة برصيد 179 نقطة، بينما جاء زميله جورج راسل في المركز الثاني برصيد 154 نقطة، وسائق فيراري لويس هاميلتون في المركز الثالث برصيد 147 نقطة بفارق بسيط عن المتصدرين.

أما الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى شارل لوكلير، فاحتل المركز الرابع برصيد 108 نقاط، متأخرًا بفارق 71 نقطة عن أنتونيللي.

وخلال ظهوره في أحد البرامج الصوتية، قام سميدلي بتقييم الوضع، مؤكدًا أنه رغم تحقيق لوكلير نتيجة أفضل من هاميلتون في بريطانيا، فإنه يجب على فيراري ألا تسمح بوجود منافسة داخلية بين سائقيها إذا أرادت منافسة مرسيدس على اللقب.

وعند حديثه عن وضع البطولة، أوضح سميدلي أن تحديد السائق الأول أمر هام للمنافسة.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

فقال: "قد أقول شيئًا يتعارض مع منطقي الخاص، لكنني أعتقد أن تحديد سائق مفضل قد يكون فرصة فيراري الوحيدة للفوز بالبطولة".

وأكمل: "إذا كان لويس وشارل يتنافسان فيما بينهما أثناء محاولة تحقيق أفضلية على مرسيدس في سباق التطوير، فإن احتمالية ارتكابهما للأخطاء تزداد".

وأضاف: "كما أن فرصهما في الفوز بالبطولة قد تنخفض بشكل كبير".

وتابع: "لا تزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة أمام الفريق. للوهلة الأولى، قد يقول البعض: لماذا سيفعلون ذلك؟".

واختتم: "لكنني أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي ستسمح للويس بالفوز ببطولة العالم وللفريق بإنهاء الموسم في مقدمة الترتيب".

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