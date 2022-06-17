تحديثات هاس قد تتأخر حتى جائزة المجر الكبرى

قرر الفريق الأمريكي عدم جلب أية تحديثات لسيارته المزودة بمحركات فيراري حتى الآن، حيث يعتقد بإمكانية استخلاص المزيد من الأداء عبر تحسين الإعدادات بدلاً من ذلك.

لكن هذا لا يعني أن الفريق توقف عن التطوير تماماً، لكنه لن يدخل التحديثات إلا في وقت لاحق من الموسم.

وكان من المقرر في البداية أن يعتمدها بحلول جائزة فرنسا الكبرى لكن يبدو أنه تم تأجيلها حتى المجر.

حيث قال غونتر شتاينر مدير الفريق: "ربما سنعتمدها في المجر. لقد قمنا بمراجعة التحديثات والتحقق من بعض الأمور في نفق الهواء، لكننا سنكون مستعدين لتقديمها في المجر. هذا هو هدفنا. نحاول التحسن دوماً".

وأشار شتاينر إلى التحديثات المرتقبة ستغير من شكل السيارة على أمل تحسين أدائها.

فقال: "نأمل أن تكون خطوة كبيرة. سيكون شكل السيارة مختلفاً".

وأوضح كذلك أن تحديثات المجر ستكون الأخيرة المقررة لهذا الموسم، حيث سينقل الفريق تركيزه إلى سيارة 2023.

فقال: "سننقل التركيز إلى سيارة الموسم المقبل. لن تكون هناك تحديثات إضافية".

وأكمل: "سنتوقف عن تصنيع القطع. من البديهي أننا سنواصل التطوير وفي حال وجدنا أمراً قد يمنحنا أداءً كبيراً فسنعتمده بالطبع".

واختتم: "لكننا لن نعمل على تحديثات كبيرة خصيصاً على هذه السيارة".