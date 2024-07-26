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تحديثات فرق الفورمولا 1 لجولة سبا 2024

جلبت فرق بطولة العالم للفورمولا 1 بعض التحديثات من أجل التعامل مع خصائص حلبة سبا-فرانكورشان المتطلّبة للكفاءة العالية.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

تتميّز حلبة سبا بخطوطها المستقيمة الطويلة التي تتطلّب مستويات جرٍ منخفضة، لكنّها تتضمّن في ذات الوقت منعطفات تقنيّة تتطلّب ارتكازيّة جيّدة، وهو ما يجعل الموازنة بين الأمرين مسألة غاية في الصعوبة.

مرسيدس

أحدثت مرسيدس بعض التغييرات الطفيفة على سقف الناشر من أجل زيادة الارتكازيّة. فضلًا عن ذلك فقد أضافت مكوّنًا جديدًا في حافة الأرضيّة لزيادة الأحمال وبالتالي الارتكازيّة.

ولموازنة تلك الزيادة في الارتكازيّة مع متطلّبات السرعات العالية في سبا، فقد انتقل الفريق إلى جناح شعاع أقلّ ميلانًا في الخلف وجناحًا أماميًا مماثلًا لخفض مستويات الجرّ.

كما نزع الفريق الجنيّح الموجود أعلى الطوق وبالتالي التقليل أكثر من الجرّ.

فيراري

جلبت فيراري جناحَين أماميّ وخلفي جديدين يهدفان إلى توليد ارتكازيّة أقل، وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة عبر التمتّع بمستوى ارتكازيّة جيّد في المنعطفات بالتزامن مع سرعات قصوى عالية على الخطوط المستقيمة الطويلة.

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة شارل لوكلير، فيراري اس.اف-23
تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24

مكلارين

قدّمت مكلارين جناحًا خلفيًا منخفض الارتكازيّة، وكذلك جناح شعاع أسفله بغرض تقليل مستويات الجرّ وتعزيز الكفاءة على الخطوط المستقيمة.

وأرفق الفريق ذلك عبر تعديلات على الملحقات الانسيابيّة السفليّة لقناة تهوية المكابح الخلفيّة مجدّدًا بغرض خفض الجرّ.

الناشر الخلفي لسيارة مكلارين ام.سي.آل38
تفاصيل سيارة مكلارين ام.سي.آل38

هاس

وفّر فريق هاس جناحَين أماميّ وخلفي جديدين يتمتّعان بزاوية ميلان أقلّ، لكنّ هذه الخصائص تُوفّر القدرة على تعديل تلك الزوايا وفق هذه الخصائص حسب ما يراه الفريق مناسبًا بناءً على حصص التجارب الحرّة.

ساوبر

حدّث فريق ساوبر هندسة المرايا بهدف تحسين جودة التيارات الهوائيّة المتّجهة إلى القسم الخلفي من السيارة.

أمّا في الأسفل فقد قام الفريق بمراجعة سور الأرضيّة إن صحّ التعبير بغرض خفض الجرّ.

وبشكلٍ مماثلٍ للفرق الأخرى فقد قامت الحظيرة السويسريّة بتعديل الأجنحة الأمامي والخلفي والشعاعي للتمتّع بأفضل كفاءة ممكنة على الخطوط المستقيمة.

آربي

اختار الفريق هو الآخر تعديل الأجنحة الثلاثة من أجل خفض مستويات الارتكازيّة وبالتالي مستويات الجرّ والحصول على سرعات قصوى عالية، لكنّه ترك لنفسه مجالًا لتعديل الزوايا.

تفاصيل سيارة آر.بي
تفاصيل سيارة آر.بي

ألبين

إلى جانب التعديلات الثلاث الأخرى التي أقدمت عليها سائر الفرق (مع الاقتصار على مكوّنٍ وحيدٍ بالنسبة لجناح الشعاع)، أجرى الفريق تعديلات إضافيّة على ثلاث مكوّنات أخرى:

  • غطاء المحرّك: حيث أعاد الفريق تصميمه كجزء من دورة التصميم الطبيعيّة أثناء الموسم من أجل تحسين كفاءة التبريد ومراجعة قنوات التهوية الداخليّة.
  • إضافة شفرات وجنيّحات صغيرة عند مدخل ومخرج قناة هوية المكابح الخلفيّة.
  • مراجعة دعامة المرآة للتحكّم في التيارات الهوائيّة بشكلٍ أفضل عند اتّجاهها إلى القسم الخلفي من السيارة.

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