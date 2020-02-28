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تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات

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تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات
من قبل:
, رئيس التحرير
28-02-2020

فيروس "كورونا" بات الشُغل الشاغل للجميع في العالم إذ لا يُعتبر عالم رياضة المحركات بعيدًا عنه على الإطلاق بسبب المنافسات العالمية التي تنطلق قريبًا. في هذا الموضوع، سنُبقيكم على اطلاعٍ دائم بآخر التحديثات والأخبار حول تأثيره على سباقات السرعة.

28 فبراير: لوندغارد لن يشارك في تجارب البحرين للفورمولا 2

يتواجد سائق رينو الناشئ كريستيان لوندغارد في الحجر الصحي في جزيرة تينيريفي حيث سيتغيّب عن تجارب الفورمولا 2 في البحرين المقامة بين 1 و3 مارس/آذار. وقام السائق الدنماركي البالغ 18 عامًا بالسفر إلى تينيريفي للقيام بمعسكر تدريبي في الشتاء، ولكن الجزيرة وضعت قيودًا صارمة بشأن الحجر الصحي بعد إيجاد أربع حالات مصابة في الفيروس من السياح الإيطاليين.

ولا يُعاني كريستيان من أيّة عوارض وهو بصحةٍ جيدة ولكن كإجراء وقائي سيتواجد في الحجر الصحي لمدة أسبوعين ما يعني عدم سفره إلى مملكة البحرين.

 

28 فبراير: إلغاء معرض جينف للسيارات

قرّرت إدارة معرض جنيف للسيارات إلغاء دورته للعام 2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وذلك قبل أسبوعٍ من انطلاقه رسميًا.

 

27 فبراير: "دي تي أم" تنقل أيام التجارب من مونزا إلى هوكنهايم

قرّرت سلسلة سباقات السيارات الألمانية "دي تي أم" نقل التجارب المقرّرة بين 16 و18 مارس/آذار من حلبة مونزا إلى هوكنهايم. حيث تقع مونزا في المنطقة المتأثرة في فيروس كورونا في شال إيطاليا.

 

27 فبراير: فيتنام تحظر دخول الوافدين من الدول المتفشي بها الكورونا

جائزة فيتنام الكبرى لا تزال على روزنامة بطولة الفورمولا واحد ولكن من غير الواضح ما إذا كان الجميع سيكون بإمكانه حضور السباق في 5 أبريل/نيسان المقبل. فقد طلب رئيس الوزراء الفيتنامي من وزارة الشؤون الخارجية حظر دخول المواطنين القادمين من الدول التي تفشى بها فيروس كورونا بما فيها إيطاليا واليابان. وذلك يعني بأنّ طاقم العمل لفريقَي فيراري وألفا توري بالإضافة إلى هوندا قد لا يكون مرحّبًا بهم في العاصمة هانوي.

 

27 فبراير/شباط: توقّع بإقامة تجارب الفورمولا 2 والفورمولا 3 في البحرين من دون مشاكل

تتوقّع حلبة البحرين الدولية إجراء التجارب الشتوية لبطولتَي الفورمولا 2 والفورمولا 3 الأسبوع المقبل (من 1 إلى 3 مارس/آذار) من دون مشاكل على الرغم من فيروس كورونا. وقد علِم موقعنا بأنّ الفرق التي سافرت من إيطاليا على غرار "بريما ريسينغ" توجّب عليها الانتظار طويلاً في المطار في البحرين يوم أمسٍ الخميس ولكنه سُمح لها بالدخول إلى البلاد.

ويقوم فريقا فيراري وألفا توري بوضع إجراءات جديدة للحدّ من انتشار الفيروس بين العاملين لديهما.

 

تأجيل جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد

أعلن الاتحاد الدولي للسباقات تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسباقات الفورمولا واحد المقرّر في 19 نيسان/أبريل المقبل "نظرًا لتواصل تفشي فيروس كورونا". وكان من المقرّر أن تكون هذه الجائزة هي الجولة الرابعة من موسم 2020.

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الكاتب خضر الراوي

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