تحديد موعد جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2023

أكدت مؤسسة جائزة أستراليا الكبرى أن نسخة الموسم المقبل ستقام بين 30 مارس/آذار و2 أبريل/نيسان.

وهذا سيجعل من السباق، ثالث جولات الموسم للسنة الثانية على التوالي.

وبالرغم من أنّ الحلبة كانت تشغل الجولة الافتتاحية سابقاً خلال حقبة ملبورن، لكنها باتت ضمن الجولات الثلاث الأولى لكل موسم، وذلك جزءاً من التمديد الجديد للعقد مع البطولة.

حيث ينص العقد الجديد على استضافة حلبة ألبرت بارك للجولة الافتتاحية في خمسة مواسم فقط حتى 2035.

وستفتتح جولة أستراليا موسمي 2024 و2025، أما الجولات الافتتاحية الأخرى سيتم توزيعها فيما تبقى في العقد الذي يليه.

ومن المتوقع أن يقود أوسكار بياستري مع مكلارين الأسبوع المقبل، ما سيجعل منه ثالث أسترالي ينافس على أرض موطنه خلال حقبة ملبورن بعد مارك ويبر ودانيال ريكاردو، وهو أول سائق من ملبورن نفسها.

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