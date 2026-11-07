فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

تحديثات مكلارين "مفاجأة سارة".. لكن هل ستبقى على السيارة في البرازيل؟

تصدّر لاندو نوريس حصة التجارب الحرة الأولى في ساو باولو، وأوضح أنّ حزمة التحديثات الأخيرة التي أدخلتها مكلارين "قدّمت ما كنا نأمله"، من خلال معالجة بعض نقاط الضعف في سيارة MCL40.

منشور: 07-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

بعد أحد أكثر مواسم الدفاع عن لقب بطولة العالم اضطرابًا منذ موسم جنسون باتون في 2010، منح لاندو نوريس تقييمًا إيجابيًا حذرًا لأحدث حزمة من التحديثات التي أدخلتها مكلارين على سيارتها، وذلك يوم الجمعة في جائزة ساو باولو الكبرى.

وتصدّر نوريس حصة التجارب الحرة الأولى، متقدمًا بفارق 0.082 ثانية على كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، كما كان من بين الأسرع من حيث متوسط الوتيرة خلال محاكاته للمسافات الطويلة في الحصة الثانية.

وقال نوريس: "كانت الحصة الأولى بالتأكيد مفاجأة بعض الشيء، مفاجأة سارة".

وأضاف: "أعتقد أننا واجهنا صعوبات أكبر قليلًا في الحصة الثانية مقارنة بمرسيدس، إذ كنا أبطأ بفارق عُشرين من الثانية تقريبًا في كل لفة. لكن بالمقارنة مع بعض الفرق الأخرى، أعتقد أن وضعنا جيد جدًا".

وأكمل: "أما التحديثات، فعلى الرغم من أنني استخدمت نصفها ثم النصف الآخر، وسنجمع جميع المكونات معًا غدًا، فإنها تبدو أيضًا وكأنها قدّمت ما كنا نأمله، على حدّ اعتقادي. لذلك أرى أنّه كان يومًا جيدًا من حيث تنفيذ برنامج العمل، وكذلك من ناحية الأداء مقارنة بالمنافسين".

وتركّزت ملاحظات سائقي الفريق الأساسيين هذا الموسم على حجم الجهد المطلوب لاستخراج لفة سريعة من سيارة MCL40، إذ إنها سيارة تتطلب من السائق التعامل معها بقوة وانتزاع أقصى ما لديها. ولا يقتصر تأثير ذلك على صعوبة تحقيق الثبات اللازم لتقديم أداء قوي في التصفيات والسباقات، بالنظر إلى حساسية الإطارات تجاه الارتفاعات المفاجئة في درجات حرارة سطحها نتيجة الانزلاق، بل إنه ساهم أيضًا في زيادة التباعد بين السائقين.

وكما شدّد مدير الفريق أندريا ستيلا مرارًا، فإن بياستري سائق يزدهر أداؤه عندما يتمكن من بناء مستواه تدريجيًا على مدار عطلة نهاية الأسبوع. لكن ذلك يتطلب قدرًا من الثبات لا تستطيع السيارة توفيره. أما نوريس، فهو أكثر قدرة على التكيف، لكنه واجه هو الآخر صعوبات في تقديم عطلة نهاية أسبوع متكاملة. ففي المكسيك مثلًا، قال إن السيارة كانت تمتلك الوتيرة اللازمة للفوز يوم الأحد، لكن مشكلته تمثّلت في افتقارها إلى السرعة يوم السبت، ما منعه من التأهل في مركز أفضل من السادس.

وأدخلت مكلارين تحديثات كبيرة على مراحل خلال هذه الجولات الثلاث المتتالية، إذ أضافت نظامًا جديدًا لهندسة نظام التعليق الأمامي، إلى جانب تعديلات على مكونات الناشر، خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن. وانضمت إلى هذه التعديلات الآن تحسينات إضافية على الصعيد الانسيابي، يتصدرها جناح أمامي جديد أُعيد تشكيل مستويات جناحه الثلاثة، كما باتت المجموعة بأكملها تتصل بمقدمة السيارة عبر المستوى الأوسط بدلًا من المستوى الأمامي.

وشملت التعديلات في مواضع أخرى الجناح الخلفي والعارضة الموجودة أسفله، إلى جانب أرضية السيارة.

وكانت جميع هذه التعديلات قد حصلت على الموافقة النهائية في بداية سبتمبر، قبل أن يحوّل فريق التصميم تركيزه بالكامل نحو مشروع سيارة موسم 2027. وتمثّل الهدف العام من هذه الحزمة في جعل السيارة أكثر قابلية للتوقع قليلًا أثناء الكبح، وتحسين سهولة قيادتها بدرجة محدودة، مع رفع سقف أدائها الإجمالي بعض الشيء.

لكن بعض الصعوبات التي تعاني منها السيارة متأصلة في تصميمها، ولا يمكن التخلص منها بمجرد إدخال تعديلات انسيابية. فحرصًا على زيادة فرص الالتزام بالحد الأدنى الطموح للوزن المحدد لهذا الجيل الجديد من السيارات، اختارت مكلارين تصميم سيارة مدمجة بأقصر قاعدة عجلات ممكنة. غير أن هذا الخيار أثّر سلبًا على الاستقرار، وفرض في الوقت ذاته قيودًا انسيابية متأصلة تتعلق بمساحة الأرضية الواقعة أمام العجلات الخلفية.

وقال نوريس: "أنت تدفع الأمور دائمًا نحو الحدود القصوى، ولذلك بمجرد أن تشعر بأن شيئًا ما أصبح أكثر سهولة قليلًا، فإنك تدفعه تلقائيًا إلى أبعد من ذلك حتى تعثر مجددًا على الحدود القصوى".

وأضاف: "في نهاية المطاف، تهدف التحديثات إلى تحسين أزمنة اللفات والأداء. فهي لا تُصمّم لمجرد تحسين سلوك السيارة. والتحديث المثالي هو الذي يحقق مكاسب على صعيد زمن اللفة، وفي الوقت نفسه يحسّن سلوك السيارة، خصوصًا في ظل الصعوبات التي واجهناها معها".

وأكمل: "أعتقد أنه ربما طرأ تغيير طفيف في الاتجاه الصحيح، إذ يبدو أن قيادة السيارة أصبحت أكثر سهولة وبساطة قليلًا. لكنني لا أعتقد أنه يمكننا الحكم على الأمور بناءً على حلبة واحدة فقط. ومع ذلك، بدت الأمور اليوم أكثر سهولة قليلًا، وهذا أمر إيجابي".

وعلى الرغم من أن نوريس يتوقع استخدام الحزمة الكاملة يوم السبت، بعدما اختبر مزيجًا من المكونات يوم الجمعة، في حين تولّى ليوناردو فورنارولي معظم اختبارات أجهزة قياس تدفق الهواء خلال مشاركته الإلزامية في حصة التجارب الحرة الأولى كسائق مبتدئ، فإن ذلك لم يُحسم بنسبة 100 بالمئة، رغم تفاؤل الفريق بهذا الشأن.

وقال راندي سينغ، المدير الرياضي للفريق: "أعتقد أن التحديثات تبدو وكأنها تحقق النتائج التي توقعناها، وهذا كل ما يمكن أن نطلبه".

وأردف: "كما أن ليو [فورنارولي] قدّم عملًا جيدًا بالنسبة إلينا خلال الحصة الأولى، من خلال استخدام أجهزة قياس تدفق الهواء ومساعدتنا على اختبارها بالتفصيل".

واختتم بالقول: "سنتخذ القرار النهائي الليلة، لكن جميع البيانات التي جمعناها حتى الآن تبدو جيدة. ومع ذلك، سنجري مراجعتنا الدقيقة، ونتحقق أيضًا من جميع البيانات المستخلصة من الحصة الثانية. لكن نعم، أعتقد أنه من المرجح أن نُبقي على جميع التحديثات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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