تحديث لوائح الفورمولا واحد يؤكّد التخلّي عن قانون الإطار في القسم الثاني للتصفيات

ناقشت الفرق فكرة التخلّي عن ذلك القانون لعدد من الأعوام الآن، والذي يُطبق منذ 2014 ويُلزم جميع السائقين الذين تقدموا إلى القسم الثالث للتصفيات بالانطلاق في السباق على مجموعة إطاراتهم من القسم الثاني التي سجّلوا عليها الزمن الأسرع.

ويهدف ذلك القانون إلى خلق مستوى إضافي من الإثارة حيث أنه يشجّع بعض الفرق على محاولة المرور إلى القسم الثالث على إطارات أقسى لاكتساب أفضلية على انطلاقة السباق.

لكن أفضلية فرق الصدارة أدّت إلى ندرة وجود تنوّع كبير في الاستراتيجية وغياب الفرص عن بقية الفرق. كما أن الظروف في بعض السباقات جعلت كل السائقين يتوجهون نحو إطارات ميديوم للمرور إلى القسم الحاسم من التصفيات.

وبعد تقديم السباقات القصيرة في البطولة العام الماضي والتي تم التخلي فيها عن ذلك القانون، فقد تم توسيع ذلك للتخلي عنه في جميع السباقات، ما يعني أنه سيكون لدى السائقين حرية اختيار إطارات الانطلاقة، وذلك وفق النسخة المحدثة من اللوائح الرياضية لموسم 2022 التي تم نشرها يوم الجمعة.