تحديثات فيراري السريّة التي كشفها حادثة فيتيل في روسيا

لكن ضمن عطلة نهاية الأسبوع التي قدّمت فيها فيراري بعض التحديثات الطفيفة التي تأمل أن تساعدها على استخراج المزيد من الأداء من السيارة في المستقبل، كُشفت بعض الجوانب الدقيقة لسيارة "اس.اف1000" بعد أن تعرّض سيباستيان فيتيل لحادث في التصفيات.

إذ بعد انكسار الجناح الأمامي عن سيارته، منح ذلك فرصة للمتابعين لالتقاط صورٍ لمنطقة الأنف والستار المعقّدة التي لم تكن ظاهرة مسبقًا.

أوضحت فيراري قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع أنّ هذه التغييرات ستكون صغيرة وليست حلًا كاملًا لمشاكلها المتجذّرة في تصميم سيارة هذا العام.

وفي حين أنّ تغييرات سوتشي ربّما تمحورت حول فهم الوجهة المناسبة التي على الفريق اتّباعها، فإنّ حزمة المكوّنات الجديدة التي تمّ تركيبها على السيارة كانت مختلفة بشكلٍ كبير.

إذ بالنسبة لمقدّمة السيارة، فقد واصلت فيراري استخدام تصميم الأنف الأعرض الذي تبنّته منذ 2016.

ويتعارض ذلك مع وجهة مرسيدس، التي تستخدم الأنف الأنحف مع دعامتَين ضيّقتين للجناح، ما يسمح بتوفير مساحة أكبر لتصميم "الستار" المثبّت أسفل الأنف.

لكن ضمن محاولة لاستغلال القسم الأوسط من السيارة بطريقة مماثلة، أضافت فيراري قطعة على شكل محراث إلى أنفها خلال جائزة سنغافورة الكبرى العام الماضي. أدّى ذلك إلى إنتاج هياكل هوائيّة مختلفة أسفل السيارة من أجل تعديل سلوكها، وهو ما زاد على الأرجح من قدر الحمل على المحور الأماميّ من السيارة في ذات الوقت.

أنف سيارة فيراري اس.اف1000

تصوير: جورجيو بيولا

وبالنسبة لسباق روسيا فقد تمّ تعديل الأنف والمحراث قليلًا من أجل تعزيز عبور التيارات الهوائيّة لما أصبحتا فتحتين في الأنف.

وباتت الحافة الأماميّة للمحراث منخفضة أكثر قليلًا للمساعدة على سحب التيارات الهوائيّة القادمة من الفتحتين (الصورة اليسرى)، بينما تُعدّل كيفيّة تشكّل الضغط أسفل السطح كذلك.

ومن أجل المقارنة، فإنّ تصميم مرسيدس يشهد بدء الستار في موقعٍ متأخّرٍ أكثر في الخلف، وينساب إلى الأسفل نحو المنطقة التي تحتلّها شفرات التوجيه على سيارة فيراري.

لكن في حين أنّ بعض التغييرات لم تكن ظاهرة، فإنّ حادث فيتيل ترك تلك المساحة مكشوفة أثناء تواجد السيارة على شاحنة النقل.

إذ أضاف الفريق ثلاثة صفوف من شفرات التوجيه على الصفيحة السفليّة من قسم الهيكل، ويتقوّس كلٌ منها لتشكيل سطحٍ على شكل حرف "إل" (الصورة المصغّرة، السهم الأحمر).

ويتقارب ذلك التصميم مع تصميم شريك الفريق هاس، الذي قدّم حلًا مشابهًا خلال جائزة إسبانيا الكبرى 2019، بينما أضافت ريد بُل كذلك شفرة واحدة أعلى تصميم الستار في تلك المنطقة كذلك.

مقارنة بين الجناحين الخلفيين لسيارة فيراري اس.اف1000 تصوير: جورجيو بيولا

وتمّ تركيب تصميم جناحٍ خلفي جديد على سيارة فيراري نهاية الأسبوع الماضي كذلك، ويتضمّن بعض جذور تصميم مرسيدس هو الآخر.

إذ أنّ قطع الصفيحة الجانبيّة بات يتضمّن حافة مسنّنة، بينما تمّ تقليص سُمك الصفيحة الجانبيّة أسفله كي تلعب أشرطة الضغط الصاعد دورًا أكثر أهميّة.

في الأثناء بات القسم المسنّن المُتواجد خارج حدود الصندوق المُقنّن يتضمّن ثقبين فقط، وذلك عوضًا عن ستّة في السابق.

ويبدو أنّ فيراري قد توصّلت أخيرًا إلى بعض الجوانب الضعيفة في تصميم سيارتها "اس.اف1000" وأدخلت بعض التغييرات للمساعدة على المدى القصير قبل تقديم التحديثات الأكثر أهميّة لاحقًا.

ومن المفترض أن نُشاهد ثمار التقدّم خلال النصف الثاني من الموسم، لكنّ العمل الحقيقيّ سيُكرّس إلى تحسين مقاتلة 2021 عند اعتماد مفاتيح التطوير، إلى جانب تقديم وحدة الطاقة الجديدة، والزيوت والوقود والمبرّدات التي من شأنها استعادة بعض الأحصنة التي تفتقر لها الحزمة الحاليّة.