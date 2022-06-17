تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / "فيا" تتدخّل لتقليل الارتدادات بناءً على جوانب السلامة التالي / ميك شوماخر يكشف أنه تأذى من حزام الأمان على المقطع المستقيم لحلبة باكو
فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى أخبار

تحديثات هاس قد تتأخر حتى جائزة المجر الكبرى

قد تتأخر تحديثات فريق هاس للسيارة حتى جائزة المجر الكبرى لموسم 2022 في الفورمولا واحد، حيث كشف الفريق أنها ستكون التحديثات الأخيرة لهذا الموسم.

تحديثات هاس قد تتأخر حتى جائزة المجر الكبرى

قرر الفريق الأمريكي عدم جلب أية تحديثات لسيارته المزودة بمحركات فيراري حتى الآن، حيث يعتقد بإمكانية استخلاص المزيد من الأداء عبر تحسين الإعدادات بدلاً من ذلك.

لكن هذا لا يعني أن الفريق توقف عن التطوير تماماً، لكنه لن يدخل التحديثات إلا في وقت لاحق من الموسم.

وكان من المقرر في البداية أن يعتمدها بحلول جائزة فرنسا الكبرى لكن يبدو أنه تم تأجيلها حتى المجر.

حيث قال غونتر شتاينر مدير الفريق: "ربما سنعتمدها في المجر. لقد قمنا بمراجعة التحديثات والتحقق من بعض الأمور في نفق الهواء، لكننا سنكون مستعدين لتقديمها في المجر. هذا هو هدفنا. نحاول التحسن دوماً".

وأشار شتاينر إلى التحديثات المرتقبة ستغير من شكل السيارة على أمل تحسين أدائها.

فقال: "نأمل أن تكون خطوة كبيرة. سيكون شكل السيارة مختلفاً".

اقرأ أيضاً:

وأوضح كذلك أن تحديثات المجر ستكون الأخيرة المقررة لهذا الموسم، حيث سينقل الفريق تركيزه إلى سيارة 2023.

فقال: "سننقل التركيز إلى سيارة الموسم المقبل. لن تكون هناك تحديثات إضافية".

وأكمل: "سنتوقف عن تصنيع القطع. من البديهي أننا سنواصل التطوير وفي حال وجدنا أمراً قد يمنحنا أداءً كبيراً فسنعتمده بالطبع".

واختتم: "لكننا لن نعمل على تحديثات كبيرة خصيصاً على هذه السيارة".

المشاركات
التعليقات
"فيا" تتدخّل لتقليل الارتدادات بناءً على جوانب السلامة
المقال السابق

"فيا" تتدخّل لتقليل الارتدادات بناءً على جوانب السلامة
المقال التالي

ميك شوماخر يكشف أنه تأذى من حزام الأمان على المقطع المستقيم لحلبة باكو

ميك شوماخر يكشف أنه تأذى من حزام الأمان على المقطع المستقيم لحلبة باكو
فريق هاس اف1 More from
فريق هاس اف1
فريق هاس "لا يأبه" لانتقادات منافسيه
فورمولا 1

فريق هاس "لا يأبه" لانتقادات منافسيه

شتاينر: لا توجد أية ضغوطات على هاس لتبنّي هوية أمريكية أكثر وضوحاً جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

شتاينر: لا توجد أية ضغوطات على هاس لتبنّي هوية أمريكية أكثر وضوحاً

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

راسل: تدخّل "فيا" لتقليل الارتدادات هو "ترقيع أكثر منه حل فعلي" لسيارات هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: تدخّل "فيا" لتقليل الارتدادات هو "ترقيع أكثر منه حل فعلي" لسيارات هذا الموسم

فيراري تؤكّد تضرّر وحدة طاقة لوكلير بشكلٍ يحول دون تصليحها
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تؤكّد تضرّر وحدة طاقة لوكلير بشكلٍ يحول دون تصليحها

غاسلي: تغييرات قوانين الارتدادات سيكون لها تأثير "محدود" على صعيد الأداء
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي: تغييرات قوانين الارتدادات سيكون لها تأثير "محدود" على صعيد الأداء

ميك شوماخر يكشف أنه تأذى من حزام الأمان على المقطع المستقيم لحلبة باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ميك شوماخر يكشف أنه تأذى من حزام الأمان على المقطع المستقيم لحلبة باكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.