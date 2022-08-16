تحديد موعد جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2023
تم تحديد موعد إقامة جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2023 المقبل.
أكدت مؤسسة جائزة أستراليا الكبرى أن نسخة الموسم المقبل ستقام بين 30 مارس/آذار و2 أبريل/نيسان.
وهذا سيجعل من السباق، ثالث جولات الموسم للسنة الثانية على التوالي.
وبالرغم من أنّ الحلبة كانت تشغل الجولة الافتتاحية سابقاً خلال حقبة ملبورن، لكنها باتت ضمن الجولات الثلاث الأولى لكل موسم، وذلك جزءاً من التمديد الجديد للعقد مع البطولة.
حيث ينص العقد الجديد على استضافة حلبة ألبرت بارك للجولة الافتتاحية في خمسة مواسم فقط حتى 2035.
وستفتتح جولة أستراليا موسمي 2024 و2025، أما الجولات الافتتاحية الأخرى سيتم توزيعها فيما تبقى في العقد الذي يليه.
ومن المتوقع أن يقود أوسكار بياستري مع مكلارين الأسبوع المقبل، ما سيجعل منه ثالث أسترالي ينافس على أرض موطنه خلال حقبة ملبورن بعد مارك ويبر ودانيال ريكاردو، وهو أول سائق من ملبورن نفسها.
ألفا روميو: مشاكل الموثوقية "كلّفتنا ثروة من النقاط"
غاسلي: ألفا تاوري "تدفع ثمناً أكبر بقليل" بسبب معركة فرق الوسط المحتدمة
أحدث الأخبار
"فيا" تصادق على قوانين المحرك لموسم 2026 في الفورمولا واحد
وافقت "فيا" على نص قوانين وحدة الطاقة لموسم 2026، والتي ستُفسح المجال لبورشه من أجل الدخول في شراكة مع ريد بُل.
فيراري: المكاسب في جانب المحرك في موسم 2022 هي الأكبر منذ أكثر من 25 عامًا
قال ماتيا بينوتو أن مكاسب فريقه فيراري في جانب المحرك لموسم 2022 هي الأكبر منذ أكثر من 25 عامًا.
غاسلي: ألفا تاوري "تدفع ثمناً أكبر بقليل" بسبب معركة فرق الوسط المحتدمة
يرى بيير غاسلي أن فريقه "ألفا تاوري" يدفع ثمناً أكبر بقليل بسبب حدة معركة فرق الوسط ضمن موسم 2022 الحالي في الفورمولا واحد.
تحديد موعد جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2023
تم تحديد موعد إقامة جائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد لموسم 2023 المقبل.