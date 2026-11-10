فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

تحديث روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2026: استبعاد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى وعدم وجود خطة بديلة في حال تصاعد التوتر

أبلغت الفورمولا 1 حلبة إيمولا بأنها لن تحتاج إلى خدماتها في ديسمبر، وسط حالة من عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط.

منشور: 10-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

من المقرر أن تُقام جائزتا قطر وأبوظبي الكبرى، اللتان ستختتمان موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، وفقاً للروزنامة المحددة، شريطة ألا يشهد الصراع مع إيران تصعيداً كبيراً.

وقد أدّى التوتر في الشرق الأوسط إلى زعزعة استقرار المنطقة. وانعكست تداعياته على روزنامة العديد من بطولات رياضة السيارات، ولا سيما الفورمولا 1، التي ألغت سباقها في السعودية، فيما أُجّلت جولتها في البحرين وأُقيمت في ماليزيا.

وتراقب الفورمولا 1 الوضع عن كثب، مع وضع حلبة إيمولا خياراً بديلاً لاستضافة الجولة الختامية من الموسم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من ديسمبر، في حال تعذّر على قطر وأبوظبي استضافة سباقيهما.

وكانت حلبة لوسيل قد استضافت بالفعل جولتها من بطولة العالم للدراجات النارية الأسبوع الماضي، من دون مشاكل كبيرة، رغم انسحاب فريقي ياماها من المنافسات بسبب الوضع الجيوسياسي.

شارل لوكلير، فيراري وإسحاق حجار، آر بي

الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images

وكان يوم 10 نوفمبر الموعد النهائي الذي حددته الفورمولا 1 لإبلاغ إيمولا بقرارها النهائي بشأن ما إذا كان يتعين على الحلبة الإيطالية الاستعداد لاستضافة جائزة كبرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ وقد تأكد الآن أنها لن تضطر إلى ذلك.

وبالتالي، سينتهي موسم 2026 وفق الخطة المقررة، من خلال سلسلة السباقات المتتالية في لاس فيغاس وقطر وأبوظبي، في ظل سماح تأمين السفر والإرشادات الحكومية المتعلقة بالسفر بذلك في الوقت الحالي.

لكن هناك تحفظاً مهماً: تدرك الفورمولا 1 أنها لا تستطيع ضمان عدم تغير الوضع بحلول أوائل ديسمبر، وتؤكد أنها ستضع السلامة في المقام الأول إذا تصاعد الصراع.

وحافظ مدراء الفرق على موقف واضح ومباشر حيال هذه المسألة، إذ يثقون بأن الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، سيتخذان القرارات المناسبة.

وقال مدير فريق فيراري فريد فاسور في المكسيك: "أثق بأنهم سيتخذون أفضل قرار لجميعنا. أما أنا شخصياً، فأريد التسابق. لا يهم أين، لكنني أريد التسابق. وسأذهب الآن إلى المكان الذي سيطلبون منا التوجه إليه".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وأضاف نظيره في مرسيدس توتو وولف، خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة على حلبة إنترلاغوس: "كان ستيفانو ومحمد واضحين للغاية بشأن الموقف، إذ تتبع الفورمولا 1 الإرشادات الدولية، سواء تعلق الأمر بقيود السفر، أو شركات الطيران التي توقف رحلاتها، أو أي تحذيرات في المنطقة، أو طبيعة التوجيهات التي تصدرها الحكومات المحلية".

"وبالتالي، لا يقتصر الأمر على منظمي السباقات، بل يشمل أيضاً ما تقرره الحكومات المحلية. وهذا ما ينبغي الاعتماد عليه، برأيي، وأنا أؤيد هذا النهج بالكامل".

"أعتقد أنه عندما يتخذ السائقون موقفاً واضحاً، رغم أنهم لا يعرفون شيئاً عن الجوانب الجيوسياسية لما يحدث، لكن لديهم جمهوراً يستمع إليهم، فإن ذلك يخلق موقفًا إعلاميًا. لكنني كنت سأتخذ القرار نفسه الذي اتخذته إدارة بطولة العالم للدراجات النارية. إذا كنت تريد التسابق، فاذهب. وإذا كنت لا تريد ذلك، فلا تذهب. الأمر بهذه البساطة، ويمكن لكل شخص اتخاذ قراره الشخصي بشأن ذلك، وأنا أحترم هذا الأمر".

"بالطبع، يجب الانتباه إلى ما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة والأسابيع المقبلة، وستيفانو يتابع الوضع عن كثب. وإذا أصبح الوضع أكثر خطورة وتلقينا معلومات تؤكد ذلك، فسيكون هو أول من يتحرك، بالتعاون مع محمد، لحماية الأشخاص الذين كان من المفترض أن يسافروا. ولهذا السبب أتبع توجيهاتهم".

"بحسب ما أسمعه من داخل الفريق، لم يُطرح هذا الأمر للنقاش، ولم يكن موضوعاً مطروحاً. لكن إذا شعر أي شخص بأنه غير مرتاح للسفر، سواء كان رجلاً أو امرأة، فسأحترم ذلك دائماً. وربما تكون تلك فرصة لمنح شخص آخر فرصة المشاركة. ولن يؤثر ذلك في علاقتنا بأي شكل. لطالما احترمت الأشخاص الذين لم يرغبوا في السفر إلى بعض الجوائز الكبرى، وهذا هو موقفي من المسألة في الوقت الحالي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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