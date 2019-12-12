تحديد موعد الكشف عن سيارة فيراري 2020
أعلن فريق فيراري بأنه سيكشف النقاب عن سيارته الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في 11 فبراير/شباط.
يعتقد الحصان الجامح بأنه سيكون أوّل فريق يُظهر سيارته للعلن إذ وصل إلى مرحلة التصميم والفحوص الفنية النهائية لسيارته الجديدة التي سيقودها سيباستيان فيتيل إلى جانب شارل لوكلير.
وقد أعلن مدير الفريق ماتيا بينوتو موعد الكشف عن السيارة الجديدة خلال حديثه مع بعض وسائل الإعلام المختارة التي كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" من بينها.
وستظهر سيارة فيراري للعلن قبل ثمانية أيام من انطلاق التجارب الشتوية، مع العلِم بأنّ الفريق أطلق سيارته لموسم 2019 في 15 فبراير/شباط.
وقال بينوتو "سنقوم بإطلاق سيارتنا بوقتٍ مبكّر جدًا، إذ أعتقد بأننا سنكون أوّل فريق يقوم بذلك".
وأضاف "سنكشف النقاب عن سيارتنا في 11 فبراير/شباط 2020 لأنه وبعد فترة وجيزة من هذا التاريخ سيكون أمامنا برنامج مكثّف من الفحوص الفنية والاختبارات قبل انطلاق التجارب الشتوية".
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وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ تخفيض عدد أيام التجارب الشتوية من 8 إلى 6 أيام في 2020 بسبب روزنامة البطولة التي ستشهد إقامة 22 جولة العام المقبل.
وستُقام التجارب الشتوية على غرار العادة في حلبة برشلونة الإسبانية بين 19 و21 شباط/فبراير على أن يُقام القسم الثاني منها على مدار ثلاثة أيام أيضاً بين 26 و28 شباط/فبراير.
وستحتفظ سيارة فيراري 2020 باللّون الأحمر غير اللامع الذي تمّ اعتماده على سيارة هذا العام لأسبابٍ متعلّقة بخفض الوزن.
في الجانب الآخر، حقّقت سيارة فيراري "أس.أف90" 9 بول بوزيشن في موسم 2019 ولكنها نجحت في الفوز بثلاثة سباقات فقط نتيجة مزيج من مشاكل الموثوقية وأخطاء الفريق الاستراتيجية، إضافة إلى أخطاء السائقين كذلك.
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|الكاتب
|خضر الراوي
تحديد موعد الكشف عن سيارة فيراري 2020
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