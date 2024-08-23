تحديثات فرق الفورمولا 1 في زاندفورت

مكلارين

أعاد الفريق تصميم مدخل قناة المكابح الأماميّة من أجل تحسين مستويات التبريد من جهة وتعزيز جودة التيارات الهوائيّة المنتقلة إلى الأقسام التالية، وتطلّب ذلك أيضًا تعديل نظام التعليق الأمامي تماشيًا مع ذلك.

كما عدّل الفريق حافة الأرضيّة لتحسين قدر الارتكازيّة في تلك المنطقة.

أمّا في القسم الخلفي فقد قام الفريق بمراجعة شكل نظام التعليق الخلفي لتحسين تشكيل التيارات الهوائيّة حول الإطار والناشر وجناح الشعاع.

وقام الفريق بتصميم جناحٍ خلفيٍ جديد لتعزيز كفاءته وكذلك زيادة الارتكازيّة بشكلٍ أكبر بناءً على متطلّبات حلبة زاندفورت. ونتج عن ذلك تغيير جناح الشعاع أسفله لذات الغرض.

تفاصيل سيارة مكلارين ام.سي.آل38 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ريد بُل

أجرت ريد بُل تعديلًا على غطاء المحرّك عبر جعل المخرج الأوسط أنحف تماشيًا مع متطلّبات التبريد المتوسّطة في زاندفورت.

وعلى صعيد الأداء فقد أجرى الفريق تعديلًا على الملحقات الانسيابيّة الخلفيّة للطوق ودعامتَي المرايا لتحسين تدفّق الهواء نحو الأسطح العلويّة للأرضيّة.

سيارة ماكس فيرستابن، ريد بُل الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ألبين

عدّل الفريق ذراع نظام التعليق الأمامي للتحكّم في تدفّق الهواء بشكلٍ أفضل نحو الأقسام التالية من السيارة.

أمّا في الخلف فقد تمّ تحديث الملحقات الانسيابيّة عبر جنيّحات جديدة حول قناة تهوية المكابح الخلفيّة للتضحية ببعض الارتكازيّة مقابل التمتّع بكفاءة أعلى وسرعة قصوى أكبر.

ويليامز

جلب الفريق أرضيّة وناشرًا جديدين بالكامل بهندسة مختلفة لتحسين مستوى الارتكازيّة بالأساس في ذلك الجزء من السيارة، حيث رفع الفريق الحافة الأماميّة للأرضيّة وعدّل شكل الحواف الجانبيّة.

بالتوازي مع ذلك عدّل الفريق الفتحة الجانبيّة حيث أصبح سطحها العلويّ أطول الآن من السطح السفلي.

كما أُجري تعديلٌ على غطاء المحرّك حيث أصبح الجزء العلويّ أعرض الآن عند الحافة السفليّة، ومجدّدًا جاءت هذه التغييرات لتتماشى مع بقيّة التغييرات السابق ذكرها وتعزيز الأداء.

أمّا فوق رأس السائق فقد قام الفريق بمراجعة قضبان الانقلاب وفتحة تغذية المحرّك بالهواء، وجاء هذا التغيير بالأساس لتقليص الوزن وتعزيز تدفّق الهواء نحو مكوّنات وحدة الطاقة في الداخل.

لوغان سارجنت، ويليامز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

آربي

عدّل الفريق متطلّبات التبريد للمكابح الخلفيّة من أجل السماح بتوافر مساحة أكبر للملحقات المولّدة للارتكازيّة.

هاس

جلب الفريق جناحًا أماميًا جديدًا ذي توزيع مختلفٍ للأحمال وتفضيل توفير هواء نقي أكثر عند منطقة الأنف وتركيز توليد الارتكازيّة في وسط الرفرفات.

ونتيجة لتلك التغييرات فقد احتاج الفريق لتغيير موقع الذراع العلويّة تماشيًا مع التيارات الهوائيّة الجديدة الصادرة عن الجناح، بينما احتاج لنقل محرّف الهواء العموديّ قليلًا.